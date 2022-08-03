Шредер заявил о желании РФ разрешить ситуацию вокруг Украины путем переговоров

Россия привержена урегулированию ситуации вокруг Украины путем переговоров. Об этом в среду, 3 августа, заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер изданию Stern.

По его словам, Москва еще в марте показала желание решить ситуацию вокруг Украины путем переговоров с Киевом, которые прошли в Стамбуле.

Шредер также отменил, что Турция оказывает большую поддержку в теме переговоров между двумя государствами. Он напомнил об участии Анкары в переговорах о поставках зерна и назвал их «первым успехом» на пути к урегулированию конфликта.

«Хорошо, что президент Турции (Реджеп Тайип. — Ред.) Эрдоган пытался выступить посредником. Но без согласия Вашингтона это не сработает», — добавил он.

Экс-канцлер ФРГ выразил надежду, что переговорный процесс между Москвой и Киевом в ближайшее время удастся расширить до «соглашения о прекращении огня».

Ранее, 18 июля, помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что на данный момент Киев не демонстрирует заинтересованность в возобновлении переговоров между Россией и Украиной.

В тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о возможности переговоров с Россией «только после ее поражения». Он считает, что все понимают связь переговоров с ситуацией на фронте.

Президент России Владимир Путин 7 июля на встрече с лидерами думских фракций заявил, что РФ не отказывается от мирных переговоров, но чем позже они начнутся, тем сложнее «будет с нами договариваться». Он также обратил внимание, что заявления Запада о том, что они хотят воевать до «последнего украинца», являются трагедией для всего украинского народа.

Делегации России и Украины провели четыре очные встречи в рамках переговоров. Первые три состоялись в Белоруссии, а последняя 29 марта в Стамбуле. Тогда помощник президента РФ и глава переговорной группы Владимир Мединский рассказал, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Однако на отправленные позже предложения Москвы Киев так и не ответил, и 17 мая заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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