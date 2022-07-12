МИД Ирана опроверг сообщения о передаче беспилотников России

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани 12 июля опроверг утверждения США о планах Тегерана передать иранские беспилотники Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По словам Канаани, особого развития сотрудничества РФ и Ирана по теме вооружений в настоящее время не наблюдается.

Накануне Assoсiated Press, ссылаясь на помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, сообщило о якобы намерении Ирана передать России сотни беспилотников. Также Салливан сообщил, что Белый дом владеет информацией о том, что иранские военные в текущем месяце начнут обучать российских военнослужащих использованию беспилотников.

23 июня американский журнал Popular Mechanics написал, что конфликт на Украине является, вероятно, первым примером масштабного применения беспилотных летательных аппаратов в боевых действиях.

По данным издания, в спецоперации по защите Донбасса принимают участие российские беспилотники: комплекс с беспилотными летательными аппаратами — имитатор воздушных целей, «Орион», «Форпост», ZALA 421, «Гранат-4», «Орлан-10», «Орлан-30», Е95, «Застава», «Тахион» и «Элерон-3», а также барражирующий боеприпас «Куб-БЛА».

13 июня вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия имеет в наличии практически все типы БПЛА военного назначения.

10 июня военный корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага показал работу беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил России при выполнении огневых задач в ходе спецоперации. Как передал журналист, беспилотник поднимают в воздух на разведку из специально обрадованного укрытия российских военных.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе и обращения ДНР и ЛНР за помощью.

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