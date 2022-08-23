«Крымский мост находится под надежной защитой»

Непрекращающиеся обстрелы ДНР, ЛНР, Запорожской АЭС, дамбы Каховского водохранилища и мирных объектов на территории России ставят на повестку дня вопрос об изменении формата специальной военной операции . Об этом в интервью «Известиям» заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов . При этом демонстративные попытки запугать крымчан и гостей полуострова имеют больше психологический характер, но если такие угрозы Москва посчитает реальными, то «бить будут первыми» . Постпред Крыма также рассказал о торгово-экономических перспективах региона, развитии авиасообщения с другими странами и сроках интеграции освобожденных территорий в состав РФ.

«Условия для интеграции почти созрели»

— Георгий Львович, на какой стадии находится реализация проектов по интеграции с освобожденными территориями Херсонской и Запорожской областей? Идет ли работа по заключению торгово-экономических соглашений с республиками Донбасса, о чем уже удалось договориться?

— Уверен, что реинтеграция в единое целое всех таврических земель — Крыма, Северного Причерноморья и Приазовья — это процесс объективный и востребованный населением этих регионов . Он касается и экономики, и культурно-языковой, и духовной сферы. Люди Северной Таврии здраво смотрят на ситуацию: на осколках бывшей Украины, которую продолжает разрушать своей продажной нацистской политикой и террористическими акциями киевский режим, жить невозможно и неприемлемо. Кроме того, в России гарантированы все права жителей, которые относят себя к национальным меньшинствам . Они не опасаются, что по этническому признаку кого-то будут требовать отправить «на гиляку», то есть на виселицу, как этого хотели нацисты майдана в 2014 году в отношении русских.

Условия для интеграции освобожденных территорий, на мой взгляд, практически созрели. Когда и в каком формате проводить соответствующие процедуры — это должны решить сами граждане этих регионов . Они, насколько мне известно, уже активно проводят собрания и вносят предложения по формированию структур, которые обеспечат организацию процесса волеизъявления граждан. Полагаю, что в ближайшие месяцы освобожденные территории обретут свой правовой статус.

Крымский мост находится Продажа овощей в магазине, где принимают оплату украинскими гривнами и российскими рублями, Мелитополь, Запорожская область Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Что касается соглашений с республиками Донбасса, то тексты этих документов практически готовы. Стороны определили сферы взаимных интересов, методы и инструменты реализации соглашений. Решаем вопрос о времени и месте их подписания. В нынешних условиях это тоже, говоря дипломатическим языком, деликатный вопрос.

— С какими странами в перспективе Крым может открыть прямое авиасообщение?

— Тема авиасообщения аэропорта Симферополя с зарубежными партнерами хотя и была отложена из-за временного прекращения полетов на полуостров в связи со спецоперацией, но отнюдь не потеряла своей актуальности. Речь шла о возможностях авиаперевозок в Минск, Дамаск, Ереван и другие столицы стран ОДКБ. Рассматривались возможности полетов в города Ближнего Востока и ряда азиатских государств. Вернемся к этим делам по мере восстановления спокойствия и стабильности в нашем регионе.

— Кто сегодня главный торговый и экономический партнер Крыма? Какие направления развития есть у полуострова?

— Нашими ведущими торговыми партнерами остаются Белоруссия, Китай, Армения и Казахстан. В числе лидеров в первые два месяца текущего года была и Украина, чьи регионы продолжали активно торговать с Крымом , несмотря на лицемерные заявления и призывы Киева к блокаде экономических связей с полуостровом. Теперь ситуация с северным соседом радикально изменилась.

Крымский мост находится Завод «Массандра» в Крыму Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

В этом году рассчитываем, что наш экспорт существенно вырастет с учетом значительного увеличения урожая зерновых, значительную часть которых можно поставить за рубеж . Полагаю, что сохранятся торговые потоки по иным видам сельхозпродукции, винам, товарам химической промышленности и машиностроения. Рассчитываем, что повысятся показатели по рыбопереработке в связи с вводом в строй крымско-абхазского предприятия по производству рыбной муки и рыбьего жира.

Надеемся на сохранение поставок продукции отраслей легкой промышленности и на продолжение роста объемов экспорта различных категорий услуг.

«Ответ должен быть мощнее вызова»

— Киев упорно заявляет о попытках вернуть Крым, создавая специальные комиссии. Реагирует ли на такие заявления Россия?

— Объективный анализ указывает на явные намерения наших противников, причем не только Киева, но и натовцев, и далее обострять ситуацию, в том числе вокруг Крыма . Мы видим демонстративные попытки запугать не столько крымчан, сколько приезжающих на отдых гостей Крыма. Это происходит с помощью диверсионных террористических акций, которые мало что значат в военном плане, но используются как инструмент психологического и экономического воздействия.

— К чему такие «акции» могут привести?

— По мнению многих крымских экспертов, с учетом не только ударов по Крыму, но и непрекращающихся обстрелов Запорожской АЭС, дамбы Каховского водохранилища, мирных объектов на территории России, ДНР и ЛНР сложились все предпосылки для того, чтобы квалифицировать действия бандеровского режима как террористические. Это ставит на повестку дня политический вопрос об изменении формата специальной военной операции . Отмечу, что, судя по заявлениям и документам, которые рождаются в Вашингтоне и Брюсселе, уже заготовлены новые антикрымские провокации натовско-бандеровского альянса. Речь, в частности, идет о проведении очередного сборища платформы по «деоккупации Крыма».

Крымский мост находится Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Ясно, что цель этой акции — повышение градуса эскалации борьбы Запада с Россией . Важно не забывать, что Вашингтон и Брюссель живут и действуют в парадигме теории «вызова и ответа» — весьма примитивной конструкции, разработанной британским ученым Арнольдом Тойнби, согласно которой слабый ответ на нанесенный противником удар или вызов спровоцирует новые, более жесткие удары и вызовы. Мягкость противника однозначно расценивается Западом как его слабость. Так что наша мягкость вряд ли будет оценена натовцами, она будет их только побуждать ко всё большей агрессии .

— Получит ли участие генсека НАТО Йенса Столтенберга в работе названной вами платформы реакцию со стороны России? Усиливает ли это накал отношений или такое решение генсека закономерно?

— Что касается НАТО и Столтенберга, то они демонстрируют, что полностью держат под контролем Киев и уже неформально включили Украину в Североатлантический альянс, что и представляет собой основную угрозу для безопасности России. Кстати, это стало и одной из причин начала специальной военной операции. Своими действиями НАТО как бы пренебрежительно показывает, что игнорирует нашу позицию и не намерено с ней считаться. Как отвечать? Ответ должен быть мощнее вызова . Тогда поймут. По-другому не получится.

— Сентябрь — всё еще востребованный сезон для туристов. Как на сегодняшний день вы оцениваете обстановку для отдыха в Крыму? Советуете ли вы россиянам выбирать это направление для туризма?

— Я не специалист в военной сфере. Могу сказать только о своем понимании ситуации. У киевского нацистского режима руки коротки, чтобы замахиваться на Крымский мост и места массового отдыха людей. Правда, и с мозгами там не всё в порядке. Если эту угрозу в Москве посчитают реальной, то, как говорится, бить будут первыми . И мало не покажется. Поэтому пусть лучше прекратят свои инсинуации и провокации против российского Крыма.

Крымский мост находится Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько