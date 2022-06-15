США с начала спецоперации РФ выделили Украине помощь на сумму $5,6 млрд

США с начала российской спецоперации выделили Украине помощь на сумму $5,6 млрд. Об этом в среду, 15 июня, сообщил координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби.

«Общий объем военной помощи Украине с начала военной операции РФ в конце февраля составляет приблизительно $5,6 млрд», — сказал Кирби в ходе брифинга, уточнив, что с момента прихода к власти президента Джо Байдена он составил около $6,3 млрд.

По его словам, Вашингтон намерен продолжить выделять новые пакеты военной помощи Киеву «на регулярной основе».

Также в среду глава Белого дома заявил о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму в $1 млрд. Как стало известно агентству Reuters, в него войдут противокорабельные ракеты, дополнительные гаубицы и снаряды для них, оптическое оборудование, а также запасные части. Помимо этого, Вашингтон намерен выделить дополнительные $225 млн на оказание гуманитарной помощи народу Украины.

Предыдущий пакет военной помощи Пентагон одобрил 1 июня. Он в том числе включал РСЗО HIMARS дальностью порядка 80 км. Оружие будет передано к концу месяца при условии, что оно не будет использоваться для нанесения ударов по территории России. Президент Украины Владимир Зеленский публично подтвердил намерение выполнять это требование. При этом 2 июня депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов ракетами HIMARS по целям на территории России.

В то же время российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что поставки Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS свидетельствуют о нацеленности США на эскалацию конфликта вокруг Украины и об отсутствии намерений урегулировать геополитическую проблему мирным путем.

Поставки вооружения на Украину усилились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, объяснил российский лидер. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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