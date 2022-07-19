Эрдоган назвал позицию РФ по вопросу зерна положительной и конструктивной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о конструктивной посреднической роли России в вопросе вывоза украинского зерна. Об этом вопросе шла речь 19 июля на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Тегеране.

Эрдоган выразил надежду на успех переговоров по экспорту украинского зерна из черноморских портов и продуктивную встречу в рамках переговоров в Иране.

«В ходе последних стамбульских переговоров [по зерну] позиция, которую заняла российская сторона, была очень положительной и конструктивной. Конечно же, результат, который мы получим по итогам этих переговоров, несомненно, будет обсуждаться во всем мире», — сказал турецкий лидер.

Путин прибыл в Тегеран ранее в этот день. Как анонсировалось, главы России и Турции намеревались там обсудить вопросы двусторонней повестки, а также ситуацию с вывозом зерна.

Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль ожидает продолжения четырехсторонних переговоров по вопросам вывоза зерна из украинских портов в ближайшее время.

До этого, 13 июля, в Стамбуле завершилась встреча военных делегаций РФ, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна, на которой, по данным Минобороны РФ, российская сторона представила предложения по вывозу зерна из черноморских портов.

Как рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в результате переговоров в Стамбуле между Россией, Турцией и Украиной состоялся диалог на тему ситуации вокруг украинского зерна, удалось сформулировать некоторые элементы возможной договоренности.

В конце июня Путин подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Он заявлял, что существуют другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.