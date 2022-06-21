Волевое дежурство: «Сарматы» встанут на вооружение армии РФ к концу года

Ядерный комплекс «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце года. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 21 июня на встрече с выпускниками военных вузов — насколько сильной будет Россия, зависит не только от армии и флота, но и от адресатов обращения главы государства. Жилищное благополучие россиян — еще одна тема, которая фигурировала в рабочей повестке президента 21 июня. И если с боевым дежурством «Сармата» всё стало намного понятнее, то проблему массовой застройки и модернизации ЖКХ еще только предстоит решить: по словам Владимира Путина, в России надо возвести миллиарды квадратных метров жилья и заменить 40% коммунальных сетей.

«Очередная череда испытаний»

— Вы только что закончили учебу и прекрасно отдаете себе отчет в том, что каждый думающий человек в стране постоянно анализирует всё, что происходит внутри нашего государства и вовне, на внешнем контуре, — сказал президент РФ Владимир Путин, обращаясь к выпускникам военных вузов на встрече в Кремлевском дворце. — Всегда Россия шла через какие-то испытания, впрочем, так же, как и любой человек, который идет к своей цели, проходит через известные испытания, — всегда.

Сейчас для страны, продолжил глава государства, наступила очередная череда испытаний, но никаких сомнений в том, что мы будем еще сильнее, нет. Не последнюю роль в этом играют главные союзники России — армия и флот, которые, отметил Владимир Путин, совершенствуются во всех важнейших сегментах.

К примеру, в войска начали поступать не имеющие аналогов в мире комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500, сообщил президент. Но главной новостью в этот день стало его заявление о том, что тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» уже в конце года встанет на боевое дежурство.

Волевое дежурство Президент РФ Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных вузов Фото: Официальный сайт президента РФ

Впервые этот ракетный комплекс президент представил общественности в 2018 году — во время послания Федеральному собранию. Вместе с гиперзвуковыми ракетой «Кинжал» и ракетным комплексом «Авангард» «Сармат» стал ответом на выход США из Договора по противоракетной обороне (ПРО), который состоялся в 2002 году, и развертывание систем ПРО в Штатах и за рубежом.

«Сармат» пришел на смену советскому комплексу «Воевода». Как рассказал в конце мая 2022 года глава четвертого ЦНИИ Минобороны РФ Дмитрий Князев, новый комплекс включает «боевые блоки большого класса мощности и гиперзвуковые планирующие крылатые блоки». Но ключевое отличие «Сармата» от «Воеводы» в том, что он, доставляя меньшее число боеголовок, может двигаться по траекториям и такими способами, которые не дают передовым системам ПРО их уничтожить.

«Надеюсь, что до их применения дело не дойдет никогда, потому что ядерное оружие и ракетные средства его доставки — это последний уравнитель. Но сам факт наличия у нас этих сил является гарантией нашей безопасности», — заявил в начале июня глава госкорпорации «Роскосмос», которая отвечает в том числе и за создание баллистических ракет, Дмитрий Рогозин.

Первое испытание «Сармата» прошло в апреле 2022 года. По словам Дмитрия Рогозина, «Роскосмос» планирует провести еще минимум три испытательных пуска. После этого комплекс должен поступить на вооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) — подготовка к перевооружению уже идет в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае.

«Сармат» относится к новому виду оружия, которое не подпадает под существующие договоры о контроле над вооружениями. На сегодня в этой сфере остался единственный весомый документ — российско-американский Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III). Он истекает в феврале 2026 года, и возможность его дальнейшего продления в соглашении не прописана. В июне 2022-го Госдепартамент США заявил, что хотел бы сохранить прописанные в СНВ-III лимиты и после его истечения, а также «ограничить новые типы ядерных систем, которые разрабатывает Россия».

— Принятие на вооружение этой МБР никак не нарушает действующий договор СНВ-III, — пояснил «Известиям» член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин. — США, к слову, также планируют в полном объеме заменить компоненты своей стратегической ядерной триады. При этом американские эксперты требуют от нас либо прекратить производство, либо не ставить МБР на боевое дежурство. Оба эти варианты уже невозможны, так как производство идет и решение о боевом дежурстве уже принято.

Так или иначе, замороженный с США диалог по разоружению — это не тот фактор, который заставит Москву от новых вооружений. В руководстве РФ считают, что превосходство Москвы в этой сфере снимает необходимость каких-либо договоренностей с Вашингтоном. Как заявил на днях Дмитрий Рогозин, ему «странно слышать разговоры о необходимости нового соглашения с США по сокращению стратегических ядерных вооружений», когда Россия перевооружает свою армию «Сарматами».

«Запрос колоссальный»

От военной темы Владимир Путин перешел к жилищно-коммунальным вопросам — во второй половине дня глава государства провел заседание президиума Госсовета по вопросам ЖКХ и вопросам строительства. Президент заслушал глав профильных ведомств и региональных губернаторов.

Сделать жилье более доступным и помочь людям улучшить жилищные условия — такова главная задача, которую он обозначил в начале встречи. По словам президента, в 2021 году в эксплуатацию было введено 92 млн кв. м жилья, в новые квартиры въехали более 4 млн семей. Главным подспорьем в этом стала льготная ипотека, однако в нынешнем году таких кредитов было выдано в три раза меньше, отметил Владимир Путин. Поэтому, продолжил он, надо снизить ставку с 9 до 7%.

— В целом необходимо обеспечить объем ввода жилья в этом году не ниже уровня прошлого года, а прирост ипотечного портфеля не менее чем на 2,5 трлн рублей, — распорядился президент. — Понятно, что далеко не все могут купить квартиру или дом, поэтому регионам при поддержке правительства нужно активизировать строительство жилья, которое сдается внаем, причем предусмотрев возможность его последующего приобретения с помощью льготной ипотеки или в рассрочку.

Волевое дежурство Президент РФ Владимир Путин во время заседания президиума Государственного совета Фото: Официальный сайт президента РФ

По словам Владимира Путина, в плане обеспеченности людей жильем Россия по-прежнему отстает от других стран.

— Чтобы решить проблему жилья, нам нужны действительно сотни миллионов, в общей сложности несколько миллиардов квадратных метров нового жилья. Запрос на такое жилье, а прежде всего на новое качество жизни, у людей колоссальный, — сказал он.

Ключевая проблема, из-за которой жители РФ не могут позволить собственное жилье, — падение реальных доходов населения, отмечают эксперты.

— Люди откладывают покупку жилья, — пояснил «Известиям» член генсовета «Деловой России», владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров. — Очевидно, что требуются меры поддержки населения, такие как расширение программ льготного кредитования: сельской ипотеки, семейной и других. Однако замечу, что в приоритете у людей сегодня финансовая стабильность, нежели приобретение нового жилья.

Строительство — одна из тех сфер, которая страдает от санкций, — возникают проблемы с поставками оборудования и материалов. Тут Владимир Путин призвал поддерживать отечественных производителей, доведя их долю на российском рынке до 95%.

— Остро стоит вопрос с замещением импортной техники, аналогов которой сейчас нет. Например, электрооборудование, электрощиты, вентиляционные системы. Сегодня их сложно заменить, но, с другой стороны, это шанс к развитию отечественной отрасли, которая существенно отстала, полагаясь на импортные решения, — отмечает Владимир Прохоров.

Во вступительной речи Владимир Путин обратил внимание еще на одну проблему — модернизация ЖКХ. Общий износ сетей составляет более 40%. Для решения этой проблемы принимались разные решения — в первую очередь в работе с управляющими компаниями: им давали то больше, то меньше полномочий; создавали условия для конкуренции и возвращались к единому центру управления.

Волевое дежурство Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

— Но, как показала жизнь — и думаю, что главы регионов со мной согласятся, — мы не добьемся реальных изменений в повышении качества услуг ЖКХ до тех пор, пока всё это хозяйство висит на старой, обветшавшей инфраструктуре, — сказал президент. — Задача конкретная — добиться ежегодного снижения доли ветхих сетей.

По его убеждению, решение лежит в масштабном обновлении сетей, а для этого к их модернизации надо привлечь «солидные инвестиции». Ресурсы — металл, техника — для замены сетей в России есть, отметил Владимир Путин; модернизация загрузит строительную и смежные отрасли, создаст на годы вперед рабочие места. Программа должна стартовать в конце 2022 – начале 2023 года — правительство должно продумать ее параметры и определить источники финансирования, резюмировал президент.

— В силу разных обстоятельств сфера ЖКХ оказалась недоинвестированной на несколько триллионов рублей. На сегодня более 40% сетей подлежат замене, и еще дополнительно ежегодно ветшает около 3% сетей, — отметил в беседе с «Известиями» доцент института экономики и финансов Государственного университета управления Артем Савостицкий. — Комплексная программа модернизации ЖКХ может изменить ситуацию в лучшую сторону.

Однако санкции могут замедлить ее реализацию, отметил эксперт; это связано с прогнозируемым дефицитом оборудования, коммунальной и строительной техники. По его оценке, если действовать по-старому, инвесторы снова займут выжидательную позицию и будут стараться переложить все риски на бюджет.

Чтобы программа заработала, необходимо надежно увязать ее с общим планом развития инфраструктуры и достижением технологического суверенитета; только для этого, судя по всему, потребуется новая парадигма экономического развития, резюмировал Артем Савостицкий.