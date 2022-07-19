Завершились трехсторонние переговоры Путина с Раиси и Эрдоганом

Трехсторонние переговоры президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Эбрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в Тегеране. Они продлились больше часа.

Стороны на саммите по Сирии согласились, что США должны покинуть эту страну, отметил Раиси.

Как ожидается, после выступлений для СМИ президенты трех стран продолжат общение за рабочим обедом.

Во вторник президент России прибыл с однодневным визитом в Тегеран для того, чтобы встретиться с лидерами стран — гарантами сирийского урегулирования. Сообщалось, что в рамках тегеранской поездки Путин также проведет три раунда двусторонних переговоров.

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