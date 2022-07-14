Утро вечера дороже: отсрочка запуска СП-1 на неделю обойдется ЕС в €1,5 млрд
Один день отсрочки запуска «Северного потока – 1» после планового ремонта может стоить Европе более €200 млн, неделя — около €1,5 млрд. Такие оценки «Известиям» привели в Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ. Эти расчеты основаны на предположении, что при нулевой прокачке по газопроводу потребители в ЕС будут замещать недостающие объемы, приобретая их на бирже. Из-за спекуляций и возросшего спроса цена на голубое топливо на торгах может достичь €3500 за тысячу кубометров, считают аналитики. Из разницы со стоимостью по долгосрочному контракту в €250–300 и складывается потенциальное увеличение расходов для стран Старого Света. Избежать этих проблем ЕС позволили бы не только запуск СП-1 на полную мощность, но и начало работы «Северного потока – 2», заметили эксперты.
Сроки зажимают
Отсрочка запуска СП-1 после планового ремонта может стоить Европе более €200 млн в день, или €1,5 млрд в неделю, сказал «Известиям» ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ Дмитрий Полохин.
Эти расчеты основаны на предположении, что при нулевой прокачке по газопроводу потребители в ЕС будут замещать недостающие объемы, приобретая газ на бирже.
Дмитрий Полохин отметил, что до начала ремонта в Европу через СП-1 ежедневно шло около 67 млн кубометров газа. Газопровод работал примерно на 40% мощности, поскольку немецкий концерн Siemens дважды не вернул «Газпрому» турбины после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций. Позднее в Оттаве объявили о решении вернуть оборудование «Газпрому», но пока этого не сделали.
Задержка ремонта СП-1 и спекуляции вокруг этой темы могут обеспокоить участников рынка и поднять цену газа на бирже до уровня €3500 за тысячу кубометров (с нынешних и без того высоких уровней €1800–1900), отметил Дмитрий Полохин. Стоимость голубого топлива по долгосрочным контрактам для различных европейских стран составляет около €250–300 за тысячу кубометров, сказал «Известиям» член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП Рустам Танкаев.
Газопровод «Северный поток – 1»
— В итоге европейцам придется покупать топливо на бирже значительно дороже. Учитывая разницу в цене, дополнительные затраты ЕС в день на газ могут превысить €200 млн, или около €1,5 млрд в неделю, — заявил Дмитрий Полохин.
Остановка СП-1 на ремонт с 11 по 21 июля — плановая работа, которая происходит регулярно, но на фоне политических разногласий нельзя исключать, что приостановка работы может затянуться, согласен зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев. Может не хватить каких-то новых деталей, или газопровод не будет запущен из-за агрессивных заявлений политиков ЕС, добавил он.
Как стало известно 10 июля, Канада решила вернуть турбину Siemens для газопровода «Северный поток». Для этого власти сделали исключение из антироссийских санкций по просьбе европейских коллег. СМИ сообщали, что министерство иностранных дел Канады предоставило компании Siemens Energy возможность пользоваться исключением из санкций в течение двух лет, но Оттава может отозвать это решение в любой момент. Одна из российских турбин для «Северного потока» уже на пути из Канады в Европу, еще пять в течение двух лет пройдут в Канаде плановое обслуживание, сообщила пресса.
«Известия» направили запросы в «Газпром» и Минэнерго.
Ценовая траектория
При ценах на газ в €3000 и выше европейцы будут вынуждены сокращать потребление топлива, отметил Рустам Танкаев. Например, жизненно важные объекты ЖКХ будут работать при любых ценах за счет поддержки из средств бюджета, а вот многие промышленные предприятия могут остановить работу, добавил он.
Как писала Bild, внезапное прекращение поставок российского газа приведет к падению экономики Германии на 12,5%, а также к потере 5,6 млн рабочих мест. Уже сейчас ведущие металлургические, нефтеперерабатывающие и химические предприятия ФРГ вынуждены сокращать производство.
Европейцы сами создали такие проблемы антироссийскими санкциями и отказом от совместных с РФ проектов, в том числе заморозкой запуска «Северного потока – 2», отметил Дмитрий Гусев. Если бы этот газопровод заработал на полную мощность, цены, вероятно, опустились бы ниже отметки в €1000 за тысячу кубометров, считает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.
В инвестиционной компании «Фридом Финанс» согласились, что запуск «Северного потока – 2» мог бы увеличить объемы поставок российского газа и полностью обеспечить им Европу, так как при его строительстве учитывались максимально необходимые объемы поставок.
— В таком случае и цены на голубое топливо на европейском рынке упали бы, так как сейчас большинство стран ЕС стараются увеличить объемы закупок российского газа (увеличивая тем самым спрос и стоимость), чтобы заполнить хранилища до наступления холодов, когда цены традиционно растут, — отметили во «Фридом Финанс».
Однако даже при нынешней ситуации и отсрочке запуска СП-1 европейский рынок может отреагировать не столь резко, считает Сергей Кауфман.
— Мы не ожидаем, что даже в подобном сценарии цены вернутся к €3500 за тысячу кубометров, так как снижение спроса из-за аномально высоких цен и риска дальнейшего уменьшения поставок уже заметно. На этом фоне полагаем, что в летний период цены на газ не превысят €2500, — отметил эксперт.
При нулевой прокачке топлива по СП-1 европейский рынок ожидают серьезный рост топливных цен и дефицит газа, отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Высокая цена на газ раскручивает инфляцию и повышает себестоимость продукции — многие заводы при высоких ценах могут остановить производство, отметил он.
Для потребителей это может привести к повышению тарифов ЖКХ, считает эксперт. При высоких ценах потребление начнет снижаться, люди просто не смогут себе позволить приобретать дорогой газ, добавил Владислав Антонов.