«Применение ядерного оружия возможно только в порядке ответа на нападение»

Россия может применить ядерное оружие только в ответ на нападение — «для самообороны в чрезвычайных обстоятельствах». Об этом в интервью «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Дипломат письменно ответил на вопросы о том, как Москва видит диалог с США по разоружению, что думает об угрозе ядерной войны и как оценивает перспективы нового обмена заключенными с Вашингтоном.

«Возможность возобновления стратегического диалога с США далеко не очевидна»

— 1 августа президент США Джо Байден заявил, что его администрация готова оперативно провести переговоры по новой системе контроля над вооружениями на замену СНВ-3, а Россия должна продемонстрировать готовность к такой работе. Готова ли Москва вновь обсуждать с Вашингтоном эту тему?

— Мы неоднократно подтверждали, что принципиально открыты для серьезного, прагматичного и ориентированного на результат взаимодействия, направленного на снижение напряженности и рисков, предотвращение опасной эскалации и гонки вооружений, а также укрепление стратегической стабильности, в том числе посредством контроля над вооружениями. Также хорошо помним, что Договор о СНВ не является бессрочным и в идеале должен быть заменен новой договоренностью или договоренностями.

рябков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

При этом еще предстоит убедиться, изменят ли США свой заведомо деструктивный курс и будут ли они готовы вести диалог на основе равноправия и учитывать наши интересы и озабоченности в области безопасности, совместно работая над созданием основ новой, более справедливой и стабильной архитектуры международной безопасности.

— США не первый год настаивают на подключении Китая к переговорам по проблематике контроля над вооружениями. Россия призывает к участию Великобританию и Францию. Учитывая, что Москва и Вашингтон не могут наладить двусторонний диалог, насколько реалистичен этот пятисторонний формат? Каковы планы по взаимодействию с теми странами, которые не входят в официальный клуб ядерных держав, однако обладают таким оружием?

— Мы убеждены в контрпродуктивности попыток принуждать кого бы то ни было к диалогу, так как такое взаимодействие, будь то в двустороннем или многостороннем формате, должно подразумевать совместную заинтересованную работу, нацеленную на поиск взаимоприемлемых результатов. В порядке иллюстрации полагаю уместным напомнить о попытках администрации Дональда Трампа принудить к диалогу по контролю над вооружениями китайскую сторону. Выглядело это совсем недипломатично и в некоторых проявлениях даже курьезно. Как и следовало ожидать, Китай не поддался на подобный грубый нажим.

рябков4 Бывший президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado

Мы такие методы не приемлем. Выступаем за то, чтобы любое будущее взаимодействие между ядерными державами велось на основе консенсуса и с учетом интересов всех вовлеченных сторон. Данный подход применим к любому формату — как при потенциальных контактах между признанными в контексте ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия. — «Известия») ядерными державами, так и с подключением других государств, обладающих военными ядерными потенциалами. Наш приоритет остается прежним — подключение к этому процессу Великобритании и Франции как военных союзников США в рамках «ядерного альянса». При этом следует принимать во внимание, что в отличие от диалога по стратегической стабильности возможности для дальнейшего продвижения по пути сокращений ядерных вооружений только на двусторонней российско-американской основе практически исчерпаны.

— Диалог по стратегической стабильности получил новый толчок после продления СНВ-3 в 2021 году — тогда в Женеве у вас прошло несколько встреч с вашей коллегой, первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман. К началу 2022 года они трансформировались в переговоры по гарантиям безопасности — стратегическая стабильность стала одной из главных тем. После 24 февраля этот диалог был приостановлен по инициативе США. Начнутся ли переговоры с тех же позиций, на которых они были заморожены? Насколько реалистична возможность достигнуть договоренностей по ядерным вопросам одновременно с тем, как Россия проводит на территории Украины СВО?

— Спекулировать о перспективах стратегического диалога с США, тем более в условиях, когда американцы его прервали, — дело неблагодарное. Скажу откровенно: сама возможность его возобновления далеко не очевидна с учетом безоглядно агрессивной политики, которую Вашингтон проводит в отношении России. Мы, естественно, отслеживаем некоторые сигналы относительно возобновления диалога по тематике СНВ, но что за ними стоит — пока неясно. И вообще переговоры через СМИ не ведутся.

рябков2 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Chief Petty Officer David Holmes

Что касается нашего видения рамок стратегического диалога и его желательных результатов, всё это известно и остается неизменным. Наша идея заключается в разработке «нового уравнения безопасности», которое учитывало бы все факторы, влияющие на стратегическую стабильность. С этой целью мы стремимся охватить весь спектр наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений со стратегическим потенциалом.

«Ключевое слово в обоих сценариях — «агрессия»

— НАТО отказывается вступать в конфликт на стороне Киева, поскольку прямое столкновение альянса и Москвы может привести к ядерной войне. Как вы оцениваете вероятность такого столкновения?

— Мы неоднократно высказывались по данной теме, в том числе на уровне министра иностранных дел. Как отмечал Сергей Лавров, в современных турбулентных условиях ядерные риски весьма существенны, их нельзя недооценивать. Однако и искусственно «раздувать» их не следует.

Одной из важнейших задач в этом контексте считаем сохранение всеми странами ядерной «пятерки» приверженности постулату о недопустимости любой войны между странами, обладающими ядерным оружием. С обострением украинского кризиса, произошедшим по вине киевского режима и его западных покровителей, данный посыл не только не утратил актуальности, но и приобрел дополнительную значимость.

рябков1 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sgt. Tara Fajardo Arteaga

Деструктивный курс стран НАТО на игнорирование наших «красных линий» и втягивание в противостояние с Россией на Украине с балансированием на грани прямого вооруженного конфликта является в высшей степени рискованным. Очевидно, что это чревато дальнейшей эскалацией вплоть до военного столкновения ядерных держав с вытекающими тяжелейшими последствиями. Это необходимо предотвратить.

— В «Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания» зафиксировано, что поводом для применения ядерного оружия может послужить «агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия». При каких условиях Россия готова прибегнуть к применению ядерного оружия?

— Вы совершенно справедливо сделали отсылку к «Основам государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». Содержащиеся в этом документе доктринальные установки предельно ясны: Россия гипотетически допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением ОМУ против нас или наших союзников либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства. Ключевое слово в обоих сценариях — «агрессия». Иными словами, применение Россией ядерного оружия возможно только в порядке ответа на нападение — для самообороны в чрезвычайных обстоятельствах. Никаким домыслам или фантазиям здесь места нет.

— Вашингтон ранее выступил с предложением обменять российского заключенного Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Насколько реалистично это предложение? Когда и при каких условиях может пройти этот обмен?

— Вопрос об обмене заключенными гражданами России и США — очень чувствительная материя, которую недопустимо выносить на публичное обозрение, как это делает нынешняя американская администрация, чтобы заработать политические очки.

рябков3 Российского заключенного Виктора Бута сопровождает спецназ Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/wr1

Мы не раз призывали Вашингтон соблюдать правила «тихой дипломатии», не мешая компетентным органам России и США, которые уполномочены нашими президентами искать развязки по конкретным вариантам обмена, профессионально делать свою работу. Именно так удалось освободить российского летчика Константина Ярошенко, отбывавшего 20-летний срок в американской тюрьме по надуманному обвинению, параллельно с передачей в США студента Тревора Рида, осужденного у нас за нападение на полицейского.

Остается надеяться, что американская сторона воздержится от того, чтобы скатываться к пропаганде, и будет действовать ответственно, следуя принципу «не навреди».