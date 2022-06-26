В США рассказали о применении российских беспилотников на Украине

Конфликт на Украине является, вероятно, первым примером масштабного применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в боевых действиях. Об этом 23 июня пишет американский журнал Popular Mechanics.

По данным издания, в спецоперации по защите Донбасса принимают участие российские беспилотники: комплекс с беспилотными летательными аппаратами — имитатор воздушных целей (КБЛА ИВЦ), «Орион», «Форпост», ZALA 421, «Гранат-4», «Орлан-10», «Орлан-30», Е95, «Застава», «Тахион» и «Элерон-3», а также барражирующий боеприпас «Куб-БЛА».

При этом со стороны Украины используются китайские, американские, турецкие, польские и украинские БПЛА.

Эксперты отмечают, что украинское небо переполнено десятками различных летательных аппаратов.

Ранее, 20 июня, сообщалось, что Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар крылатой ракетой комплекса «Бастион» по аэродрому под Одессой. В результате удара ракетой «Оникс» была уничтожена станция управления БПЛА «Байрактар ТБ2» и два БПЛА этого комплекса.

До этого, 13 июня, вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия имеет в наличии практически все типы БПЛА военного назначения.

Между тем военный корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага 10 июня показал работу беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил России при выполнении огневых задач в ходе спецоперации по защите Донбасса. Как передал журналист, беспилотник поднимают в воздух на разведку из специально обрадованного укрытия российских военных.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».