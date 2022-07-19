Песков заявил об ожидании скорого продолжения переговоров по зерну

Кремль ожидает, что четырехсторонние переговоры по вопросам вывоза зерна из украинских портов будут продолжены в ближайшее время. Об этом 19 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем, что в самое ближайшее время эти переговоры будут продолжены. Вы знаете, мы уже говорили, что от нас там принимает участие военная делегация. Россия готова внести свой вклад в решение проблемы продовольственного кризиса, который не просто зреет, а который уже созрел во всем мире», — сказал он в эфире «Первого канала».

В то же время представитель Кремля отметил, что ситуация с украинским зерном не является причиной продовольственного кризиса.

«И мы еще раз настойчиво повторяем: не ситуация на Украине, не украинское зерно является причиной этого кризиса. Это лишь маленькая толика», — подчеркнул Песков.

Накануне стало известно, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в рамках визита в Тегеран обсудят тему вывоза зерна из украинских портов.

До этого, 13 июля, в Стамбуле завершилась встреча военных делегаций РФ, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна, на которой, по данным Минобороны РФ, российская сторона представила предложения по вывозу зерна из черноморских портов.

Как рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в результате переговоров в Стамбуле между Россией, Турцией и Украиной состоялся диалог на тему ситуации вокруг украинского зерна, удалось сформулировать некоторые элементы возможной договоренности.

В конце июня Путин подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Он заявлял, что существуют другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.