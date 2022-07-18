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Путин проведет встречу с Али Хаменеи во время своего визита в Тегеран

Песков: Владимир Путин встретиться с Али Хаменеи в Тегеране
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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с Высшим руководителем Ирана Али Хаменеи в ходе своего визита в Тегеран. Об этом заявил в официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-24».

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«У нашего президента запланировано две встречи, точнее, даже три встречи — это переговоры с президентом (Ирана Ибрахимом) Раиси, с президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом, и также президент нанесет визит верховному правителю Ирана Али Хаменеи. Мы надеемся, что это будет очень насыщенный диалог», — рассказал пресс-секретарь президента.

Накануне, 17 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что рассчитывает на двусторонние переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе визита в Иран.

12 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент РФ планирует поездку в столицу Ирана Тегеран 19 июля.

Ранее, 29 июня, на полях Каспийского саммита Путин заявил, что отношения России и Ирана носят действительно глубокий стратегический характер.

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