Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Литвы решил не идти на уступки России по транзиту в Калининград
Мир
Пушков рассказал о намерении Запада «измотать» Россию санкциями
Мир
В Швейцарии призвали ЕС к переговорам с РФ по газу и миру на Украине
Мир
Китай заявил о готовности вернуть Тайвань военными методами
Мир
Британия согласилась предоставить Киеву кредитные гарантии на $525 млн
Мир
ВОЗ не сочла вспышку оспы обезьян ЧС мирового масштаба
Мир
В Молдавии сняли запрет на экспорт муки и пшеницы
Мир
Посол ЛНР рассказал об удержании сотен мирных жителей на заводе «Азот»
Мир
Минобороны России сообщило о взятии Северодонецка под полный контроль
Мир
Премьер Бельгии предупредил о влиянии топливного кризиса в ФРГ на ЕС
Мир
Коммунальные службы Мелитополя приступили к обустройству города
Сюжет:

В США рассказали о применении российских беспилотников на Украине

Popular Mechanics: конфликт на Украине стал первым примером масштабного применения БПЛА
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Конфликт на Украине является, вероятно, первым примером масштабного применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в боевых действиях. Об этом 23 июня пишет американский журнал Popular Mechanics.

Сила — в тяжести: какие еще вооружения ЕС может отправить Украине
И к чему, по оценке России, приведет расширение этих поставок

По данным издания, в спецоперации по защите Донбасса принимают участие российские беспилотники: комплекс с беспилотными летательными аппаратами — имитатор воздушных целей (КБЛА ИВЦ), «Орион», «Форпост», ZALA 421, «Гранат-4», «Орлан-10», «Орлан-30», Е95, «Застава», «Тахион» и «Элерон-3», а также барражирующий боеприпас «Куб-БЛА».

При этом со стороны Украины используются китайские, американские, турецкие, польские и украинские БПЛА.

Эксперты отмечают, что украинское небо переполнено десятками различных летательных аппаратов.

Ранее, 20 июня, сообщалось, что Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар крылатой ракетой комплекса «Бастион» по аэродрому под Одессой. В результате удара ракетой «Оникс» была уничтожена станция управления БПЛА «Байрактар ТБ2» и два БПЛА этого комплекса.

До этого, 13 июня, вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия имеет в наличии практически все типы БПЛА военного назначения.

Между тем военный корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага 10 июня показал работу беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил России при выполнении огневых задач в ходе спецоперации по защите Донбасса. Как передал журналист, беспилотник поднимают в воздух на разведку из специально обрадованного укрытия российских военных.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022