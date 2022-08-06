Полянский указал на неготовность Киева к серьезным переговорам с РФ

Украинская делегация не готова вести серьезные переговоры об урегулировании, выдвигаемые ею условия смешны. Об этом в пятницу, 5 августа, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире подкаста The Dive.

«Что касается мирных переговоров, то Украина не демонстрирует никаких знаков ответственной позиции. У них есть некоторые требования, которые не могут быть положены на стол в серьезных переговорах. Поэтому мы к этому еще не пришли», — сказал он.

Полянский также добавил, что Украина только говорит, что теоретически готова к переговорам с Россией. Но при этом представители страны заявляют, что согласны начать переговоры, если РФ выведет свои войска. Дипломат уточнил, что это требование распространяется также на Крым и Донбасс.

Он подчеркнул, что спецоперация по защите Донбасса продолжается, так как у России нет реалистичного партнера.

Ранее, 3 августа, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, заявил, что Россия готова решать вопрос вокруг Украины дипломатическим путем на своих условиях.

О приверженности России урегулированию ситуации вокруг Украины путем переговоров Шредер заявил ранее в этот день. Он выразил надежду, что переговорный процесс между Москвой и Киевом в ближайшее время удастся расширить до «соглашения о прекращении огня».

До этого, 18 июля, помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что на данный момент Киев не демонстрирует заинтересованность в возобновлении переговоров между Россией и Украиной.

Тогда же глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о возможности переговоров с Россией «только после ее поражения». Он считает, что все понимают связь переговоров с ситуацией на фронте.

Президент России Владимир Путин 7 июля на встрече с лидерами думских фракций заявил, что РФ не отказывается от мирных переговоров, но чем позже они начнутся, тем сложнее «будет с нами договариваться». Он также обратил внимание, что заявления Запада о том, что они хотят воевать до «последнего украинца», являются трагедией для всего украинского народа.

Делегации России и Украины провели четыре очные встречи в рамках переговоров. Первые три состоялись в Белоруссии, а последняя 29 марта в Стамбуле. Тогда помощник президента РФ и глава переговорной группы Владимир Мединский рассказал, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Однако на отправленные позже предложения Москвы Киев так и не ответил, и 17 мая заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».