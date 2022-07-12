В МИД РФ назвали условие продолжения переговоров с украинской стороной

Россия готова к продолжению переговорного процесса с Украиной при должном учете российской позиции. Об этом во вторник, 12 июля, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

«На наши поправки от 15 апреля этого года украинские коллеги ответ так и не дали. В свою очередь, мы готовы к продолжению процесса. Разумеется, при должном учете российской позиции», — сказал он в интервью «Интерфаксу».

По его словам, обсуждение возможного привлечения ООН к российско-украинским переговорам в роли посредника является преждевременным.

«Как минимум следует дождаться их возобновления», — подчеркнул Ильичев.

7 июля президент России Владимир Путин заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров по Украине, но чем позже они начнутся, тем сложнее «им будет с нами договариваться».

До этого, 3 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Киеву предстоит согласиться на условия России, так как сейчас востребованность в инициативах по умиротворению ситуации со стороны Запада снизилась.

6 июня министр иностранных дел Сергей Лавров указал на то, что Украина не хочет вести дальнейшие переговоры и полностью отказалась от этого процесса. По его словам, у МИД РФ есть все основания полагать, что Украина тем самым «выполняет волю англосаксонского лидерства западного мира».

22 мая глава российской переговорной группы помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта в столице Турции. До этого представители сторон дважды встречались на территории Белоруссии.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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