Не опять, а СНВ: почему РФ запретила США инспекции на своих объектах

Будущее СНВ-III оказалось под угрозой: по оценкам опрошенных «Известиями» экспертов, сейчас многое зависит от того, как Вашингтон отреагирует на решение Москвы временно запретить ему проводить инспекции на российских ядерных объектах. В МИД РФ этот шаг объяснили тем, что из-за санкций российские эксперты не могут попасть в Штаты — у американских специалистов таких ограничений нет, и это дает им «односторонние преимущества». На обстановке вокруг СНВ-III завязано и то, возобновят ли РФ и США диалог по стратегической стабильности, который прервался после 24 февраля 2022 года. Ранее Вашингтон с рядом оговорок заявил о намерении вернуться к переговорам по разоружению. Москва также говорит о своей в них заинтересованности, но ждет от Штатов конкретных предложений.

Преимущества в небе и визах

8 августа российская сторона сообщила: она временно запретила США проводить инспекции на своих объектах по линии Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III). Такой вариант действий прописан в пункте 5 раздела 1 главы 5 протокола к договору — стороны могут сделать это «в исключительных случаях и для целей», которые не противоречат договору.

Как говорится в сообщении МИД РФ, Москва «вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере», поскольку Вашингтон пытается «явочным порядком» перезапустить инспекции на условиях, которые «создают для США односторонние преимущества» и лишают Россию права проводить инспекции на американских объектах.

Если конкретнее, из-за санкций российские эксперты столкнулись с тем, что они физически не могут попасть в США: во-первых, для российских самолетов закрыто воздушное пространство; во-вторых, инспекторы из РФ сталкиваются с проблемами при получении виз в транзитных странах. «Американские инспекторы и члены летных экипажей подобных трудностей не испытывают», — подчеркнули на Смоленской площади.

Взаимные инспекции ядерных объектов — главный инструмент, который позволяет контролировать то, как РФ и США соблюдают СНВ-III. Есть два типа инспекций — подтвердить достоверность информации о развернутых СНВ или о неразвернутых, переоборудованных или ликвидированных вооружениях. За 11 лет, что действует договор, стороны провели 328 инспекций и обменялись 21,4 тыс. уведомлений.

Не опять Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В марте 2020 года из-за пандемии COVID партнеры взаимный надзор приостановили. При этом, как заявил ТАСС в конце мая 2022 года глава департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, Москва и Вашингтон совместной работы по СНВ-III не прекращали. «В предусмотренных для этого формах продолжается рассмотрение вопросов, связанных с его выполнением, ведется обмен необходимыми данными и уведомлениями», — заверил тогда дипломат.

— С практической точки зрения, российский временный запрет ничего не поменял, поскольку инспекций и так не было больше двух лет, — пояснил «Известиям» эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. — С другой стороны, решение 2020 года было обоюдное; теперь же мы столкнулись с тем, что одна сторона, сославшись на нормы договора, фактически отказала другой в инспекциях. Может ли это разрушить СНВ-III? Мы помним Договор по открытому небу и ДРСМД. Сейчас ситуация благоприятнее — хотя приостанавливается одна из ключевых частей ДСНВ, при этом Россия подчеркивает: она за сохранение и действие договора.

Во многом судьба документа будет зависеть от того, как на российское решение отреагирует Вашингтон, считает эксперт. По его мнению, администрация президента США либо спустит это на тормозах, либо предпримет серьезные ответные шаги, либо пойдет на резкое обострение (к примеру, прекратит обмен данными).

Можно было бы рассчитывать, что отказ в надзоре станет толчком к тому, чтобы США и их союзники допустили послабления по части закрытого неба и виз. Однако такой вариант маловероятен, говорят аналитики.

— Я бы не надеялся на оперативное решение всех проблем, озвученных российской стороной, — отметил в беседе с «Известиями» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. — Вместе с тем комплексное решение этих вопросов было бы полезно обеим сторонам. Адаптировать режим ДСНВ к текущим реалиям можно было бы с помощью Двусторонней консультационной комиссии, которая регламентирует инспекции — как в эпидемиологической, так и в политической и санкционной частях.

Договор с оговорками

Россия и США подписали СНВ-III в 2010 году; договор вступил в силу 5 февраля 2011 года. Срок его действия — десять лет с возможностью продления еще на пять. О пролонгации документа без предусловий Москва и Вашингтон вели диалог на протяжении нескольких лет, и в итоге договорились сделать это за несколько дней до крайнего срока. ДСНВ будет действовать еще вплоть до 2026 года, после чего пролонгировать его уже не получится. В 2021 году, продлив действие документа, Москва и Вашингтон сошлись на том, что им надо работать над системой контроля над вооружениями, которая бы пришла на смену СНВ-III.

Диалог по стратегической стабильности они начали в Женеве. Россию на нем представлял замглавы МИД Сергей Рябков, США — первый замгоссекретаря Уэнди Шерман. После двух раундов консультаций были созданы две рабочие группы: по принципам и задачам будущего контроля над вооружениями (как регулировать?); по потенциалам и действиям, способным иметь стратегический эффект (какие виды вооружений регулировать?).

Все изменилось в декабре 2021 года: тогда Россия потребовала от США и НАТО предоставить ей гарантии безопасности. В центре было требование прекратить расширение альянса на восток, контроль же над вооружениями отошел на второй план — диалог по стратстабильности постепенно становился частью еще более масштабных и сложных переговоров по гарантиям. Эти контакты свелись к обмену несколькими письмами и прервались по инициативе США после начала военной операции 24 февраля.

Не опять Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Фото: TASS/Zuma

Поводом вновь заговорить о контроле над ядерным оружием стала X Обзорная конференция по выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия (ОК ДНЯО), которая проходит с 1 по 26 августа 2022 года в Нью-Йорке. Внимание СМИ привлекли заявления президентов РФ и США по этому случаю.

Так, Владимир Путин повторил формулу, которую он и Джо Байден приняли в 2021 году на саммите в Женеве по мотивам заявления Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в 1985-м. «Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества», — говорится в обращении президента РФ к участникам ОК ДНЯО от 1 августа.

Джо Байден в своем заявлении подчеркнул, что его администрация «готова оперативно провести переговоры по новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-III». Для этого, по его словам, требуется «добросовестный партнер, готовый действовать». Кроме того, отметил американский президент, к переговорам было бы неплохо подключить еще и Китай.

Следом с таким же посылом выступили еще несколько представителей американской администрации. Однако, как заявили в Кремле и МИД РФ, Москве по дипканалам от Вашингтона ничего не поступало. «Мы пока не получали никаких конкретных предложений на этот счет. Но еще раз повторяем: диалог в этой области необходим», — заявил 9 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В экспертном сообществе отмечают: хотя нынешняя обстановка и не располагает к конструктивному разговору, найти пространство для диалога все же можно.

— В текущей ситуации даже самые малые (в том числе односторонние) шаги в направлении контроля над вооружениями и разоружения могут дать импульс для более серьезных достижений, — считает Дмитрий Стефанович.



При этом главное условие — единство в понимании о пользе контроля над вооружениями, как инструмента обеспечения национальной безопасности обеих стран, резюмировал эксперт.