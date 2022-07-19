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Путин анонсировал проведение следующего астанинского саммита в России

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Президент РФ Владимир Путин 19 июля в ходе трехсторонней встречи в Тегеране с лидерами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ирана Ибрахимом Раиси, заявил, что следующий саммит астанинской «тройки» по очередности пройдет в Москве.

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«И мы, конечно, будем рады видеть вас, уважаемые коллеги, в России», — заявил Путин.

Ожидается, что по окончании саммита лидеры государств сделают заявление для СМИ.

Во вторник самолет президента России прибыл с однодневным визитом в Тегеран, для того чтобы встретиться с лидерами стран — гарантами сирийского урегулирования. Сообщалось, что в рамках тегеранской поездки Путин также проведет три раунда двусторонних переговоров.

Одним из таких раундов стала отдельная встреча с президентом Турции, на которой обсуждалась проблема вывоза украинского зерна. Эрдоган назвал посредническую роль России в данном вопросе — конструктивной и положительной.

Также президент РФ поговорил и с иранским коллегой. В ходе встречи с Раиси он подчеркнул, что отношения двух стран развиваются хорошими темпами, зафиксированы рекордные цифры товарооборота. За день до этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что РФ и Иран планируют вывести двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнерства.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территории страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. Первая встреча в астанинском форме по САР состоялась в январе 2017 года. Странами — гарантами перемирия в Сирии выступили Россия, Иран и Турция.

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