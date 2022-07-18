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Захарова оценила выдвинутые Кулебой условия переговоров

Захарова об условиях переговоров: слова Кулебы свидетельствуют о том, что Украине не нужен мир
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Киевский режим отказался от переговоров с российской стороной сам. Об этом 18 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, прокомментировав условия переговоров, которые озвучил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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«Ответ всем, кто упрекает Россию в «неведении переговоров с киевским режимом». Киевский режим отказался сам. Сегодня это еще раз подтвердил Кулеба. Он, правда, забыл добавить, что это не позиция государства Украина, а напетая Вашингтоном песня, которую киевский режим принял к исполнению», — написала она в Telegram.

По ее словам, подтвержден факт, что «сотоварищи» украинского лидера Владимира Зеленского «мира не хотят».

Ранее в этот день Кулеба заявил о возможности переговоров с Россией «только после ее поражения». Он считает, что все понимают связь переговоров с ситуацией на фронте.

Накануне бывший глава украинской Службы внешней разведки (СВР), генерал армии Николай Маломуж сказал, что РФ ожидает переговоров с Украиной на своих условиях, в противном случае боевые действия якобы станут интенсивнее.

Президент России Владимир Путин 7 июля на встрече с лидерами думских фракций заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров, но чем позже они начнутся, тем сложнее «будет с нами договариваться». Он также обратил внимание, что заявления Запада о том, что они хотят воевать до «последнего украинца», являются трагедией для всего украинского народа.

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко 17 мая заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса. В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на то, что переговоры Киева с Москвой контролируют США и Великобритания, которые хотят затянуть ситуацию.

Глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский 16 июня сообщил, что Киев не ответил на предложения РФ по мирному урегулированию.

Четвертый очный раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта. Тогда Мединский рассказал, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, подчеркнули в Кремле.

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