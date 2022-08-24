Миссия проводима: когда МАГАТЭ может посетить Запорожскую АЭС

Россия ожидает, что МАГАТЭ в ближайшее время посетит Запорожскую АЭС (ЗАЭС), и готова оказать ей в этом максимальное содействие . С таким заявлением постпред РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совбеза, созванном по инициативе Москвы. Визит инспекторов МАГАТЭ обсуждают с момента обострения вокруг ЗАЭС, которое длится с начала августа. На инспекцию согласились все стороны конфликта. Единственный вопрос в том, как эксперты туда доберутся . В агентстве заявляют, что, если переговоры пройдут успешно, то миссия может прибыть на ЗАЭС уже в ближайшие дни.

«В течение дней, а не недель»

23 августа по запросу РФ прошло срочное заседание Совбеза ООН по украинскому конфликту. Заявленная тема — ситуация на Запорожской АЭС, которая с марта 2022 года находится под контролем российской стороны. В начале августа положение вокруг станции резко обострилось — с тех пор она неоднократно подвергалась обстрелам, которые вывели из строя несколько ее объектов . И хотя радиационный фон по-прежнему остается в норме, не исключено, что очередной удар приведет к взрыву и масштабному радиационному заражению. В обстрелах Москва и Киев обвиняют друг друга.

В день встречи Совета обстановка на ЗАЭС была спокойной . Как сообщила военно-гражданская администрация города Энергодар, «по территории Запорожской АЭС обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано, атомная станция продолжает работать в штатном режиме».

Россия попросила, чтобы на нынешнем заседании Совбеза выступил генсекретарь ООН Антониу Гутерриш. Высокопоставленный дипломат уже неоднократно призывал к диалогу по ЗАЭС. На встрече вместо него присутствовала его заместитель по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло, которая повторила призыв Антониу Гутерриша.

Следом слово взял постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он заявил, что за последние две недели ситуация вокруг ЗАЭС «еще больше деградировала» , и упрекнул делегации западных стран в том, что им «не хватило решимости <…> призвать киевский режим» прекратить обстрелы.

Миссия проводима 1 Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Photographer Lev Radin

Дипломат вывел на повестку и убийство дочери российского философа Александра Дугина Дарьи, в причастности к которому Москва обвиняет Киев (украинское руководство это обвинение отвергает). Василий Небензя призвал Совбез и руководство ООН «решительно осудить это очередное преступление киевского режима». Члены Совбеза на этот призыв не откликнулись.

Так или иначе, главной темой была поездка инспекции МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. По словам Василия Небензи, Москва готова оказать ей в этом максимальное содействие.

« Ожидаем, что миссия МАГАТЭ все же состоится в ближайшее время и специалисты агентства смогут подтвердить реальную обстановку на станции », — сказал дипломат.

На том, чтобы направить на ЗАЭС инспекцию, гендиректор агентства Рафаэль Гросси настаивает с марта, однако поездка пока так и не состоялась. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее в интервью «Известиям» рассказал, что миссию готовили «весь май и половину июня», но «в самый последний момент» департамент безопасности Секретариата ООН , который санкционирует инспекции в неспокойные районы, поездку заблокировал.

Миссия проводима 2 Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в штаб-квартире ООН Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Lev Radin

«МАГАТЭ нарушать действующие правила не стала. В результате миссия была сорвана без объяснения причин. Во всяком случае, без убедительных объяснений того, почему зеленый свет не был дан», — рассказал дипломат.

Работа над визитом возобновилась после обострения: как заявил на заседании Совбеза ООН 11 августа Рафаэль Гросси, МАГАТЭ запрашивает информацию о состоянии ЗАЭС у обеих сторон, но эти данные зачастую друг другу противоречат , и именно поэтому так важно физическое присутствие инспекторов на станции. Глава агентства несколько раз заявлял о планах лично возглавить миссию на ЗАЭС.

Точной даты пока нет, однако, по словам Рафаэля Гросси, поездка должна пройти «в течение дней, а не недель» . Михаил Ульянов 22 августа предположил, что миссия прибудет на ЗАЭС не раньше «самого конца августа и первых чисел сентября». При этом он выразил уверенность, что «в этот раз он [визит] состоится».

Два Совбеза

С тем, что инспекция МАГАТЭ на ЗАЭС необходима, похоже, не спорит никто. Главный вопрос в том, как эксперты туда доберутся . Речь идет не только о безопасности миссии в условиях боевых действий, но и о том, откуда они попадут на станцию — со стороны Киева или через подконтрольные РФ территории. «Известия» обратились с соответствующим вопросом в пресс-службу МАГАТЭ, попросив также уточнить мандат и сроки пребывания миссии на ЗАЭС.

— МАГАТЭ ведет активные консультации со всеми сторонами относительно своих усилий по скорейшему направлению миссии агентства под руководством генерального директора Гросси на Запорожскую АЭС, — лишь заявили там, сославшись также на недавние заявления Рафаэля Гросси.

Сам гендиректор в интервью ВВС эту деталь прояснять не стал: по его словам, вопрос нужно «отставить в сторону», поскольку ситуация вокруг ЗАЭС требует немедленного решения. Судя по заявлениям Антониу Гутерриша, речь идет о том, чтобы все-таки отправить миссию через Киев .

«Я вновь подтверждаю, что ООН располагает на Украине возможностями в области безопасности и логистики, чтобы обеспечить миссию МАГАТЭ из Киева в Запорожье», — заявил он 22 августа на заседании СБ по поддержанию международного мира.

Президент Украины Владимир Зеленский после визита Антониу Гутерриша во Львов 18 августа сообщил, что они согласовали параметры возможной миссии МАГАТЭ , чтобы она попала на ЗАЭС «легальным способом». Со стороны РФ безапелляционные требования о том, чтобы инспекторы приехали на ЗАЭС исключительно через подконтрольные ей территории, не звучат . По словам информированного собеседника «Известий» с российской стороны, сейчас в Москве на уровне различных ведомств идет согласование этой поездки.

Миссия проводима 3 Визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Украину Фото: TASS/Zuma

Параллельно с инспекцией МАГАТЭ на повестке стоит другой вопрос: как вывести Запорожскую АЭС за скобки боевых действий. Украина и западные страны предлагают сформировать вокруг нее демилитаризованную зону . Эта идея находит отклик и в Секретариате ООН — необходимость вывести с ЗАЭС вооружения подчеркнула Розмари Дикарло. Россия идею демилитаризованной зоны категорически не приемлет: по оценке МИД РФ, ее создание «сделает станцию еще более уязвимой» . Василий Небензя на Совбезе также заявил: Москва готова предоставить доказательства того, что «Россия не размещает на территории ЗАЭС тяжелые вооружения и не использует станцию в военных целях» .

— Политически и с военной точки зрения понятно, что объект, который находится под контролем российской стороны, фактически предлагается передать обратно или под какой-то другой контроль. Это нереально , — отметил в беседе с «Известиями» научный директор клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. — Обезопасить ЗАЭС от обстрелов может только договоренность противостоящих сторон воздерживаться от боевых действий. Пока на это не похоже . ООН в принципе могла бы сыграть определенную роль — посредническую, умиротворительную, и, собственно, г-н Гутерриш пытается это делать.

Миссия проводима 4 Запорожская АЭС Фото: commons.wikimedia.org/Ralf1969

Заседание Совбеза 23 августа, к слову, — не единственное по украинской теме из запланированных на этой неделе. Впереди встреча, которую ранее запросили США, Албания, Франция, Великобритания, Ирландия, Норвегия . На нем тон уже будут задавать западные страны.

— У сторон, очевидно, разные приоритеты по вопросу безопасности Запорожской АЭС . Россию беспокоит продолжающиеся обстрелы с украинской стороны, и она хотела бы привлечь внимание международной общественности к этой ситуации и призвать Украину прекратить эти действия, — пояснил «Известиям» глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. — Запад хотел бы привязать эту ситуацию к более общей проблематике российско-украинского конфликта, требуя от России вывести ее войска с территории, прилегающей к станции, да и вообще с территории Украины, дабы этот вопрос не уходил с повестки Совбеза ООН.

Следующая встреча Совбеза по Украине пройдет 24 августа в 17:00 по Москве. Она будет приурочена к шести месяцам с начала российской СВО.