Киевский режим отказался от переговоров с российской стороной сам. Об этом 18 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, прокомментировав условия переговоров, которые озвучил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Ответ всем, кто упрекает Россию в «неведении переговоров с киевским режимом». Киевский режим отказался сам. Сегодня это еще раз подтвердил Кулеба. Он, правда, забыл добавить, что это не позиция государства Украина, а напетая Вашингтоном песня, которую киевский режим принял к исполнению», — написала она в Telegram.

По ее словам, подтвержден факт, что «сотоварищи» украинского лидера Владимира Зеленского «мира не хотят».

Ранее в этот день Кулеба заявил о возможности переговоров с Россией «только после ее поражения». Он считает, что все понимают связь переговоров с ситуацией на фронте.

Накануне бывший глава украинской Службы внешней разведки (СВР), генерал армии Николай Маломуж сказал, что РФ ожидает переговоров с Украиной на своих условиях, в противном случае боевые действия якобы станут интенсивнее.

Президент России Владимир Путин 7 июля на встрече с лидерами думских фракций заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров, но чем позже они начнутся, тем сложнее «будет с нами договариваться». Он также обратил внимание, что заявления Запада о том, что они хотят воевать до «последнего украинца», являются трагедией для всего украинского народа.

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко 17 мая заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса. В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на то, что переговоры Киева с Москвой контролируют США и Великобритания, которые хотят затянуть ситуацию.

Глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский 16 июня сообщил, что Киев не ответил на предложения РФ по мирному урегулированию.

Четвертый очный раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта. Тогда Мединский рассказал, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, подчеркнули в Кремле.

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