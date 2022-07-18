Кулеба заявил, что переговоры с Россией возможны после ее поражения

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о возможности переговоров с Россией «только после ее поражения». Об этом он рассказал 18 июля в интервью «Forbes Украина».

По его словам, все понимают связь переговоров с ситуацией на фронте.

«Я всем партнерам говорю простую вещь: «За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы», — сказал глава украинской дипломатии.

По мнению Кулебы, в противном случае это снова будет «язык ультиматумов». В настоящее время для переговоров Украины с Россией нет оснований, заключил он.

16 июля бывший глава украинской Службы внешней разведки (СВР), генерал армии Николай Маломуж рассказал, что Россия ожидает переговоров с Украиной на своих условиях, в противном случае боевые действия станут интенсивнее. Москва якобы выдвинула Киеву ультиматум, требуя признания Донецкой и Луганской народных республик и их перехода под контроль своей армии, а также демилитаризации и гарантий невступления Украины в НАТО.

12 июля в МИД России заявили о готовности к продолжению переговорного процесса с Украиной при должном учете российской позиции.

7 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров, но чем позже они начнутся, тем сложнее будет договариваться.

6 июня министр иностранных дел Сергей Лавров указал на то, что Киев не хочет вести дальнейшие переговоры и полностью отказалась от этого процесса. По его словам, у МИД РФ есть все основания полагать, что Украина тем самым «выполняет волю англосаксонского лидерства западного мира».

22 мая глава российской переговорной группы помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта в столице Турции. До этого представители сторон дважды встречались на территории Белоруссии.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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