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Ушаков анонсировал обсуждение темы зерна на встрече Путина и Эрдогана

Ушаков: Путин и Эрдоган в ходе встречи обсудят темы вывоза зерна
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в рамках визита в Тегеран обсудят тему вывоза зерна из украинских портов. Об этом в понедельник, 18 июля, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

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«Вопрос вывоза украинского зерна будет обсуждаться, работа ведется весьма активно. 13 июля в Стамбуле состоялась первая четырехсторонняя встреча по зерну с участием представителей России, Украины, Турции и ООН», — напомнил он в ходе брифинга.

Как подчеркнул Ушаков, стороны договорились подготовить совместный документ, который определял бы правовые основы, общий порядок вывоза зерна из украинских портов. Помимо этого, страны условились открыть совместный координационный центр в Стамбуле.

«Мы готовы продолжать работу на этом треке, и эта работа будет продолжена. Это первое. А второе, этот вопрос будет непосредственно обсуждаться между президентами», — добавил помощник российского лидера.

13 июля в Стамбуле завершилась встреча военных делегаций РФ, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна.

В Минобороны РФ сообщили, что в Стамбуле были представлены предложения Москвы по вывозу зерна из черноморских портов. Украинская сторона, в свою очередь, заявила, что власти страны находятся в двух шагах от заключения соглашения с Россией по зерну.

На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в результате переговоров странам удалось сформулировать некоторые элементы возможной договоренности по данному вопросу. По ее словам, стороны готовятся к повторной встрече.

16 июля стало известно, что Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили вопросы создания в Стамбуле координационного центра по контролю за поставками по Черному морю сельскохозяйственной продукции с Украины.

В конце июня Путин подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Он заявлял, что существуют другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу и Белоруссию.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.

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