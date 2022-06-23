Многополярный день: саммит БРИКС напомнил о важности классической дипломатии

При выработке курса на формирование по-настоящему многополярной системы межгосударственных отношений, основанной на нормах международного права, лидерство стран БРИКС будет востребовано как никогда. В этом уверен Владимир Путин, который 23 июня принял участие в саммите объединения, в которое сегодня входят Бразилия, Индия, КНР, РФ и ЮАР. По мнению российского президента, только сообща можно ответить на такие угрозы, как терроризм или организованная преступность. Приверженность многополярной политике не чужда и другим странам БРИКС, руководители которых выступили в этот день. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, для создания новой, более справедливой системы международных отношений перед «пятеркой» стоят непростые задачи — речь, в частности, идет о формировании независимой банковской системы и увеличении доли трансграничной торговли в нацвалюте.

От климата до Украины

XIV саммит БРИКС на этот раз прошел под китайским председательством в режиме видеоконференции. Отказ от личной встречи в столице КНР или другом китайском мегаполисе, по всей видимости, по-прежнему связан с коронавирусной угрозой. Несмотря на то, что во многих странах мира, включая Россию, внимание к COVID-19 постепенно угасает, Пекин до сих пор придерживается политики «нулевой терпимости» к вирусу, которая предусматривает жесткие меры искоренения инфекции. Разумеется, такой подход плохо сочетается с организацией таких массовых мероприятий, в которых участвует большое количество журналистов и членов делегаций, способных привезти опасную болезнь "с собой".

Само проведение онлайн-саммита вновь подтвердило: новые технологии пока не готовы окончательно заменить старую добрую дипломатию, основанную на личных контактах между лидерами стран. Сначала пропала видеосвязь с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой, затем технические неполадки настигли премьер-министра Индии — стоило Нарендре Моди начать свое выступление, коллеги с помощью жестикуляции предупредили его, что звук отсутствует.

Что же касается заявлений глав государств, то их лейтмотивом стал отказ от однополярного мира, который сложился после распада СССР и был связан с полным доминированием США на международной арене. Председатель КНР Си Цзиньпин, к примеру, заявил, что страны должны прежде всего отказаться от менталитета холодной войны и противостояния блоков. Кроме того, Поднебесная выступает и против односторонних санкций.

Многополярный день Трансляция выступления председателя КНР Си Цзиньпина на улицах Пекина Фото: REUTERS/Thomas Peter

— Убеждены, сейчас как никогда востребовано лидерство стран БРИКС в выработке объединяющего, позитивного курса на формирование по-настоящему многополярной системы межгосударственных отношений, основанной на общепризнанных нормах международного права и ключевых принципах Устава ООН, — добавил Владимир Путин, который заявил о постоянном росте авторитета и влияния БРИКС в мире.

По его мнению, только сообща можно решать такие задачи, как урегулирование конфликтов, борьба с терроризмом и организованной преступностью, а также противостоять изменению климата и распространению опасных инфекций.

— И конечно, только на основе честной и взаимовыгодной кооперации можно искать выходы из той кризисной ситуации, которая сложилась в мировой экономике из-за непродуманных, эгоистичных действий отдельных государств, которые, используя финансовые механизмы, по сути, перекладывают на весь мир свои собственные ошибки в макроэкономической политике, — сказал Владимир Путин.

Президенты ЮАР и Бразилии в своих выступлениях постарались избежать каких-либо негативных высказываний в адрес Вашингтона и его ближайших партнеров. Впрочем, от Жаира Болсонару, за которым закрепилось прозвище «тропический Трамп» за схожесть его взглядов с американским экс-президентом, этого никто и не ожидал. Для Бразилии Вашингтон даже после прихода к власти демократа Джо Байдена остается важным партнером, в том числе на экономическом треке.

Жаир Болсонару призывал в реформе международных организаций, включая Всемирный банк и Международный валютный фонд. Кроме того, он выступил и за перестройку работы Совбеза ООН для повышения роли развивающихся стран в этой структуре. Повышение веса таких государств на международной арене поддерживает и руководство Южной Африки. По мнению Сирила Рамафозы, развивающиеся страны, ядром которых как раз выступает БРИКС, в текущих условиях должны наращивать сотрудничество. Это, по его словам, важно для борьбы с бедностью и смягчения последствий изменения климата.

Многополярный день Президент Бразилии Жаир Болсонару Фото: Global Look Press/Antonio Molina

Разумеется, лидеры не обошли стороной и острые политические темы, включая обстановку на Украине. Этот вопрос, однако, обсуждался в закрытой части мероприятия. При этом в Пекинской декларации, где зафиксированы основные итоги прошедшего саммита, по сути, говорится лишь то, что страны БРИКС поддерживают переговорный процесс между Москвой и Киевом.

Валюта в резерве

БРИКС все громче заявляет о себе как о глобальной платформе «коллективного Востока» и «коллективного Юга», отметила в беседе с «Известиями» директор института РУССТРАТ Елена Панина. По ее словам, сейчас в странах этого объединения живет более 3 млрд человек и формируется четверть мирового ВВП. При этом, по прогнозам аналитиков, двадцатые годы нынешнего столетия могут стать временем смены глобального экономического лидера. Если к 2020 году доля стран БРИКС в мировой торговле составляла почти 20%, то к 2030 году она может достигнуть 37%, обогнав суммарные показатели США и Евросоюза, добавила Елена Панина.

Одним из главных вопросов, который сейчас обсуждается по линии БРИКС, становится создание международной резервной валюты на основе корзины валют государств «пятерки».

— Именно сейчас, в ситуации, когда действия США, посягнувших на российские валютные резервы, подорвали доверие мира к доллару, страны БРИКС могут принять принципиальные решения, которые уже в среднесрочной перспективе будут способны изменить всю систему мировых финансов, — считает Елена Панина.

Несмотря на не слишком высокие параметры потребления на душу населения, в генеральной совокупности страны «пятерки» — огромный и емкий рынок, делающий БРИКС самодостаточным в финансово-экономическом аспекте, уверена она.

Многополярный день Президент России Владимир Путин принял участие во встрече стран БРИКС Фото: REUTERS/Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin

— Однако важно сформировать не только независимую систему обмена межбанковской информацией, но и увеличить долю трансграничной торговли между странами в национальной валюте, что позволит усилить вес национальных валют, вывести некоторые валюты в ранг резервных. Например, юань, у которого уже сегодня доля трансграничных расчетов составляет около 50% от всего объема трансграничных расчетов Китая, — пояснил "Известиям" ректор Государственного университета управления Владимир Строев.

Объединение БРИКС было создано ради появления альтернативной экономической модели развития, однако существенных изменений добиться пока не удалось — во многом из-за несогласованных действий и государственных интересов стран-участниц, напомнил эксперт.

— В качестве достижения объединения можно считать вхождение китайского юаня в корзину резервных валют в результате мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, — уточнил он.

Несогласованность действий проявляется частичной поддержкой антироссийских санкций со стороны некоторых организаций и институтов, функционирующих на территории БРИКС или созданными под эгидой объединения. В частности, Новый банк развития (НБР) приостановил совершение новых транзакции в России, а китайская компания Huawei постепенно уходит из России, отметил ректор ГУУ.

Формирование новых подходов к обмену информацией в банковской сфере, которая не зависит от европейских и американских решений, позволит снизить риски валютных кризисов и ослабит политическое влияние на экономику стран, не относящихся к мировой экономической элите, считает Владимир Строев. Напомним, Владимир Путин 22 июня в своем приветствии участникам делового форума БРИКС предложил странам присоединиться к российской платежной системе "МИР".