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Российские ПВО отразили ракетную атаку на Каховскую ГЭС со стороны ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Российские ПВО отразили ракетную атаку на Каховскую ГЭС со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 августа глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

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«Обстреляли район ГЭС. Цели сбиты. Успешно отработала система ПВО», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее, 13 августа, после ракетных ударов ВСУ по Каховской ГЭС руководство предприятия приняло решение отключить одну турбину станции. По словам замдиректора по реконструкции, исполняющего обязанности директора станции Арсения Зеленского, шестой гидроагрегат станции был выведен из эксплуатации в целях безопасности, поскольку есть непосредственная опасность разлива масла из-за попадания и разлета осколков.

До этого,12 августа, замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВФУ в очередной раз атаковали Новую Каховку, целясь по Каховской ГЭС. Обстрел станции велся из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Как рассказал и.о. директора станции уточнил, что проблемы на ГЭС напрямую могут отразиться на работе Запорожской атомной электростанции. В случае разрушения плотины будут все условия для ядерной катастрофы, если АЭС не сможет забрать нужное количество воды для охлаждения реакторов, уточнил он.

Корреспондент «Известий» Иван Литомин показал, как выглядят помещения Каховской гидроэлектростанции. Он пояснил, что станция работает в аварийном режиме.

Херсонская область была освобождена в ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик, которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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