В администрации Эрдогана заявили о его намерении провести двусторонние переговоры с Путиным в Иране

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на двусторонние переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе визита в Иран. Об этом сообщили в пресс-службе администрации турецкого лидера.

«На полях саммита президент Эрдоган проведет двустороннюю встречу со своим российским коллегой», — говорится в сообщении.

18–19 июля в Тегеране запланирован седьмой трехсторонний саммит в формате Астаны с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси и лидером РФ.

Уточняется, что он будет посвящен недавним событиям в Сирии, борьбе с террористическими организациями, представляющими угрозу региональной безопасности, направлен на политическое урегулирование гуманитарной ситуации и добровольное возвращение сирийцев в свои дома.

Ранее в этот день сообщалось, что в ходе визита в Тегеран на следующей неделе Путин встретится с главами государств – участников «астанинского формата» по Сирии, в том числе проведет с ними двусторонние встречи.

12 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент РФ планирует поездку в столицу Ирана Тегеран 19 июля.

Ранее, 29 июня, на полях Каспийского саммита Путин заявил, что отношения России и Ирана носят действительно глубокий стратегический характер.

В тот же день президент России выступил за углубление партнерских связей с «каспийской пятеркой» (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан), в том числе в сферах политики и безопасности. Путин подчеркнул: залогом процветания региона служит следование конвенции о статусе Каспийского моря.

Президент Ирана Эбрахим Раиси предложил Путину сотрудничество в Каспийском регионе. Речь идет, в частности, о Каспийском море (транспорт, транзит, рыболовство, туризм), подчеркнул Раиси.