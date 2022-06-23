 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Экономика
Во Франции разъяснили ситуацию с импортом российского газа
Общество
Синоптик рассказал о погоде в столичном регионе до конца июня
Общество
При спасении Шатунова врачи потеряли 40 минут
Общество
Врач назвала несколько причин для замены кофе на цикорий
Экономика
США введут пошлины на азотные удобрения из России
Общество
Кардиолог рассказал о симптомах сердечной недостаточности
Общество
В Роспотребнадзоре заверили в достаточном количестве вакцин от чумы
Мир
США объявят о пакете военной помощи Украине на $500 млн
Мир
Верховный суд Чехии отказал в выдаче Украине россиянина Франчетти
Общество
Прощание с Пьером Нарциссом пройдет 25 июня в траурном зале ЦКБ № 1
Мир
В Канаде рассматривают поправки для конфискации российских активов
/

Многополярный день: саммит БРИКС напомнил о важности классической дипломатии

О чем говорили и о чем промолчали участники встречи стран "пятерки"
Фото: REUTERS/Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При выработке курса на формирование по-настоящему многополярной системы межгосударственных отношений, основанной на нормах международного права, лидерство стран БРИКС будет востребовано как никогда. В этом уверен Владимир Путин, который 23 июня принял участие в саммите объединения, в которое сегодня входят Бразилия, Индия, КНР, РФ и ЮАР. По мнению российского президента, только сообща можно ответить на такие угрозы, как терроризм или организованная преступность. Приверженность многополярной политике не чужда и другим странам БРИКС, руководители которых выступили в этот день. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, для создания новой, более справедливой системы международных отношений перед «пятеркой» стоят непростые задачи — речь, в частности, идет о формировании независимой банковской системы и увеличении доли трансграничной торговли в нацвалюте.

От климата до Украины

XIV саммит БРИКС на этот раз прошел под китайским председательством в режиме видеоконференции. Отказ от личной встречи в столице КНР или другом китайском мегаполисе, по всей видимости, по-прежнему связан с коронавирусной угрозой. Несмотря на то, что во многих странах мира, включая Россию, внимание к COVID-19 постепенно угасает, Пекин до сих пор придерживается политики «нулевой терпимости» к вирусу, которая предусматривает жесткие меры искоренения инфекции. Разумеется, такой подход плохо сочетается с организацией таких массовых мероприятий, в которых участвует большое количество журналистов и членов делегаций, способных привезти опасную болезнь "с собой".

Само проведение онлайн-саммита вновь подтвердило: новые технологии пока не готовы окончательно заменить старую добрую дипломатию, основанную на личных контактах между лидерами стран. Сначала пропала видеосвязь с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой, затем технические неполадки настигли премьер-министра Индии — стоило Нарендре Моди начать свое выступление, коллеги с помощью жестикуляции предупредили его, что звук отсутствует.

Что же касается заявлений глав государств, то их лейтмотивом стал отказ от однополярного мира, который сложился после распада СССР и был связан с полным доминированием США на международной арене. Председатель КНР Си Цзиньпин, к примеру, заявил, что страны должны прежде всего отказаться от менталитета холодной войны и противостояния блоков. Кроме того, Поднебесная выступает и против односторонних санкций.

Многополярный день
китай

Трансляция выступления председателя КНР Си Цзиньпина на улицах Пекина

Фото: REUTERS/Thomas Peter

— Убеждены, сейчас как никогда востребовано лидерство стран БРИКС в выработке объединяющего, позитивного курса на формирование по-настоящему многополярной системы межгосударственных отношений, основанной на общепризнанных нормах международного права и ключевых принципах Устава ООН, — добавил Владимир Путин, который заявил о постоянном росте авторитета и влияния БРИКС в мире.

По его мнению, только сообща можно решать такие задачи, как урегулирование конфликтов, борьба с терроризмом и организованной преступностью, а также противостоять изменению климата и распространению опасных инфекций.

— И конечно, только на основе честной и взаимовыгодной кооперации можно искать выходы из той кризисной ситуации, которая сложилась в мировой экономике из-за непродуманных, эгоистичных действий отдельных государств, которые, используя финансовые механизмы, по сути, перекладывают на весь мир свои собственные ошибки в макроэкономической политике, — сказал Владимир Путин.

Президенты ЮАР и Бразилии в своих выступлениях постарались избежать каких-либо негативных высказываний в адрес Вашингтона и его ближайших партнеров. Впрочем, от Жаира Болсонару, за которым закрепилось прозвище «тропический Трамп» за схожесть его взглядов с американским экс-президентом, этого никто и не ожидал. Для Бразилии Вашингтон даже после прихода к власти демократа Джо Байдена остается важным партнером, в том числе на экономическом треке.

Жаир Болсонару призывал в реформе международных организаций, включая Всемирный банк и Международный валютный фонд. Кроме того, он выступил и за перестройку работы Совбеза ООН для повышения роли развивающихся стран в этой структуре. Повышение веса таких государств на международной арене поддерживает и руководство Южной Африки. По мнению Сирила Рамафозы, развивающиеся страны, ядром которых как раз выступает БРИКС, в текущих условиях должны наращивать сотрудничество. Это, по его словам, важно для борьбы с бедностью и смягчения последствий изменения климата.

Многополярный день
президент Бразилии

Президент Бразилии Жаир Болсонару

Фото: Global Look Press/Antonio Molina

Разумеется, лидеры не обошли стороной и острые политические темы, включая обстановку на Украине. Этот вопрос, однако, обсуждался в закрытой части мероприятия. При этом в Пекинской декларации, где зафиксированы основные итоги прошедшего саммита, по сути, говорится лишь то, что страны БРИКС поддерживают переговорный процесс между Москвой и Киевом.

Валюта в резерве

БРИКС все громче заявляет о себе как о глобальной платформе «коллективного Востока» и «коллективного Юга», отметила в беседе с «Известиями» директор института РУССТРАТ Елена Панина. По ее словам, сейчас в странах этого объединения живет более 3 млрд человек и формируется четверть мирового ВВП. При этом, по прогнозам аналитиков, двадцатые годы нынешнего столетия могут стать временем смены глобального экономического лидера. Если к 2020 году доля стран БРИКС в мировой торговле составляла почти 20%, то к 2030 году она может достигнуть 37%, обогнав суммарные показатели США и Евросоюза, добавила Елена Панина.

Одним из главных вопросов, который сейчас обсуждается по линии БРИКС, становится создание международной резервной валюты на основе корзины валют государств «пятерки».

— Именно сейчас, в ситуации, когда действия США, посягнувших на российские валютные резервы, подорвали доверие мира к доллару, страны БРИКС могут принять принципиальные решения, которые уже в среднесрочной перспективе будут способны изменить всю систему мировых финансов, — считает Елена Панина.

Несмотря на не слишком высокие параметры потребления на душу населения, в генеральной совокупности страны «пятерки» — огромный и емкий рынок, делающий БРИКС самодостаточным в финансово-экономическом аспекте, уверена она.

Многополярный день
Путин

Президент России Владимир Путин принял участие во встрече стран БРИКС

Фото: REUTERS/Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin

— Однако важно сформировать не только независимую систему обмена межбанковской информацией, но и увеличить долю трансграничной торговли между странами в национальной валюте, что позволит усилить вес национальных валют, вывести некоторые валюты в ранг резервных. Например, юань, у которого уже сегодня доля трансграничных расчетов составляет около 50% от всего объема трансграничных расчетов Китая, — пояснил "Известиям" ректор Государственного университета управления Владимир Строев.

Объединение БРИКС было создано ради появления альтернативной экономической модели развития, однако существенных изменений добиться пока не удалось — во многом из-за несогласованных действий и государственных интересов стран-участниц, напомнил эксперт.

— В качестве достижения объединения можно считать вхождение китайского юаня в корзину резервных валют в результате мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, — уточнил он.

Несогласованность действий проявляется частичной поддержкой антироссийских санкций со стороны некоторых организаций и институтов, функционирующих на территории БРИКС или созданными под эгидой объединения. В частности, Новый банк развития (НБР) приостановил совершение новых транзакции в России, а китайская компания Huawei постепенно уходит из России, отметил ректор ГУУ.

Формирование новых подходов к обмену информацией в банковской сфере, которая не зависит от европейских и американских решений, позволит снизить риски валютных кризисов и ослабит политическое влияние на экономику стран, не относящихся к мировой экономической элите, считает Владимир Строев. Напомним, Владимир Путин 22 июня в своем приветствии участникам делового форума БРИКС предложил странам присоединиться к российской платежной системе "МИР".

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022