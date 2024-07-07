Строительство частных домов в России резко выросло на 21%

Объем ввода индивидуальных домов в России в этом году может стать рекордным и превысить 70 тыс. кв. м, рассказали на федеральном комбинате стеновых материалов «Винзер».

«По итогам первого полугодия в России уже введено на 21% индивидуальных домов больше, чем годом ранее. При этом в многоквартирном строительстве за аналогичный период этот показатель снизился на 27%. Такая разница отмечается и в спросе на основные строительные материалы для возведения домов: керамзитоблоки и керамический облицовочный кирпич, он вырос кратно со стороны тех, кто строит частные дома», — рассказал директор федерального комбината стеновых материалов «Винзер» Денис Жалнин.

Эксперт связал такой резкий рост объемов ввода домов в сегменте индивидуального жилищного строительства с высокой популярностью льготных ипотечных программ, существовавших до 1 июля, — семейной и ипотеки с господдержкой, в рамках которых необходимо было построить, ввести в эксплуатацию и передать в залог банку дом не позднее 12 месяцев с даты оформления кредита.

В федеральной компании «Этажи» также подтвердили прогнозы по рекордному объему ввода индивидуальных жилых домов в этом году.

«В прошлом году россияне зарегистрировали частных домов общей площадью чуть более 58,6 млн кв. м. При этом в первом полугодии 2024 года спрос на льготные программы для покупки и строительства частных домов был выше в 2,3 раза, чем в аналогичный период прошлого года. Естественно, что такая высокая популярность кредитов в сегменте ИЖС в перспективе ближайших 12 месяцев приведет к существенному увеличению количества зарегистрированных частных домовладений», — прокомментировал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

Эксперты сошлись во мнении, что дальнейшее развитие индивидуального жилищного строительства сейчас зависит от условий продления семейной ипотеки, а также периода действия высоких ставок по рыночным ипотечным программам.

«Скорее всего, высокие темпы ввода в сегменте ИЖС, вызванные льготными ипотечными программами, сохранятся до второй половины 2025 года», — подытожил Сауков.