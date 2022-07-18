США предупредили Иран о санкциях в случае передачи РФ беспилотников

США заявили о готовности ввести новые санкции в отношении Ирана, если руководство страны согласится предоставить РФ беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом в понедельник, 18 июля, заявил глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы уже высказывали наши обеспокоенности относительно предоставления Ираном беспилотных технологий. Мы продолжим следить за ситуацией. Все наши санкции остаются в силе. Любая операция подобного рода приведет к ряду санкций, которые есть у нас в запасе, а также, предположительно, ряду санкций со стороны других стран мира», — подчеркнул он в ходе брифинга.

11 июля Assoсiated Press, ссылаясь на Салливана, сообщило о якобы намерении Ирана передать России сотни беспилотников. Также Салливан заявил, что Белый дом владеет информацией о том, что иранские военные в текущем месяце начнут обучать российских использованию беспилотников.

На следующий день официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг эту информацию. По его словам, особого развития сотрудничества РФ и Ирана по теме вооружений в настоящее время не наблюдается.