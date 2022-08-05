Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи в узком составе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа начали переговоры в Сочи в узком составе.

Российский лидер сообщил о планах подписать меморандум о развитии торгово-экономических связей двух стран.

«Как и договаривались, надеюсь, нам сегодня удастся подписать соответствующий меморандум о развитии наших торгово-экономических связей с учетом тех договоренностей, которые были достигнуты нашей делегацией при работе в Турции», — сказал Путин перед началом мероприятия.

Кроме того, он назвал «Турецкий поток» одним из важнейших путей поставки российского газа в Европу.

«Турецкий поток», который мы с вами завершили строить некоторое время назад, сегодня является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом. И «Турецкий поток» в отличие от всех других направлений поставок наших углеводородов работает исправно, работает ритмично, без всяких сбоев», — сказал российский лидер.

Также Путин поблагодарил Эрдогана за его роль в достижении договоренностей по зерну, включающих поставки российской продукции и удобрений.

«При вашем непосредственном участии и при посредничестве Секретариата Организации Объединенных Наций решен вопрос, связанный с поставками украинского зерна из черноморских портов. Поставки уже пошли, я вас хочу поблагодарить и за это, и за то, что одновременно было принято пакетное решение о бесперебойных поставках российского продовольствия и удобрений на мировые рынки», — сказал он.

Президент Турции, в свою очередь, заявил Путину, что им предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества. В частности, политики поговорят о проекте строительства первой в Турции АЭС «Аккую».

«Верю, что наши переговоры откроют новую страницу в отношениях двух стран. Я отношу сюда вопросы энергетического сотрудничества, вопросы экспорта зерна в Черном море, туризма, региональные вопросы», — сказал он.

По словам Эрдогана, одной из тем переговоров станет сирийский вопрос.

«Для нас важна борьба с терроризмом в регионе. Сегодня мир следит за переговорами в Сочи», — сказал турецкий лидер.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии. Кроме того, он не исключил, что политики могут поговорить о вступлении Турции в БРИКС. До этого официальный представитель Кремля заявлял, что президенты также поднимут тему вывоза украинского зерна, обсудят вопросы энергетики и расширения торгово-экономических связей.

Депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз отметил, что встреча Путина и Эрдогана не будет похожа на предыдущие переговоры лидеров.