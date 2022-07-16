Президенты Франции и Турции обсудили создание зернового коридора

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили вопросы создания в Стамбуле координационного центра по контролю за поставками по Черному морю сельскохозяйственной продукции с Украины. Информация об этом появилась в аккаунте администрации турецкого лидера в Twitter 16 июля.

«Президент Эрдоган обсудил этапы создания в Стамбуле координационного центра по экспорту зерна с Украины, отметив, что он будет управляться представителями Турции, России, Украины и ООН», — говорится в заявлении.

Эрдоган отметил, что быстрая реализация этого плана позволит значительно облегчить решение вопросов глобальной продовольственной безопасности.

15 июля источник анонсировал подписание соглашения о коридоре для вывоза зерна с Украины. По его словам, оно может быть подписано на следующей неделе.

Ранее, 13 июля, в Стамбуле завершилась встреча военных делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна.

В Минобороны РФ сообщили, что в Стамбуле были представлены предложения Москвы по вывозу зерна из черноморских портов. Украинская сторона, в свою очередь, заявила, что власти страны находятся в двух шагах от заключения соглашения с Россией по зерну.

На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в результате переговоров странам удалось сформулировать некоторые элементы возможной договоренности по данному вопросу. По ее словам, стороны готовятся к повторной встрече.

До этого, 11 июля, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе переговоров обсуждалось выполнение программы ООН по созданию безопасных коридоров для вывоза зерна.

В конце июня президент России Владимир Путин подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Он заявлял, что существуют другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу и Белоруссию.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.