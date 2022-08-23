«Крымский мост находится под надежной защитой»
Непрекращающиеся обстрелы ДНР, ЛНР, Запорожской АЭС, дамбы Каховского водохранилища и мирных объектов на территории России ставят на повестку дня вопрос об изменении формата специальной военной операции. Об этом в интервью «Известиям» заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. При этом демонстративные попытки запугать крымчан и гостей полуострова имеют больше психологический характер, но если такие угрозы Москва посчитает реальными, то «бить будут первыми». Постпред Крыма также рассказал о торгово-экономических перспективах региона, развитии авиасообщения с другими странами и сроках интеграции освобожденных территорий в состав РФ.
«Условия для интеграции почти созрели»
— Георгий Львович, на какой стадии находится реализация проектов по интеграции с освобожденными территориями Херсонской и Запорожской областей? Идет ли работа по заключению торгово-экономических соглашений с республиками Донбасса, о чем уже удалось договориться?
— Уверен, что реинтеграция в единое целое всех таврических земель — Крыма, Северного Причерноморья и Приазовья — это процесс объективный и востребованный населением этих регионов. Он касается и экономики, и культурно-языковой, и духовной сферы. Люди Северной Таврии здраво смотрят на ситуацию: на осколках бывшей Украины, которую продолжает разрушать своей продажной нацистской политикой и террористическими акциями киевский режим, жить невозможно и неприемлемо. Кроме того, в России гарантированы все права жителей, которые относят себя к национальным меньшинствам. Они не опасаются, что по этническому признаку кого-то будут требовать отправить «на гиляку», то есть на виселицу, как этого хотели нацисты майдана в 2014 году в отношении русских.
Условия для интеграции освобожденных территорий, на мой взгляд, практически созрели. Когда и в каком формате проводить соответствующие процедуры — это должны решить сами граждане этих регионов. Они, насколько мне известно, уже активно проводят собрания и вносят предложения по формированию структур, которые обеспечат организацию процесса волеизъявления граждан. Полагаю, что в ближайшие месяцы освобожденные территории обретут свой правовой статус.
Продажа овощей в магазине, где принимают оплату украинскими гривнами и российскими рублями, Мелитополь, Запорожская область
Что касается соглашений с республиками Донбасса, то тексты этих документов практически готовы. Стороны определили сферы взаимных интересов, методы и инструменты реализации соглашений. Решаем вопрос о времени и месте их подписания. В нынешних условиях это тоже, говоря дипломатическим языком, деликатный вопрос.
— С какими странами в перспективе Крым может открыть прямое авиасообщение?
— Тема авиасообщения аэропорта Симферополя с зарубежными партнерами хотя и была отложена из-за временного прекращения полетов на полуостров в связи со спецоперацией, но отнюдь не потеряла своей актуальности. Речь шла о возможностях авиаперевозок в Минск, Дамаск, Ереван и другие столицы стран ОДКБ. Рассматривались возможности полетов в города Ближнего Востока и ряда азиатских государств. Вернемся к этим делам по мере восстановления спокойствия и стабильности в нашем регионе.
— Кто сегодня главный торговый и экономический партнер Крыма? Какие направления развития есть у полуострова?
— Нашими ведущими торговыми партнерами остаются Белоруссия, Китай, Армения и Казахстан. В числе лидеров в первые два месяца текущего года была и Украина, чьи регионы продолжали активно торговать с Крымом, несмотря на лицемерные заявления и призывы Киева к блокаде экономических связей с полуостровом. Теперь ситуация с северным соседом радикально изменилась.
Завод «Массандра» в Крыму
В этом году рассчитываем, что наш экспорт существенно вырастет с учетом значительного увеличения урожая зерновых, значительную часть которых можно поставить за рубеж. Полагаю, что сохранятся торговые потоки по иным видам сельхозпродукции, винам, товарам химической промышленности и машиностроения. Рассчитываем, что повысятся показатели по рыбопереработке в связи с вводом в строй крымско-абхазского предприятия по производству рыбной муки и рыбьего жира.
Надеемся на сохранение поставок продукции отраслей легкой промышленности и на продолжение роста объемов экспорта различных категорий услуг.
«Ответ должен быть мощнее вызова»
— Киев упорно заявляет о попытках вернуть Крым, создавая специальные комиссии. Реагирует ли на такие заявления Россия?
— Объективный анализ указывает на явные намерения наших противников, причем не только Киева, но и натовцев, и далее обострять ситуацию, в том числе вокруг Крыма. Мы видим демонстративные попытки запугать не столько крымчан, сколько приезжающих на отдых гостей Крыма. Это происходит с помощью диверсионных террористических акций, которые мало что значат в военном плане, но используются как инструмент психологического и экономического воздействия.
— К чему такие «акции» могут привести?
— По мнению многих крымских экспертов, с учетом не только ударов по Крыму, но и непрекращающихся обстрелов Запорожской АЭС, дамбы Каховского водохранилища, мирных объектов на территории России, ДНР и ЛНР сложились все предпосылки для того, чтобы квалифицировать действия бандеровского режима как террористические. Это ставит на повестку дня политический вопрос об изменении формата специальной военной операции. Отмечу, что, судя по заявлениям и документам, которые рождаются в Вашингтоне и Брюсселе, уже заготовлены новые антикрымские провокации натовско-бандеровского альянса. Речь, в частности, идет о проведении очередного сборища платформы по «деоккупации Крыма».
Ясно, что цель этой акции — повышение градуса эскалации борьбы Запада с Россией. Важно не забывать, что Вашингтон и Брюссель живут и действуют в парадигме теории «вызова и ответа» — весьма примитивной конструкции, разработанной британским ученым Арнольдом Тойнби, согласно которой слабый ответ на нанесенный противником удар или вызов спровоцирует новые, более жесткие удары и вызовы. Мягкость противника однозначно расценивается Западом как его слабость. Так что наша мягкость вряд ли будет оценена натовцами, она будет их только побуждать ко всё большей агрессии.
— Получит ли участие генсека НАТО Йенса Столтенберга в работе названной вами платформы реакцию со стороны России? Усиливает ли это накал отношений или такое решение генсека закономерно?
— Что касается НАТО и Столтенберга, то они демонстрируют, что полностью держат под контролем Киев и уже неформально включили Украину в Североатлантический альянс, что и представляет собой основную угрозу для безопасности России. Кстати, это стало и одной из причин начала специальной военной операции. Своими действиями НАТО как бы пренебрежительно показывает, что игнорирует нашу позицию и не намерено с ней считаться. Как отвечать? Ответ должен быть мощнее вызова. Тогда поймут. По-другому не получится.
— Сентябрь — всё еще востребованный сезон для туристов. Как на сегодняшний день вы оцениваете обстановку для отдыха в Крыму? Советуете ли вы россиянам выбирать это направление для туризма?
— Я не специалист в военной сфере. Могу сказать только о своем понимании ситуации. У киевского нацистского режима руки коротки, чтобы замахиваться на Крымский мост и места массового отдыха людей. Правда, и с мозгами там не всё в порядке. Если эту угрозу в Москве посчитают реальной, то, как говорится, бить будут первыми. И мало не покажется. Поэтому пусть лучше прекратят свои инсинуации и провокации против российского Крыма.
Не уходя от ответа на ваш вопрос, отмечу, что определенный ущерб крымскому туризму действия укронацистов, конечно, нанесли. Но, ссылаясь в том числе на заявления специалистов, подчеркну, что курортные районы полуострова, туристические трассы, включая Крымский мост, находятся под надежной защитой. Глава Республики Крым Сергей Аксенов неоднократно подчеркивал надежность систем обеспечения безопасности полуострова. А на его слова можно в полной мере полагаться.