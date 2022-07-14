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Захарова рассказала о подготовке РФ к новой встрече по зерновому вопросу

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Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг 14 июля заявила, что в результате переговоров в Стамбуле между Россией, Турцией и Украиной состоялся диалог на тему ситуации вокруг украинского зерна. Стороны обсуждают в своих столицах элементы договоренности по линии военных ведомств и готовятся к повторной встрече, добавила она.

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«Действительно, состоялось предметное обсуждение вопросов по данной проблематике, удалось сформулировать некоторые элементы возможной договоренности, которые сейчас по линии военных ведомств в своих столицах проговаривают Россия, Украина и Турция. После этого контакты должны быть продолжены в том же формате», — сообщила официальный представитель МИДа в ходе брифинга.

В среду, 13 июля, в Стамбуле завершилась встреча военных делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна. В Минобороны РФ сообщили, что в Стамбуле были представлены предложения Москвы по вывозу зерна из черноморских портов. Украинская сторона, в свою очередь, заявила, что власти страны находятся в двух шагах от заключения соглашения с Россией по зерну.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.

При этом, как в конце июня подчеркивал президент России Владимир Путин, Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Он заявлял, что существуют другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу и Белоруссию.

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