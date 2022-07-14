Утро вечера дороже: отсрочка запуска СП-1 на неделю обойдется ЕС в €1,5 млрд

Один день отсрочки запуска «Северного потока – 1» после планового ремонта может стоить Европе более €200 млн, неделя — около €1,5 млрд . Такие оценки «Известиям» привели в Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ. Эти расчеты основаны на предположении, что при нулевой прокачке по газопроводу потребители в ЕС будут замещать недостающие объемы, приобретая их на бирже. Из-за спекуляций и возросшего спроса цена на голубое топливо на торгах может достичь €3500 за тысячу кубометров, считают аналитики. Из разницы со стоимостью по долгосрочному контракту в €250–300 и складывается потенциальное увеличение расходов для стран Старого Света. Избежать этих проблем ЕС позволили бы не только запуск СП-1 на полную мощность, но и начало работы «Северного потока – 2», заметили эксперты.

Сроки зажимают

Отсрочка запуска СП-1 после планового ремонта может стоить Европе более €200 млн в день, или €1,5 млрд в неделю , сказал «Известиям» ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ Дмитрий Полохин.

Эти расчеты основаны на предположении, что при нулевой прокачке по газопроводу потребители в ЕС будут замещать недостающие объемы, приобретая газ на бирже .

Дмитрий Полохин отметил, что до начала ремонта в Европу через СП-1 ежедневно шло около 67 млн кубометров газа. Газопровод работал примерно на 40% мощности, поскольку немецкий концерн Siemens дважды не вернул «Газпрому» турбины после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций. Позднее в Оттаве объявили о решении вернуть оборудование «Газпрому», но пока этого не сделали.

Задержка ремонта СП-1 и спекуляции вокруг этой темы могут обеспокоить участников рынка и поднять цену газа на бирже до уровня €3500 за тысячу кубометров (с нынешних и без того высоких уровней €1800–1900), отметил Дмитрий Полохин. Стоимость голубого топлива по долгосрочным контрактам для различных европейских стран составляет около €250–300 за тысячу кубометров , сказал «Известиям» член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП Рустам Танкаев.

Утро вечера дороже Газопровод «Северный поток – 1» Фото: REUTERS

— В итоге европейцам придется покупать топливо на бирже значительно дороже . Учитывая разницу в цене, дополнительные затраты ЕС в день на газ могут превысить €200 млн, или около €1,5 млрд в неделю, — заявил Дмитрий Полохин.

Остановка СП-1 на ремонт с 11 по 21 июля — плановая работа, которая происходит регулярно, но на фоне политических разногласий нельзя исключать, что приостановка работы может затянуться , согласен зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев. Может не хватить каких-то новых деталей, или газопровод не будет запущен из-за агрессивных заявлений политиков ЕС, добавил он.

Как стало известно 10 июля, Канада решила вернуть турбину Siemens для газопровода «Северный поток» . Для этого власти сделали исключение из антироссийских санкций по просьбе европейских коллег. СМИ сообщали, что министерство иностранных дел Канады предоставило компании Siemens Energy возможность пользоваться исключением из санкций в течение двух лет, но Оттава может отозвать это решение в любой момент. Одна из российских турбин для «Северного потока» уже на пути из Канады в Европу, еще пять в течение двух лет пройдут в Канаде плановое обслуживание, сообщила пресса.

«Известия» направили запросы в «Газпром» и Минэнерго.

Ценовая траектория

При ценах на газ в €3000 и выше европейцы будут вынуждены сокращать потребление топлива, отметил Рустам Танкаев. Например, жизненно важные объекты ЖКХ будут работать при любых ценах за счет поддержки из средств бюджета, а вот многие промышленные предприятия могут остановить работу, добавил он.

Как писала Bild, внезапное прекращение поставок российского газа приведет к падению экономики Германии на 12,5%, а также к потере 5,6 млн рабочих мест. Уже сейчас ведущие металлургические, нефтеперерабатывающие и химические предприятия ФРГ вынуждены сокращать производство.

Утро вечера дороже Фото: Global Look Press/Shan Yuqi

Европейцы сами создали такие проблемы антироссийскими санкциями и отказом от совместных с РФ проектов, в том числе заморозкой запуска «Северного потока – 2» , отметил Дмитрий Гусев. Если бы этот газопровод заработал на полную мощность, цены, вероятно, опустились бы ниже отметки в €1000 за тысячу кубометров , считает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

В инвестиционной компании «Фридом Финанс» согласились, что запуск «Северного потока – 2» мог бы увеличить объемы поставок российского газа и полностью обеспечить им Европу, так как при его строительстве учитывались максимально необходимые объемы поставок.

— В таком случае и цены на голубое топливо на европейском рынке упали бы, так как сейчас большинство стран ЕС стараются увеличить объемы закупок российского газа (увеличивая тем самым спрос и стоимость), чтобы заполнить хранилища до наступления холодов, когда цены традиционно растут, — отметили во «Фридом Финанс».

Однако даже при нынешней ситуации и отсрочке запуска СП-1 европейский рынок может отреагировать не столь резко, считает Сергей Кауфман.

— Мы не ожидаем, что даже в подобном сценарии цены вернутся к €3500 за тысячу кубометров, так как снижение спроса из-за аномально высоких цен и риска дальнейшего уменьшения поставок уже заметно. На этом фоне полагаем, что в летний период цены на газ не превысят €2500, — отметил эксперт.

При нулевой прокачке топлива по СП-1 европейский рынок ожидают серьезный рост топливных цен и дефицит газа , отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Высокая цена на газ раскручивает инфляцию и повышает себестоимость продукции — многие заводы при высоких ценах могут остановить производство , отметил он.