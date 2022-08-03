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Шредер заявил о желании РФ разрешить ситуацию вокруг Украины путем переговоров
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В Кремле отреагировали на слова Шредера о дипломатическом решении вопроса вокруг Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия готова решать вопрос вокруг Украины дипломатическим путем на своих условиях. Об этом 3 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о желании России урегулировать конфликт путем переговоров.

«Россия была и остается готовой к решению украинской проблемы дипломатическим путем на своих условиях. Эти условия были согласованы в Стамбуле, и они были согласованы обеими сторонами, переговорщиками России и Украины. После этого украинская сторона отказалась от согласования и ушла с переговорного трека. Россия готова, наши условия прекрасно известны украинской стороне. Так или иначе они будут обеспечены», — сказал он на брифинге.

Песков добавил, что Шредер не изъявлял желания быть посредником в разрешении вопроса вокруг Украины дипломатическим путем.

О приверженности России урегулированию ситуации вокруг Украины путем переговоров Шредер заявил ранее в этот день. Он выразил надежду, что переговорный процесс между Москвой и Киевом в ближайшее время удастся расширить до «соглашения о прекращении огня».

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18 июля помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что на данный момент Киев не демонстрирует заинтересованность в возобновлении переговоров между Россией и Украиной.

Тогда же глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о возможности переговоров с Россией «только после ее поражения». Он считает, что все понимают связь переговоров с ситуацией на фронте.

Президент России Владимир Путин 7 июля на встрече с лидерами думских фракций заявил, что РФ не отказывается от мирных переговоров, но чем позже они начнутся, тем сложнее «будет с нами договариваться». Он также обратил внимание, что заявления Запада о том, что они хотят воевать до «последнего украинца», являются трагедией для всего украинского народа.

Делегации России и Украины провели четыре очные встречи в рамках переговоров. Первые три состоялись в Белоруссии, а последняя 29 марта в Стамбуле. Тогда помощник президента РФ и глава переговорной группы Владимир Мединский рассказал, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Однако на отправленные позже предложения Москвы Киев так и не ответил, и 17 мая заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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