 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Интернет
РКН потребовал от YouTube восстановить удаленные видео посольства РФ в Лондоне
Мир
Боевики «Азова» оборудовали склад боеприпасов в медцентре под Полтавой
Мир
В ООН положительно оценили состоявшийся разговор Гутерриша с Шойгу
Мир
Концентрация вредных веществ в районе взрыва в Ереване превысила норму
Мир
Режиссер «Трои» Вольфганг Петерсен умер от рака
Мир
Танк Израиля нарушил линию разграничения на Голанских высотах
Экономика
Швеция вернулась к использованию мазута из-за роста цен на газ
Мир
Трое сирийских военных погибли в результате авиаудара Турции по Сирии
Мир
В Госдепе заявили о намерении продолжить переговоры с Россией по СНВ-3
Мир
Белоруссия ввела платное ожидание въезда в КПП на границе
Мир
Моравецкий обвинил Германию и Францию в «олигархическом» управлении ЕС
Общество
Бастрыкин взял на контроль дело о нападении собаки на детей в Татарстане
/

Тихо в океане: Новая Зеландия не планирует вступать в AUKUS

В каких сферах Веллингтон намерен развивать сотрудничество с блоком
Фото: Getty Images/POIS Yuri Ramsey/Australian Defence Force
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новая Зеландия не намерена вступать в трехсторонний альянс AUKUS: как заявили «Известиям» в МИД страны, в центре союза — сотрудничество по теме атомных подводных лодок (АПЛ), а это не соотносится с долгосрочной антиядерной политикой Веллингтона. Вместе с тем, подчеркнули в ведомстве, Новая Зеландия уже работает с членами AUKUS в сферах, которые входят в зону интересов объединения.

«Проект нерелевантен»

Как AUKUSнется: чем чреват скандал Вашингтона и Парижа из-за подлодок
И почему появление партнерства Австралии, Британии и США спровоцировало разговоры о выходе Франции из НАТО

Объединение AUKUS, куда сейчас входят Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты, может быть расширено, и один из наиболее вероятных кандидатов — это Новая Зеландия. С таким заявлением во время своего турне по странам Тихого океана выступила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

«Мы с самого начала заявляли, что в будущем <…> у других [стран] могут появиться возможности присоединиться к партнерству, и, конечно, когда это время придет, Новая Зеландия — это страна, с которой мы хотели бы говорить об этом», — сказала она 10 августа в эфире Radio New Zealand, подчеркнув, что Веллингтон — один из важнейших партнеров Вашингтона в Тихом океане.

«Известия» обратились в МИД Новой Зеландии с вопросами, готова ли страна присоединиться к AUKUS и если да, то на каких условиях. Там сообщили, что таких планов у Веллингтона нет.

Никакого приглашения для Новой Зеландии присоединиться к AUKUS нет, как нет у нас и планов это сделать, — заявили в ведомстве. — AUKUS сфокусирован в первую очередь на том, чтобы его участники обменивались информацией и технологиями по строительству атомных подводных лодок. Для Новой Зеландии этот проект нерелевантен, учитывая нашу давнюю антиядерную позицию.

Тихо в океане
Австралийские и Британские подводные лодки
Фото: REUTERS/AAP Image/Richard Wainwright

Новая Зеландия входит в число стран, которые подписали и ратифицировали Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Этот документ был принят в 2017 году и вступил в силу в 2021-м. На сегодня в ДЗЯО участвуют 66 безъядерных государств.

«Стороны подошли к финалу: либо провальному, либо успешному»
Постпред РФ в Вене Михаил Ульянов — о восстановлении ядерной сделки, ее влиянии на рынок нефти и о международной миссии на Запорожскую АЭС

И хотя Веллингтон не намерен присоединяться к AUKUS, у него есть механизмы по обмену информацией в области обороны и безопасности со всеми членами этого союза, отметили в министерстве.

В этом контексте мы уже тесно сотрудничаем с Великобританией, США и Австралией в сферах, которые заложены в планы развития AUKUS, — например, кибербезопасность. Мы продолжим обсуждать то, как мы можем взаимодействовать в этих областях на взаимовыгодной основе, — резюмировали в МИД Новой Зеландии.

О создании трехстороннего партнерства по безопасности AUKUS Австралия, Великобритания и США сообщили в сентябре 2021 года. Его цель — «поддерживать стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе», а первоочередная задача — модернизировать вооруженные силы Австралии. Для этого участники AUKUS обозначили следующие шаги:

— В течение полутора лет США передают Австралии технологии создания АПЛ, чтобы она на верфях Аделаиды построила не менее восьми таких субмарин, которые должны поступить на вооружение к 2036 году.

— Вашингтон передает Канберре крылатые ракеты Tomahawk для эсминцев типа Hobart, JASSM и LRASM для самолетов F/A-18 и F-35, а также наземные ракеты, которые могут уничтожать цели на расстоянии свыше 400 км.

Тихо в океане
Пуск ракеты Tomahawk
Фото: REUTERS/US Navy via ABACAPRESS.COM

— Австралия направляет порядка $0,7 млрд на создание гиперзвуковых ракет для систем ПВО и высокоточных средств для поражения наземных целей.

Также Вашингтон, Канберра и Лондон договорились сотрудничать в сферах кибербезопасности, искусственного интеллекта и квантовых технологий.

Служба навек: помирятся ли Франция и США после скандала с подлодками
И пересмотрит ли НАТО свою стратегическую концепцию

Партнерство AUKUS предполагает, что Австралия войдет в узкий клуб государств, которые обладают атомными подводными лодками. Сейчас ими владеют Британия, Индия, Китай, Россия, США, Франция, соответствующую программу при поддержке Парижа развивает Бразилия.

По сообщениям СМИ, последние контакты по передаче Канберре субмарин состоялись в конце июля 2022 года — консультации прошли в Пентагоне и Белом доме. Как заявили в администрации президента США, стороны определяют оптимальный способ «предоставления Австралии в кратчайшие сроки атомных подводных лодок без ядерного вооружения».

Звать Новую Зеландию в AUKUS действительно выглядело очень сомнительной идеей, учитывая неоднократные заявления о безъядерном статусе и вполне конкретное противодействие попыткам использовать портовую инфраструктуру этой страны для «ядерного» флота США и их союзников, — сказал «Известиям» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. — С другой стороны, времена меняются, и, возможно, в Госдепе предположили, что и новозеландские приоритеты могли измениться в связи с «угрозами либеральному мировому порядку, основанному на правилах».

Если говорить о расширении AUKUS, то, по оценке эксперта, конкретный военный и военно-технический вклад в союз могли бы внести Япония и Сингапур.

— Еще более полезны были бы Корея и Индия, а также, возможно, Вьетнам, однако эти страны вряд ли захотят окончательно «бить горшки» с Китаем, — отметил Дмитрий Стефанович.

«Вопросов к AUKUS довольно много»

Члены AUKUS подчеркивают: Австралия останется безъядерным государством. Президент США Джо Байден в начале августа заявил, что Вашингтон тесно сотрудничает с МАГАТЭ, чтобы «обеспечить соответствие партнерства AUKUS <…> самым высоким стандартам нераспространения ядерного оружия».

Морской сбой: с чем столкнулась атомная подводная лодка США
Авария произошла во время крупнейших международных учений у рубежей Китая

Однако в незападном мире идею передать Канберре технологии АПЛ подвергают громкой критике. Здесь единым фронтом выступают в первую очередь Россия и Китай.

«Что бы сейчас ни говорили участники AUKUS, мы сомневаемся в том, что они обеспечат полный доступ инспекторов агентства к ядерным силовым установкам АПЛ, которые являются полным аналогом субмарин, используемых государствами ядерной «пятерки», — заявил 6 августа журналистам замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

Дипломат обозначил две ключевые проблемы, связанные с AUKUS: во-первых, передача АПЛ станет прецедентом, «при котором для высокообогащенного урана в неядерном государстве будет создан особый, отличающийся от стандартного, режим применения гарантий» МАГАТЭ, и этим прецедентом смогут воспользоваться и другие участники Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО); во-вторых, на территории неядерного государства (Австралия) будет размещена военная инфраструктура ядерных стран (Великобритания и США).

«Существует вероятность того, что в дальнейшем там может быть размещено ядерное оружие, пусть и без формальной передачи его под контроль Канберры, по аналогии с Бельгией, Германией, Италией, Нидерландами и Турцией. В целом вопросов к AUKUS довольно много, и участникам партнерства придется на них ответить», — резюмировал Игорь Вишневецкий.

Тихо в океане
флаг Новой Зеландии
Фото: Global Look Press/Camilo Freedman

Между тем глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун 3 августа сказал, что AUKUS противоречит Уставу МАГАТЭ.

«Там говорится, что ядерная деятельность в рамках МАГАТЭ не должна использоваться в военных целях. Атомные подлодки определенно являются военной целью, — сказал дипломат. — <…> Это наносит большой ущерб ДНЯО. Некоторые даже заявляют, что это выхолостит ДНЯО».

Эксперты отмечают, что влияние AUKUS на ДНЯО и другие режимы нераспространения будет зависеть от МАГАТЭ.

Морской сбой: с чем столкнулась атомная подводная лодка США
Авария произошла во время крупнейших международных учений у рубежей Китая

Граница между «мирным» и «военным» использованием расщепляющихся материалов довольно прозрачна и на практике зависит от готовности государств предоставлять соответствующую информацию агентству, — отметил в беседе с «Известиями» преподаватель и аспирант факультета социальных наук НИУ ВШЭ, научный сотрудник МГИМО Артем Мальцев. — Если МАГАТЭ сможет проследить перемещения топлива вплоть до его загрузки в реактор подводной лодки, то это создаст вполне убедительные гарантии соблюдения ДНЯО, что может стать золотым стандартом для аналогичных прецедентов в будущем.

Однако речь не только о проблеме ядерного нераспространения — Россия обвиняет США в том, что они создают «узкогрупповые структуры» «для продвижения интересов НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе».

«Японию, а также Новую Зеландию и Австралию активно подтягивают к деятельности, которая сопряжена с расширением натовской военной инфраструктуры на регион, в котором мы находимся, с формированием здесь логистических цепочек под нужды натовской военной деятельности», — заявил 5 августа глава МИД РФ Сергей Лавров.

При этом, отмечают аналитики, на российские интересы в регионе партнерство AUKUS влияет весьма опосредованно.

— Россия в настоящее время играет минимальную роль в стратегической безопасности азиатско-тихоокеанских морских коммуникаций и не имеет в этой области явно выраженных политических интересов (хотя новая редакция военно-морской доктрины формально указывает на обратное), — отмечает Артем Мальцев. — Возможности военного присутствия России в Индо-Пацифике, Южно-Китайском или Филиппинском морях сегодня остаются лишь символические.

Что касается Дальнего Востока, то там военный баланс опирается в большей степени на ядерное сдерживание, резюмировал эксперт.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022