Пополнить рады: Египет, Саудовская Аравия и Турция могут вступить в БРИКС

Саудовская Аравия, Египет и Турция планируют вступить в БРИКС . Об этом «Известиям» заявила президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд, отметив, что обсуждение и возможное решение по некоторым из государств может быть принято уже на следующем саммите объединения , который пройдет в 2023 году. Как сообщил «Известиям» су-шерпа России в БРИКС Павел Князев, РФ приветствует проявленный странами интерес к объединению, однако ему еще предстоит разработать точные критерии для вступления новых членов . По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, Саудовская Аравия, Египет и Турция — потенциально перспективные кандидатуры, однако процесс их присоединения будет небыстрым.

Заявка на успех

БРИКС ждет пополнения: заявки на вступление в организацию, помимо Аргентины и Ирана, готовятся подать также Саудовская Аравия, Турция и Египет . Об этом «‎Известиям»‎ заявил высокопоставленный источник, осведомленный с ходом процесса. По его словам, наследный принц королевства Саудовская Аравия (КСА) Мухаммед бин Салман «‎серьезно настроен на вступление в БРИКС»‎. Собеседник уточнил, что этот вопрос был затронут в том числе во время визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Эр-Рияд 1–2 июня.

— Россия поддержала стремление Саудовской Аравии присоединиться к организации. Помимо КСА интерес к БРИКС проявили еще Турция и Египет, они изучают возможность присоединиться уже несколько лет . Но на саммите в Пекине вопрос с их вступлением не обсуждался, а вот членство КСА обсуждали серьезно. Участники объединения ищут дипломатическое решение, — отметил осведомленный источник.

Информацию о возможном принятии новых стран «Известиям‎»‎ подтвердила президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд . По ее словам, во время 14-го саммита лидеров БРИКС, который проходил в Пекине в виртуальном формате с 23 по 24 июня, этот вопрос обсуждали Китай, Россия и Индия.

Пополнить рады Президент России Владимир Путин принимает участие в 14-м саммите БРИКС по видеосвязи в Московской области, 23 июня 2022 года Фото: REUTERS/Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin

— Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство . Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире, — заявила Пурнима Ананд.

Вступление Турции, Египта и Саудовской Аравии в объединение не должно занять много времени, уверена дипломат , поскольку эти страны «‎уже в процессе»‎. Хотя присоединение этих государств вряд ли произойдет единовременно. Обсуждение и возможное решение о вступлении некоторых из этой пятерки — Ирана, Аргентины, Саудовской Аравии, Египта и Турции — можно ожидать уже на следующем саммите объединения, который пройдет в ЮАР в 2023 году , пояснила собеседница «‎Известий»‎. Точной даты саммита пока нет.

— Я надеюсь, что вступление стран в БРИКС произойдет очень быстро, потому что сейчас все представители ядра объединения заинтересованы в расширении. Так что это будет очень скоро, — заверила политик.

Она также добавила, что после украинского кризиса наблюдается реальное проявление силы БРИКС‎‎ .‎ ‎«И есть шанс, что объединение сможет работать для создания нового мирового порядка: увеличить обмен ресурсами, разработать авиационные, торговые и финансовые маршруты для новых мировых реалий»‎, — уточнила глава международного форума БРИКС.

Свежая кровь

Онлайн-саммит объединения под председательством Китая 23–24 июня принял как никогда много гостей. Помимо пятерки стран-участниц — еще 13 государств. Лидер КНР Си Цзиньпин заявил в своем выступлении, что страны-участницы должны ускорить процесс по включению новых единомышленников в объединение . «Естественно, что новые члены вдохнут свежую кровь в сотрудничество БРИКС, это повысит его представленность и авторитет», — отметил председатель Си.

Пополнить рады1 Председатель КНР Си Цзиньпин на 14-м саммите БРИКС в Пекине, 23 июня 2022 года Фото: Global Look Press/XinHua/Li Xueren

После саммита стало известно, что Аргентина и Иран подали заявки на вступление в организацию. Об этом сообщила 27 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова . Президент Аргентины Альберто Фернандес, в свою очередь, заявил, что его страна стремится вступить в БРИКС, так как эта коалиция «представляет 42% населения мира и 24% мирового валового продукта». Глава иранского МИДа Саид Хатибзаде сказал: членство Ирана в этой коалиции принесет «дополнительные преимущества» всем сторонам.

С приходом новых членов в БРИКС усилится прежде всего его экономическое влияние. По данным Всемирного банка, ВВП Турции в 2021 году составил $815 млрд, Саудовской Аравии — $833,5 млрд, Египта — $404,1 млрд, Аргентины — $491,4 млрд. ВВП Ирана за 2020 год — $231,5 млрд. С присоединением всех этих стран к БРИКС общий ВВП объединения превысит $27 трлн (текущий ВВП четырех стран участниц объединения — России, Китая, Индии и Южной Африки — $24,4 трлн).

В МИД РФ «Известиям» подтвердили, что на прошедшем саммите было принято решение начать обсуждать процесс расширения БРИКС.

— На прошедшем саммите принято решение о начале обсуждения модальностей, принципов и критериев процесса расширения. После того, как будет достигнут консенсус по этим вопросам, всем участникам пятерки предстоит определиться, когда приступать к обсуждению потенциальных кандидатур , — заявил «Известиям» замдиректора Департамента внешнеполитического планирования МИД РФ, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев.

Пополнить рады4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Отвечая на вопрос о потенциальном членстве Турции, Египта и Саудовской Аравии, дипломат отметил: Россия приветствует интерес всех государств.

— На данный момент мы знаем о заявленном интересе целого ряда стран, и мы это только приветствуем. Все будет зависеть от того, когда будет официально объявлен интерес, и когда мы придем к консенсусу по критериям, — добавил Павел Князев.

По его словам, пока не существует критериев для вступления, поэтому говорить о возможных сроках присоединения к БРИКС даже Аргентины и Ирана, которые уже подали заявки, было бы некорректно . «Настроены на дальнейшее укрепление и консолидацию БРИКС, а также развитие его внешнего круга друзей», — заключил дипломат.

Важно не ошибиться

В экспертном сообществе считают, что Турция, Египет и Саудовская Аравия — потенциально перспективные кандидатуры .

— Турция — член G20, а Египет — Нового банка развития (НБР — международная финансовая организация, созданная БРИКС. — «Известия»). Есть целый ряд оснований, чтобы рассмотреть заявки этих стран, если они последуют за Аргентиной и Ираном, — заявил «Известиям» программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», член Российского совет по международным делам Ярослав Лисоволик.

Эксперт напомнил, что Турция ранее уже делала своего рода запрос на присоединение к БРИКС в 2018 году (о таком намерении СМИ сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган после саммита в Йоханнесбурге. — «Известия»). По словам Ярослава Лисоволика, на тот момент страны БРИКС скорее считали, что более предпочтительным треком развития организации будет формат БРИКС+ (интеграция организации с региональными объединениями). «Однако сейчас вариант присоединения стран к ядру БРИКС — набирающий ход процесс», — уверен эксперт.

Пополнить рады2 Фото: Global Look Press/Hasan Bratic

Он также добавил, что в условиях, когда накапливаются запросы и заявки, важно провести консультации относительно критериев присоединения.

— Один из ключевых критериев для присоединения — лидерство развивающейся страны-кандидата в своем регионе и своей региональной интеграционной группе , поскольку один из трендов развития БРИКС — усиление сотрудничества с региональными институтами развития. Египет и Турция вполне подходят по этим критериям, — отметил Лисоволик.

По его словам, этот критерий упорядочил бы процесс отбора. Если каждый регион в БРИКС будет представлен одним ключевым игроком, фактор внутренних вопросов в меньшей степени будет фигурировать в процессах координации экономической политики ядра БРИКС, объяснил программный директор клуба «Валдай».

— С учетом того, что одна из целей БРИКС — это расширение путем подключения стран из других регионов развивающегося мира, и Турция, и Саудовская Аравия могли бы подойти под этот критерий, поскольку регион Ближнего востока пока не представлен в рамках БРИКС . То же самое можно было бы сказать про страны АСЕАН. Индонезия могла бы представлять их интересы в БРИКС, — отметил эксперт.

При этом, по словам Лисоволика, торопиться с расширением не стоит, поскольку этот процесс будет задавать траекторию развития объединения на долгосрочную перспективу. «Важно не ошибиться. Эти критерии должны быть разработаны с учетом того, как это будет сказываться на других инициативах БРИКС. Вряд ли это вопрос недель или месяцев, но в течение нескольких лет какие-то пополнения в рядах ядра БРИКС мы действительно сможем увидеть», — заключил эксперт.

Турецкий политолог Керим Хас вовсе считает, что в ближайшей перспективе Стамбул точно не сможет пополнить ряды БРИКС.

— Турция сейчас переживает один из самых сложных экономических и политических кризисов в своей истории . Падающая экономика — это не развивающаяся экономика. Уже восьмой год подряд ВВП на душу населения снижается. В 2013 году этот показатель составлял $13 тыс., а сейчас — менее $6 тыс. Намерения вступить в БРИКС у Турции могут быть, но в реальности в ближайшие годы это невозможно , — уверен эксперт.

«Известия‎»‎ направили запросы в посольство Египта в РФ, а также в МИДы Турции и Саудовской Аравии.