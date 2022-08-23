В ООН отсюда: ГД предупредит мир об угрозе ядерного взрыва

Госдума на заседании Совета 25 августа примет заявление к ООН вокруг ситуации на Запорожской АЭС в связи с обстрелами хранилища радиоактивных отходов. По мнению российских политиков, если станция будет разрушена, то пострадать могут не только жители Украины. Ситуация на ЗАЭС может развиваться по самому худшему сценарию, при котором возможна угроза ядерного взрыва, считают эксперты. Также на встрече депутаты могут обсудить вопрос референдума о присоединении Запорожской области к России. Об этом «Известиям» сообщил лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.

Против человечества

25 августа Совет Госдумы соберется на внеочередное заседание, на котором планирует принять обращение к ООН, а также парламентским организациям из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС. Такое решение 22 августа приняли руководство Госдумы и парламентских фракций. С докладом по этому вопросу поручено выступить главам двух комитетов: по энергетике Павлу Завальному и по делам СНГ, евразийской интеграции Леониду Калашникову, а также лидерам КПРФ Геннадию Зюганову и ЛДПР Леониду Слуцкому.

— Состоялось совещание руководителей фракций с председателем Госдумы. Мы обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Мы абсолютно убеждены, что действия Украины и режима Владимира Зеленского абсолютно недопустимы: попытка целенаправленно стрелять по хранилищу радиоактивных отходов — это преступление против человечества, — сообщил журналистам по итогам встречи лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Справка «Известий» Запорожская АЭС — самая крупная электростанция в Европе, которая была введена в эксплуатацию в 1984 году. Она расположена на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар. Ежегодно станция генерирует около 40 млрд кВт·ч электроэнергии — пятую часть годового производства электроэнергии в стране.

По словам Сергея Миронова, Госдума будет готовить «специальное жесткое заявление», которое будет адресовано ООН и всем парламентским организациям.

— Это угроза не только Европе, но и всему человечеству. Мир должен знать, кто пытается поджечь этот «ядерный фитиль», — отметил в разговоре с «Известиями» политик.

Помимо этого, по словам Сергея Миронова, может быть поднят и вопрос референдума в Запорожской области.

— Что касается вопроса о проведении референдума в Запорожской области о присоединении к России, то, безусловно, эта тема является одной из важнейших в сегодняшней повестке дня. В связи с этим нельзя исключать, что на заседании будет поднят и этот вопрос, — заявил глава справороссов.

Готовы поработать над текстом заявления к ООН о ситуации вокруг ЗАЭС и в «Единой России».

— Мы хотим сказать миру, откуда идет угроза, когда речь идет о Запорожской АЭС. Абсолютно очевидно, что это заявление будет носить такой откровенный характер, чтобы эти провокации и обстрелы прекратились, — пояснил «Известиям» зампред фракции Адальби Шхагошев.

По его словам, если ядерный взрыв произойдет, то последствия будут очень серьезными для всех стран Европейского союза. Это мнение разделяет лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который первым выступил с инициативой такого обращения Госдумы.

— Мы договорились, что в четверг мы соберемся и рассмотрим официальное заявление. Поручения проработать эту тему даны всем ведущим комитетам, одновременно будут проведены консультации с министерствами и ведомствами, включая силовые. Поставлен в известность и президент, с которым переговорил на эту тему председатель Думы, — сообщил политик.

По его словам, те, кто бомбят АЭС, совершенно не отдают отчета, какими могут быть последствия в результате этих обстрелов. Зюганов напомнил, что в мире уже было три крупных ядерных аварии: в Пенсильвании в США, на «Фукусиме» в Японии и в советском Чернобыле.

— Те, кто обстреливают АЭС, должны понимать, что это может быть авария планетарного масштаба, — подчеркнул политик.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что внимание к АЭС приковано во многих странах мира.

— То, что идут обстрелы, в том числе из тяжелых ракетных и артиллерийских систем со стороны вооруженных сил Украины, создает очень непростую обстановку в сфере ядерной безопасности. Видимо, тех, кто сегодня считает себя властью в Киеве, не интересует страшный опыт Чернобыльской трагедии, — напомнил либерал-демократ.

По его словам, Россия уже предприняла все меры против того, чтобы ядерная безопасность на этом объекте не была нарушена.

Вплоть до ядерного взрыва

Эксперты, с которыми пообщались «Известия», допускают любое развитие событий на Запорожской АЭС.

— Исключать ничего нельзя. Если говорить о том, услышат ли российских депутатов в ООН, то там у каждой страны есть свои союзники. Одни готовы будут принять нашу версию, другие прислушаются к Украине, — заявил «Известиям» глава Политической экспертной группы Константин Калачев. — Сирия, Куба, Северная Корея, может быть, поддержат нашу версию, а вот Франция, Италия, Германия и другие страны Европы будут придерживаться другой точки зрения.

Политолог Илья Гращенков считает: если на Запорожской АЭС произойдет авария, схожая с Чернобыльской, то она накроет весь мир.

— Последствия Чернобыля ощущались везде, включая Европу и США. Поэтому, конечно, игнорировать ситуацию нельзя. Лично мое мнение — такие объекты должны быть взяты под охрану миротворцами ООН, — пояснил «Известиям» эксперт.

Ранее в МИД России заявляли, что идея демилитаризации станции неприемлема, так как это сделает объект еще более уязвимым.

Замдиректора «Центра политических технологий» Алексей Макаркин считает, что ООН обязана услышать Москву, ведь Россия — постоянный член Совбеза организации.

— Но вот услышат ли? Это два разных глагола. И здесь, как я думаю, руководство ООН вряд ли будет следовать аргументам России, хотя серьезная проблема существует. Атомная электростанция впервые находится в зоне военного конфликта, — подчеркнул эксперт.

Очередной удар по Энергодару, рядом с которым расположена АЭС, был нанесен ВСУ 22 августа. Как сообщил в тот же день заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, Россия запросила провести 23 августа срочное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Запорожской АЭС.

«В связи с непрекращающимися украинскими провокациями в отношении ЗАЭС мы запросили проведение срочного заседания СБ ООН по пункту повестки дня «угрозы международному миру и безопасности», — пояснил дипломат в своем Telegram-канале.

Российская сторона, добавил Полянский, попросила выступить на заседании генсека ООН Антониу Гутерриша.

Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия ждет визита комиссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС как можно скорее, однако вряд ли его удастся осуществить раньше начала сентября. По словам Ульянова, это связано с тем, что визит экспертов требует специальной подготовки, в том числе логистической и дипломатической.