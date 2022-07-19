Путин не обсуждал вопрос беспилотников с президентом Ирана Раиси

Президент России Владимир Путин не обсуждал вопрос поставок беспилотников с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Об этом во вторник, 19 июля, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Беспилотники не обсуждались ни с президентом, ни с верховным лидером [Ирана Али Хаменеи]», — сказал он «РИА Новости».

Ранее в этот день Путин прибыл в Тегеран и встретился с Раиси. В ходе встречи он подчеркнул, что отношения двух стран развиваются хорошими темпами. За день до этого Ушаков заявил, что РФ и Иран планируют вывести двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнерства.

11 июля Assoсiated Press, ссылаясь на помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, сообщило о якобы намерении Ирана передать России сотни беспилотников. Также Салливан заявил, что Белый дом владеет информацией о том, что иранские военные в текущем месяце начнут обучать российских использованию беспилотников.

На следующий день официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг эту информацию. По его словам, особого развития сотрудничества РФ и Ирана по теме вооружений в настоящее время не наблюдается.

Позже в США заявили о готовности ввести новые санкции в отношении Ирана, если руководство страны согласится предоставить РФ беспилотные летательные аппараты (БПЛА).