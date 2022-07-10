Лихорадочная беспечность: Эстония срочно ищет замену российскому газу

Эстонские энергетические компании считают, что в стране сложилась критическая ситуация с поставками газа. По мнению представителей энергетического сектора, государству следует поторопиться с решением этой проблемы. Специалистов не успокаивают обещания правительства о том, что к концу года в эстонском порту Палдиски заработает терминал сжиженного природного газа (СПГ), который закроет потребности страны. Они рекомендуют как можно скорее озаботиться альтернативными вариантами энергоснабжения Эстонии. Подробности — в материале «Известий».

В надежде на спасительную силу СПГ

Одна из самых обсуждаемых в Эстонии тем — цены на энергоносители и то, во сколько обойдутся рядовому потребителю коммунальные счета за предстоящий отопительный период.

«К сожалению, у меня нет хороших новостей для потребителей, потому что глобально цены на энергию очень высокие — в том числе на газ, нефтепродукты и так далее», — говорит председатель правления эстонского энергетического госконцерна Eesti Energia Хандо Суттер, напоминая, что недавно Эстония отказалась от российского газа.

На днях норвежский танкер Arctic Princess доставил в литовскую Клайпеду очередную партию сжиженного природного газа , закупленного эстонской госкомпанией Eesti Gaas (управляет крупнейшей газораспределительной сетью страны). Это уже третья подряд крупная поставка (предыдущие были в мае и июне), которая, как ожидается, обеспечит газоснабжение потребителей в Эстонии вплоть до конца сентября.

Лихорадочная беспечность Норвежский танкер Arctic Princess, предназначенный для транспортировки сжиженного природного газа Фото: Commons.wikimedia.org/JoachimKohlerBremen

«В сегодняшней ситуации клиенты Eesti Gaas могут быть спокойны — мы активно занимаемся созданием новых цепочек поставок СПГ и обеспечением безопасности поставок. Сегодня мы работаем над объемами на осень и зиму, а также — как и весь газовый рынок и клиенты — ждем завершения строительства СПГ-терминала в Палдиски. Газовый рынок в настоящее время резко разворачивается в сторону СПГ — страны поддерживают строительство терминалов, а продавцы ищут новых долгосрочных поставщиков. Переход на СПГ вполне осуществим, и газ остается лучшим возобновляемым источником энергии, как это официально признает и Евросоюз», — заявил председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.

В эстонском порту Палдиски ведется строительство инфраструктуры для плавучего терминала СПГ, который государство планирует разместить здесь уже в ближайшее время. Сейчас госкомпания Elering строит наземный трубопровод, которым газ будет выводиться с терминала. «Учитывая ситуацию в мире, нехватку стройматериалов, проблемы с цепочками поставок, проблемы с чипами, мы постараемся сделать всё от нас зависящее, чтобы завершить работы к ноябрю», — обещает представитель Elering Прийт Хейнла.

Данный проект Эстония воплощает совместно с Финляндией. В Таллине и Хельсинки рассчитывают, что в общей сложности СПГ-терминал в Палдиски сможет покрыть часть потребления газа четырех стран. «Этим мы смогли бы удовлетворить около половины потребности всего региона, то есть половину от потребляемого объема газа в Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве. Это ровно тот запас, который понадобится, чтобы компенсировать нехватку газа в случае, если Россия полностью закрутит свои краны», — поясняет Прийт Хейнла.

Однако сам факт строительства терминала, по мнению энергетиков, не должен давать оснований для самоуспокоения. Хандо Суттер в своем письме, направленном в министерство экономики рассказал, что местные предприятия и участники рынка крайне обеспокоены тем, что потребность в природном газе в регионе Финляндии и Прибалтики, которая составляет в энергетическом эквиваленте около 60 ТВт·ч , сейчас обеспечена в объеме не более 39 тераватт-часов . По его оценке, этого слишком мало.

Лихорадочная беспечность1 Порт Палдиски в Эстонии Фото: Commons.wikimedia.org/kees torn

«Данного объема недостаточно, чтобы полностью обеспечить газоснабжение в регионе на весь предстоящий отопительный сезон. Хотя Эстония и Финляндия совместно работают над созданием дополнительных мощностей по приему сжиженного природного газа, до фактического запуска этого терминала нет полной уверенности, что необходимые дополнительные поставки СПГ на практике поступят в регион к концу этого года», — написал Суттер.

Более половины эстонцев согласны терпеть

Поскольку в такой ситуации продавцы газа не решаются брать на себя обязательства по покрытию потребностей всех участников рынка, министерство призвало предприятия этого сектора готовиться к внедрению «альтернативных» видов топлива — таких, например, как сланцевый мазут. Это возможно благодаря присутствию в стране богатых месторождений горючих сланцев. Еще в прошлом году эстонские власти заявляли о намерении полностью закрыть сланцевую отрасль — как «грязную» и «неэкологичную».

Однако мировой энергетический кризис заставил внести в эти планы коррективы. Недавно было объявлено, что запасы уже имеющихся сланцевых шахт в Эстонии в ближайшее десятилетие будут исчерпаны. Поэтому власти планируют запуск в эксплуатацию трех новых: «Эстония-2», «Оанду» и «Уус-Кивиыли». Председатель правления предприятия Enefit Power Андрес Вайнола сообщил, что помимо строительства этих шахт планируется начать подземные разработки в карьере под Нарвой — и очередная шахта заработает после 2026 года.

В общем, в Таллине рассчитывают, что в случае недостатка СПГ Эстонию спасет сланцевое масло. Однако и тут возникла проблема. Хандо Суттер напоминает, что согласно принятым в ЕС правилам использовать жидкое топливо можно только в качестве «резервного», то есть не более десяти дней в году. Если же жидкое топливо используется более десяти дней, то требуется монтаж дополнительных устройств для очистки выхлопных газов. По утверждению Суттера, установить такие устройства до начала отопительного сезона уже не удастся. Поэтому он предлагает министерству ввести исключение, смягчающее требования к количеству выхлопных газов. «Для применения исключения местное самоуправление должно будет объявить чрезвычайную ситуацию в теплоснабжении. В свою очередь, это даст департаменту окружающей среды основание приостановить на соответствующем объекте применение установленных предельных значений выбросов выхлопных газов — на срок до шести месяцев», — предложил Суттер.

Лихорадочная беспечность2 Одна из сланцевых шахт в Эстонии Фото: Commons.wikimedia.org/Wilson44691

На эстонских предприятиях по теплоснабжению считают, что в ситуации, когда нет уверенности в фактических дополнительных поставках СПГ в регион до конца текущего года, нужно думать о незамедлительном применении мер по сокращению потребления природного газа. В связи с этим Суттер попросил минэкономики оценить план компании Enefit Power по переводу в июле котельной в Нарве с природного газа на сланцевое масло.

Эстонские компании теплоснабжения также интересуются: существует ли между Таллином и Ригой соглашение о возможности получения закупленного ими газа из латвийского Инчукалнского подземного хранилища — даже в том случае, если в Латвии объявят чрезвычайную ситуацию в энергетике?

Предприятия также указали на то, что, если государство хочет снизить ценовые риски, связанные с высокой стоимостью природного газа, ему следует заблаговременно заключить договоры поставки с производителями альтернативного топлива. «Eesti Energia является одним из производителей альтернативных видов топлива, таких как сланцевое масло. Но если клиент не захочет заблаговременно заключить договор на поставку в достаточном объеме, то в случае необходимости, то есть чрезвычайной ситуации, у Eesti Energia не будет сланцевого масла, которое она сможет предложить клиентам. К тому времени вся продукция уже будет продана наперед по долгосрочным договорам», — предупредил Суттер.

Уже сейчас 48% жителей Эстонии в ожидании грядущего отопительного сезона вынуждены сокращать расходы и откладывать на «холодные» месяцы. «Они стараются меньше тратить на развлечения, еду, транспорт и другие вещи, в которых нет прямой необходимости. Люди боятся, что им не хватит денег, чтобы пережить следующий отопительный сезон» , — отмечает глава эстонского филиала банка Citadele Райнер Моппель. При этом, однако, 52% эстонцев готовы, по их словам, платить высокие цены за отопление и электричество, лишь бы достичь «энергетической независимости» от России — во всяком случае, так следует из итогов опроса, проведенного сотрудниками Citadele в странах Прибалтики. 37% жителей Эстонии заявили, что ради столь святой цели будут терпеть и раскошеливаться — но в течение короткого периода. Еще 15% указали, что готовы это сделать, даже невзирая на то, что у них плохо с деньгами.

Лихорадочная беспечность3 Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

В ожидании зимы

Впрочем, тут уже от согласия или несогласия отдельно взятого человека ничего не зависит. «Вероятно, осенью платить за отопление помещений придется больше, так как, например, сейчас обсуждаются изменения тарифов на отопление, которые в некоторых волостях могут увеличиться вдвое. В таких случаях поможет экономия. Владельцам частных домов стоит подумать об утеплении, замене систем отопления на более экономичные или о покупке солнечных батарей. Это крупные инвестиции, но с существенной долгосрочной выгодой», — предупреждает Моппель.

Он призвал всех потребителей «проявить осторожность» и начать экономить. Впрочем, в его советах люди не нуждаются — они и так прекрасно всё понимают. Даже те 29% участников опроса, предпринятого Citadele в Эстонии, которые заявили, что напрямую экономить не будут, признаются, что отказываются от запланированных крупных трат, таких как расходы на путешествие, покупку автомобиля или ремонт дома.

13% жителей Эстонии планируют покрыть растущие цены на отопление за счет имеющихся у них сбережений. В то же время 3% респондентов отметили, что они, скорее всего, будут вынуждены сменить жилплощадь на более маленькую, либо переехать к кому-либо. 4% эстонцев попросят финансовой помощи у родственников, а 16% попытаются найти дополнительный заработок. Если же сравнивать с другими странами Балтии, то меньше всего готовы платить более высокую цену за отопление жители Латвии: 39% респондентов отметили, что не согласны это делать. В Литве такой вариант отметили для себя, как приемлемый, лишь 22% опрошенных.

Комментируя итоги проведенного Citadele опроса, редактор таллинской русскоязычной газеты «Столица» Александр Чаплыгин отмечает, что число желающих «наказать» Россию за счет собственного кошелька совпадает с рейтингом правящей в Эстонии Партии реформ, которая наиболее активно борется за энергетическую изоляцию РФ.

Лихорадочная беспечность4 Фото: ТАSS/Zuma/Heline Vanbeselaere

«А оставшиеся 48% не хотят или не могут снять с себя последние штаны, чтобы добиться провозглашенных правящей партией целей: наказать Россию », — пишет Чаплыгин в своем телеграм-канале.

«Предположим, что русское население Эстонии в полном составе отрицает возможность наказать Россию за счет своего кошелька. Русских в Эстонии 25%. Значит, примерно такое же количество эстонцев, как бы они ни относились к России, не готовы идти на жертвы ради политики. Но это — мнение народа. Политическая воля в Эстонии выглядит иначе», — отмечает журналист.

Чаплыгин подчеркивает, что в Эстонии ни одна партия из представленных в парламенте не ставит под сомнение необходимость идти на жертвы ради поражения России. По его мнению, эта ситуация может измениться лишь по итогам очередных парламентских выборов, которые назначены на начало весны следующего года.