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Песков прокомментировал заявление Киева о возможном соглашении по зерну

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал заявление Киева о том, что украинские власти находятся в двух шагах от заключения соглашения с Россией по зерну.

Он сказал, что работа ведется по линии военных, информацию стоит ждать оттуда.

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«Работа ведется, она ведется по линии военных, и информация будет предоставляться оттуда по мере необходимости», — подчеркнул пресс-секретарь президента России в среду, 13 июля.

Встреча делегаций России, Турции, Украины и ООН по вопросу экспорта украинского зерна состоится в этот же день в Стамбуле. Об этом заявлял глава турецкого министерства обороны Хулуси Акар.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. В обоих случаях обсуждалось выполнение программы ООН по созданию безопасных переговоров для вывоза зерна.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.

30 июня президент Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Он подчеркнул, что существуют другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в то же время отмечал, что Запад пытается искусственно блокировать поставки российского зерна.

5 июля Эрдоган заявил о намерениях активизировать контакты с Россией и Украиной по созданию коридора для вывоза сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

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