Реклама
Прямой эфир
Общество
Энергетики Подмосковья оперативно устранили последствия урагана
Экономика
На рынок недвижимости Москвы вернулись квартиры до 5 млн рублей
Мир
ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра
Мир
ЕС примет директиву, разрешающую конфискацию активов РФ при обходе санкций
Мир
Минобороны сообщило о наемниках на территории Украины из более чем 60 стран
Мир
На карте ВСУ обозначили Воронеж и Белгород в составе Украины
Мир
Анкара анонсировала встречу делегаций России, Турции, Украины и ООН по экспорту зерна
Общество
Заразившийся оспой обезьян россиянин вернулся из Португалии
Общество
Lego полностью покинет Россию
Мир
В Херсоне обезвредили два взрывных устройства
Мир
Лукашенко заявил о разработке Западом планов нападения на Россию
Сюжет:

МИД Ирана опроверг сообщения о передаче беспилотников России

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Iranian Army Office
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани 12 июля опроверг утверждения США о планах Тегерана передать иранские беспилотники Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Холодный подсчет: беспилотник отследит движение льдов на судоходных путях
Как отечественная система мониторинга поможет заменить иностранные спутники в случае их отключения

По словам Канаани, особого развития сотрудничества РФ и Ирана по теме вооружений в настоящее время не наблюдается.

Накануне Assoсiated Press, ссылаясь на помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, сообщило о якобы намерении Ирана передать России сотни беспилотников. Также Салливан сообщил, что Белый дом владеет информацией о том, что иранские военные в текущем месяце начнут обучать российских военнослужащих использованию беспилотников.

23 июня американский журнал Popular Mechanics написал, что конфликт на Украине является, вероятно, первым примером масштабного применения беспилотных летательных аппаратов в боевых действиях.

По данным издания, в спецоперации по защите Донбасса принимают участие российские беспилотники: комплекс с беспилотными летательными аппаратами — имитатор воздушных целей, «Орион», «Форпост», ZALA 421, «Гранат-4», «Орлан-10», «Орлан-30», Е95, «Застава», «Тахион» и «Элерон-3», а также барражирующий боеприпас «Куб-БЛА».

13 июня вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия имеет в наличии практически все типы БПЛА военного назначения.

10 июня военный корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага показал работу беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил России при выполнении огневых задач в ходе спецоперации. Как передал журналист, беспилотник поднимают в воздух на разведку из специально обрадованного укрытия российских военных.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе и обращения ДНР и ЛНР за помощью.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022