Путин прибыл в Тегеран

Самолет президента России Владимира Путина прибыл в Тегеран, где пройдет встреча стран — гарантов сирийского урегулирования. Переговоры в иранской столице пройдут между лидерами Турции, России и Ирана.

В рамках тегеранской поездки Владимир Путин проведет три раунда двусторонних переговоров, а также примет участие в саммите «тройки» стран — участниц астанинского формата.

Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, первой у Путина назначена встреча с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Позднее президент РФ проведет встречу с духовным лидером и руководителем Ирана Али Хаменеи. Последней назначена встреча с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

После завершения всех встреч лидеры стран соберутся на трехсторонний саммит по вопросом урегулирования сирийского конфликта. Уточняется, что по окончании саммита астанинской «тройки» лидеры государств сделают заявление для СМИ.

Накануне, 18 июля, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что по результатам этой встречи Россия и Иран планируют вывести двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнерства.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита в Тегеран проведет встречу с высшим руководителем Ирана Али Хаменеи.

Также Песков отметил, что санкции — это цена, которую Россия и Иран платят за свой суверенитет.