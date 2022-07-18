Ушаков оценил возможность возобновления переговоров между РФ и Украиной

На данным момент Киев не демонстрирует заинтересованность в возобновлении переговоров между Россией и Украиной. Об этом в понедельник, 18 июля, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«[Переговоры] были прерваны после принципиальных стамбульских договоренностей. После этого украинская делегация с нами не поддерживала и не поддерживает никаких контактов. Если сейчас переговоры и будут возобновляться, то может быть условия для них уже совершенно иные. Пока что никакой заинтересованности со стороны Киева, как и со стороны западных государств не просматривается», — подчеркнул он в ходе брифинга.

Ранее в этот день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о возможности переговоров с Россией «только после ее поражения». Он считает, что всё понимают связь переговоров с ситуацией на фронте.

В свою очередь, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова указала на то, что киевский режим сам отказался от переговоров с Москвой. По ее словам, подтвержден факт, что «сотоварищи» украинского лидера Владимира Зеленского «мира не хотят».

Президент России Владимир Путин 7 июля на встрече с лидерами думских фракций заявил, что РФ не отказывается от мирных переговоров, но чем позже они начнутся, тем сложнее «будет с нами договариваться». Он также обратил внимание, что заявления Запада о том, что они хотят воевать до «последнего украинца», являются трагедией для всего украинского народа.

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко 17 мая заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса. В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на то, что переговоры Киева с Москвой контролируют США и Великобритания, которые хотят затянуть ситуацию.

Глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский 16 июня сообщил, что Киев не ответил на предложения РФ по мирному урегулированию.

Четвертый очный раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта. Тогда Мединский рассказал, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, подчеркнули в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».