Белый дом сообщил о планах Ирана передать России беспилотники

Белый дом утверждает, что Иран предоставит России «сотни» беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в понедельник, 11 июля, сообщает Assosiated Press со ссылкой на помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

«Наша информация указывает на то, что иранское правительство готовится предоставить России до нескольких сотен БПЛА, включая БПЛА с оружием, в ускоренные сроки», — цитирует Салливана AP.

Он также добавил, что США «неясно», предоставляла ли иранская сторона какие-либо беспилотные системы России. Однако сообщил, что у США «есть информация», которая указывает на то, что Иран готовится обучить российских военных использовать БПЛА уже в этом месяце.

Салливан подчеркнул, что привел «лишь один пример» того, что Россия обращается к таким странам, как Иран, за техническими средствами.

15 июня координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби сообщил, что США с начала спецоперации выделили Украине военной помощи на сумму $5,6 млрд. По его словам, Вашингтон намерен продолжить выделять новые пакеты военной помощи Киеву «на регулярной основе».

2 июня постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, выступая на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, что Запад совершает военное преступление, наводняя Украину оружием. Он напомнил, что украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что поставки Киеву странами Запада современного вооружения лишь доставят больше страданий Украине, но не скажутся на спецоперации РФ по защите Донбасса.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».