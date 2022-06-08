Ушли в обрыв: спрос на льготную ипотеку падает второй месяц подряд

У россиян сокращается спрос на льготную ипотеку . В марте граждане взяли жилищных кредитов со сниженной ставкой на сумму 231,3 млрд рублей, это на 86% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Далее объем значительно снизился — в апреле показатель составил 122,4 млрд, а в мае — 103,7 млрд , рассказали «Известиям» в Дом.РФ. Банки подтвердили резкий рост спроса в марте и его сокращение в дальнейшем. В первый месяц весны многие пытались успеть взять ссуду на докризисных условиях, а также опасались инфляционных рисков и подорожания недвижимости . Эксперты ожидают снижения ставки по ипотеке уже в конце июня, однако также прогнозируют рост просроченной задолженности.

Кризисные тренды

Объем выдачи льготной ипотеки резко увеличился в марте 2022 года по сравнению с предыдущими месяцами , рассказали «Известиям» в Дом.РФ, который агрегирует общие данные по рынку. Так, в первый месяц весны было выдано 69,8 тыс. таких кредитов на сумму 231,3 млрд рублей . Это на 90% и 86% больше, чем в предыдущем месяце соответственно. Затем объем выдач значительно снизился — в апреле показатель составил 122,4 млрд рублей, а в мае оказался еще меньше — 103,7 млрд рублей , рассказала управляющий директор Дом.РФ Светлана Некрасова. Выдачи продолжили снижаться, несмотря на то, что в начале мая ставку по ипотеке с господдержкой уже снизили с апрельских 12% до 9% годовых.

Ушли в обрыв_1 Фото: РИА Новости/Алексей Кряжев

В конце февраля — начале марта рыночные проценты по ипотеке выросли фактически до заградительного уровня, из-за этого увеличился спрос на госпрограммы . Если в прошлом году примерно каждый четвертый кредит выдавался с господдержкой, то в марте 2022 года — уже 40%, а в апреле — более 60% всех выдач, добавили в Дом.РФ. При этом в апреле спрос на ипотеку снизился из-за сильного роста цен на жилье, повышения ставок и уменьшения реальных доходов населения , говорится в документе ЦБ о тенденциях в ипотеке. В пресс-службе регулятора оперативно не ответили на запрос «Известий».

Справка «Известий» После резкого увеличения ключевой ставки до 20% в конце февраля, проценты по льготной ипотеке с господдержкой изменили не сразу. В марте 2022-го ставка составляла 7%, а максимальная сумма кредита достигала 3 млн рублей для всех регионов. Условия скорректировали с 1 апреля — ставку повысили до 12%, но также увеличили лимиты. В дальнейшем с 1 мая ставку снова снизили до 9% и продлили действие программы до конца 2022 года. Проценты по семейной и дальневосточной ипотеке сохранялись на прежнем уровне — 6% и 2% соответственно. Без льготных программ на текущий момент банки предлагают оформить жилищный кредит в среднем от 14% годовых.

Вложить и сохранить

В крупнейших банках в целом подтвердили тенденцию . Выдачи льготной ипотеки выросли в марте, однако тогда частично реализовался будущий спрос, сообщили в «Абсолют Банке»: заемщики в срочном порядке проводили уже согласованные сделки, опасаясь инфляционных и девальвационных рисков, а также роста стоимости недвижимости. Кроме того, сказалась приостановка выдачи банками ипотеки по собственным программам на фоне резкого роста ставок, что и привело к перетоку клиентов в госпрограммы, указали в организации.

С начала года сумма выдач по льготным программам выросла более чем в три раза: особенно рост был заметен в марте-апреле, отметили в МКБ. Там добавили: сейчас доля льготных кредитов в портфеле банка увеличилась с 30% до 90%.

Ушли в обрыв_2 Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

— В марте отмечался повышенный интерес населения к льготным жилищным кредитам: тогда объем таких сделок вырос на 65% по сравнению с февралем, — подчеркнули в ВТБ. — В апреле спрос ожидаемо «охладился», а в мае вслед за снижением ключевой и улучшением условий госпрограмм — клиентская активность вновь стала расти.

В Совкомбанке также отметили прирост объема выдач льготной ипотеки в мае этого года, показатель увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и достиг 79 млн рублей. При этом средняя сумма такого кредита повысилась более, чем на 65%.

Объем выдач ипотеки в рамках льготных программ в марте увеличился втрое по сравнению с январем, и вдвое — с февралем, сообщили в ПСБ. Там добавили: всплеск интереса обусловлен резким повышением в конце февраля ключевой ставки, тогда многие заемщики старались успеть оформить ссуду на прежних условиях.

Всего в марте было выдано на 28 тыс. ипотечных договоров или на 45 млрд рублей больше, чем в феврале, добавил гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. При этом за последние три месяца уровень просрочки не изменился, а год к году показатель вырос всего на 3-5% . С этим согласен директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков: по итогам апреля доля просрочки свыше 90 дней по таким кредитам не превышает 1,5%.

Ушли в обрыв_3 Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Одной из основных причин резкого увеличения спроса на льготную ипотеку в марте стало повышение рисков и неопределенности , на фоне которых россияне начали скупать активы, чтобы защитить сбережения, таким инструментом стала недвижимость, сообщил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Тогда покупатели выплеснули весь потенциал, вряд ли показатели увеличатся до того, как ставку по программе снизят до 7% . Эксперт ожидает, что условия могут скорректировать до этого уровня уже к концу июня.