Тихо в океане: Новая Зеландия не планирует вступать в AUKUS

Новая Зеландия не намерена вступать в трехсторонний альянс AUKUS: как заявили «Известиям» в МИД страны , в центре союза — сотрудничество по теме атомных подводных лодок (АПЛ), а это не соотносится с долгосрочной антиядерной политикой Веллингтона . Вместе с тем, подчеркнули в ведомстве, Новая Зеландия уже работает с членами AUKUS в сферах, которые входят в зону интересов объединения.

«Проект нерелевантен»

Объединение AUKUS, куда сейчас входят Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты, может быть расширено, и один из наиболее вероятных кандидатов — это Новая Зеландия . С таким заявлением во время своего турне по странам Тихого океана выступила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

«Мы с самого начала заявляли, что в будущем <…> у других [стран] могут появиться возможности присоединиться к партнерству, и, конечно, когда это время придет, Новая Зеландия — это страна, с которой мы хотели бы говорить об этом», — сказала она 10 августа в эфире Radio New Zealand, подчеркнув, что Веллингтон — один из важнейших партнеров Вашингтона в Тихом океане.

«Известия» обратились в МИД Новой Зеландии с вопросами, готова ли страна присоединиться к AUKUS и если да, то на каких условиях. Там сообщили, что таких планов у Веллингтона нет.

— Никакого приглашения для Новой Зеландии присоединиться к AUKUS нет, как нет у нас и планов это сделать , — заявили в ведомстве. — AUKUS сфокусирован в первую очередь на том, чтобы его участники обменивались информацией и технологиями по строительству атомных подводных лодок. Для Новой Зеландии этот проект нерелевантен , учитывая нашу давнюю антиядерную позицию.

Тихо в океане Фото: REUTERS/AAP Image/Richard Wainwright

Новая Зеландия входит в число стран, которые подписали и ратифицировали Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Этот документ был принят в 2017 году и вступил в силу в 2021-м. На сегодня в ДЗЯО участвуют 66 безъядерных государств.

И хотя Веллингтон не намерен присоединяться к AUKUS, у него есть механизмы по обмену информацией в области обороны и безопасности со всеми членами этого союза, отметили в министерстве.

— В этом контексте мы уже тесно сотрудничаем с Великобританией, США и Австралией в сферах, которые заложены в планы развития AUKUS, — например, кибербезопасность . Мы продолжим обсуждать то, как мы можем взаимодействовать в этих областях на взаимовыгодной основе, — резюмировали в МИД Новой Зеландии.

О создании трехстороннего партнерства по безопасности AUKUS Австралия, Великобритания и США сообщили в сентябре 2021 года . Его цель — «поддерживать стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе», а первоочередная задача — модернизировать вооруженные силы Австралии . Для этого участники AUKUS обозначили следующие шаги:

— В течение полутора лет США передают Австралии технологии создания АПЛ, чтобы она на верфях Аделаиды построила не менее восьми таких субмарин, которые должны поступить на вооружение к 2036 году.

— Вашингтон передает Канберре крылатые ракеты Tomahawk для эсминцев типа Hobart, JASSM и LRASM для самолетов F/A-18 и F-35, а также наземные ракеты, которые могут уничтожать цели на расстоянии свыше 400 км.

Тихо в океане Фото: REUTERS/US Navy via ABACAPRESS.COM

— Австралия направляет порядка $0,7 млрд на создание гиперзвуковых ракет для систем ПВО и высокоточных средств для поражения наземных целей.

Также Вашингтон, Канберра и Лондон договорились сотрудничать в сферах кибербезопасности, искусственного интеллекта и квантовых технологий.

Партнерство AUKUS предполагает, что Австралия войдет в узкий клуб государств, которые обладают атомными подводными лодками . Сейчас ими владеют Британия, Индия, Китай, Россия, США, Франция, соответствующую программу при поддержке Парижа развивает Бразилия.

По сообщениям СМИ, последние контакты по передаче Канберре субмарин состоялись в конце июля 2022 года — консультации прошли в Пентагоне и Белом доме. Как заявили в администрации президента США, стороны определяют оптимальный способ «предоставления Австралии в кратчайшие сроки атомных подводных лодок без ядерного вооружения».

— Звать Новую Зеландию в AUKUS действительно выглядело очень сомнительной идеей, учитывая неоднократные заявления о безъядерном статусе и вполне конкретное противодействие попыткам использовать портовую инфраструктуру этой страны для «ядерного» флота США и их союзников , — сказал «Известиям» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. — С другой стороны, времена меняются, и, возможно, в Госдепе предположили, что и новозеландские приоритеты могли измениться в связи с «угрозами либеральному мировому порядку, основанному на правилах».

Если говорить о расширении AUKUS, то, по оценке эксперта, конкретный военный и военно-технический вклад в союз могли бы внести Япония и Сингапур.

— Еще более полезны были бы Корея и Индия, а также, возможно, Вьетнам, однако эти страны вряд ли захотят окончательно «бить горшки» с Китаем, — отметил Дмитрий Стефанович.

«Вопросов к AUKUS довольно много»

Члены AUKUS подчеркивают: Австралия останется безъядерным государством . Президент США Джо Байден в начале августа заявил, что Вашингтон тесно сотрудничает с МАГАТЭ, чтобы «обеспечить соответствие партнерства AUKUS <…> самым высоким стандартам нераспространения ядерного оружия».

Однако в незападном мире идею передать Канберре технологии АПЛ подвергают громкой критике . Здесь единым фронтом выступают в первую очередь Россия и Китай.

« Что бы сейчас ни говорили участники AUKUS, мы сомневаемся в том, что они обеспечат полный доступ инспекторов агентства к ядерным силовым установкам АПЛ , которые являются полным аналогом субмарин, используемых государствами ядерной «пятерки», — заявил 6 августа журналистам замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

Дипломат обозначил две ключевые проблемы, связанные с AUKUS: во-первых, передача АПЛ станет прецедентом, «при котором для высокообогащенного урана в неядерном государстве будет создан особый, отличающийся от стандартного, режим применения гарантий» МАГАТЭ, и этим прецедентом смогут воспользоваться и другие участники Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО); во-вторых, на территории неядерного государства (Австралия) будет размещена военная инфраструктура ядерных стран (Великобритания и США).

« Существует вероятность того, что в дальнейшем там может быть размещено ядерное оружие, пусть и без формальной передачи его под контроль Канберры , по аналогии с Бельгией, Германией, Италией, Нидерландами и Турцией. В целом вопросов к AUKUS довольно много, и участникам партнерства придется на них ответить», — резюмировал Игорь Вишневецкий.

Тихо в океане Фото: Global Look Press/Camilo Freedman

Между тем глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун 3 августа сказал, что AUKUS противоречит Уставу МАГАТЭ.

« Там говорится, что ядерная деятельность в рамках МАГАТЭ не должна использоваться в военных целях. Атомные подлодки определенно являются военной целью , — сказал дипломат. — <…> Это наносит большой ущерб ДНЯО. Некоторые даже заявляют, что это выхолостит ДНЯО».

Эксперты отмечают, что влияние AUKUS на ДНЯО и другие режимы нераспространения будет зависеть от МАГАТЭ.

— Граница между «мирным» и «военным» использованием расщепляющихся материалов довольно прозрачна и на практике зависит от готовности государств предоставлять соответствующую информацию агентству, — отметил в беседе с «Известиями» преподаватель и аспирант факультета социальных наук НИУ ВШЭ, научный сотрудник МГИМО Артем Мальцев. — Если МАГАТЭ сможет проследить перемещения топлива вплоть до его загрузки в реактор подводной лодки, то это создаст вполне убедительные гарантии соблюдения ДНЯО , что может стать золотым стандартом для аналогичных прецедентов в будущем.

Однако речь не только о проблеме ядерного нераспространения — Россия обвиняет США в том, что они создают «узкогрупповые структуры» «для продвижения интересов НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе».

« Японию, а также Новую Зеландию и Австралию активно подтягивают к деятельности, которая сопряжена с расширением натовской военной инфраструктуры на регион, в котором мы находимся , с формированием здесь логистических цепочек под нужды натовской военной деятельности», — заявил 5 августа глава МИД РФ Сергей Лавров.

При этом, отмечают аналитики, на российские интересы в регионе партнерство AUKUS влияет весьма опосредованно.

— Россия в настоящее время играет минимальную роль в стратегической безопасности азиатско-тихоокеанских морских коммуникаций и не имеет в этой области явно выраженных политических интересов (хотя новая редакция военно-морской доктрины формально указывает на обратное), — отмечает Артем Мальцев. — Возможности военного присутствия России в Индо-Пацифике, Южно-Китайском или Филиппинском морях сегодня остаются лишь символические.

Что касается Дальнего Востока, то там военный баланс опирается в большей степени на ядерное сдерживание, резюмировал эксперт.