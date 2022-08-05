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Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии на переговорах в Сочи

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи 5 августа обсудят ситуацию в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сирия, безусловно, будет сегодня обсуждаться. Да, у Турции есть законная озабоченность по соображениям безопасности, которую мы, конечно же, учитываем. Но очень важно не допускать каких-то действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Сирии, или что может поставить под угрозу территориальную и политическую целостность Сирии», — сказал он на брифинге.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ не исключил, что политики могут обсудить вступление Турции в БРИКС.

«Что касается БРИКС, нельзя исключать, но каких-то особых планов на этот счет сегодня нет», — сказал он.

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Накануне Песков сообщал, что президенты также поговорят о вывозе украинского зерна, обсудят вопросы энергетики и расширения торгово-экономических связей.

19 июля состоялись трехсторонние переговоры Путина, Эрдогана и президента Ирана Эбрахима Раиси, они продлились больше часа. Стороны подтвердили намерение бороться с террористами в Сирии, которые действуют там под разными названиями. Также лидеры пришли к общему заключению относительно того, что сирийский кризис можно решить только ​​​​​​дипломатическим путем.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территории страны от боевиков.

Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. Первая встреча в астанинской форме по Сирии состоялась в январе 2017 года. Странами — гарантами перемирия в Сирии выступили Россия, Иран и Турция.

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