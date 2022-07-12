Реклама
Прямой эфир
Авто
В России заработал электронный сервис купли-продажи автомобилей
Интернет
Суд в Москве оштрафовал Apple на 2 млн рублей
Экономика
В Кремле заявили о контроле за выполнением обязательств уходящих из РФ компаний
Мир
Военный эксперт назвал удар ВСУ по Новой Каховке актом мести населению
Экономика
Песков заявил об особом внимании кабмина и ЦБ к излишнему усилению рубля
Экономика
Российские заводы перейдут на биотопливо
Общество
В Москве рекомендовали носить маски в закрытых помещениях для защиты от ковида
Мир
Песков заявил о желании многих украинцев получить гражданство России
Мир
ВС РФ уничтожили в Одесской области пусковые установки Harpoon
Общество
Первый случай оспы обезьян в России выявили в Петербурге
Мир
Путин и Токаев договорились об укреплении партнерства России и Казахстана
Сюжет:

В МИД РФ назвали условие продолжения переговоров с украинской стороной

МИД РФ: Москва готова к продолжению переговоров с Киевом при должном учете российской позиции
0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия готова к продолжению переговорного процесса с Украиной при должном учете российской позиции. Об этом во вторник, 12 июля, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

Одно для диалога: могут ли Москва и Киев вернуться к мирным переговорам
И насколько эффективным сейчас может быть международное посредничество

«На наши поправки от 15 апреля этого года украинские коллеги ответ так и не дали. В свою очередь, мы готовы к продолжению процесса. Разумеется, при должном учете российской позиции», — сказал он в интервью «Интерфаксу».

По его словам, обсуждение возможного привлечения ООН к российско-украинским переговорам в роли посредника является преждевременным.

«Как минимум следует дождаться их возобновления», — подчеркнул Ильичев.

7 июля президент России Владимир Путин заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров по Украине, но чем позже они начнутся, тем сложнее «им будет с нами договариваться».

До этого, 3 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Киеву предстоит согласиться на условия России, так как сейчас востребованность в инициативах по умиротворению ситуации со стороны Запада снизилась.

6 июня министр иностранных дел Сергей Лавров указал на то, что Украина не хочет вести дальнейшие переговоры и полностью отказалась от этого процесса. По его словам, у МИД РФ есть все основания полагать, что Украина тем самым «выполняет волю англосаксонского лидерства западного мира».

22 мая глава российской переговорной группы помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта в столице Турции. До этого представители сторон дважды встречались на территории Белоруссии.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022