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Экс-глава СВР Украины Маломуж рассказал об ультиматуме Москвы

Бывший глава разведки Украины Маломуж заявил, что Москва выдвинула ультиматум Киеву
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Фото: РИА Новости/Александр Максименко
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Россия ожидает переговоров с Украиной на своих условиях, в противном случае боевые действия станут интенсивнее, заявил в субботу, 16 июля, бывший глава украинской Службы внешней разведки (СВР), генерал армии Николай Маломуж в беседе с изданием «Обозреватель» (заблокировано на территории РФ).

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По его мнению, Москва якобы выдвинула Киеву ультиматум, по которому требует признания Донецкой и Луганской народных республик и их перехода под контроль своей армии, а также демилитаризации и гарантий невступления Украины в НАТО.

Маломуж также утверждает о желании России добиться статуса-кво на освобожденных от украинских националистов территориях Харьковской, Херсонской и Запорожской областей.

По словам Маломужа, положения так называемого ультиматума были частью повестки переговоров между Москвой и Киевом, которые проходили 29 марта в Стамбуле.

В частности, Киев получил письменное предложение по провозглашению Украины постоянно нейтральным государством с безъядерным статусом.

17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса. В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что переговоры Киева с Москвой контролируют США и Великобритания, которые хотят затянуть ситуацию на Украине.

2 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что украинские власти «морозят» переговоры с Россией. По его мнению, Киев «под нажимом своих кураторов» предпочитает переговорному процессу другой вариант.

16 июня глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал паузу в переговорах РФ с Украиной трагедией для украинского народа. Киев не ответил на предложения России по мирному урегулированию, отметил он.

17 июня глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что время дипломатии для разрешения ситуации на Украине и в Донбассе еще не пришло. Любой конфликт рано или поздно заканчивается дипломатией, подчеркнул он.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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