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Союзные войска покинули промзону Соледара и вошли в город. Онлайн спецоперации 19 августа

Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Продолжение: спецоперация на Украине 20 августа 2022 года.

Полковник морской пехоты США в отставке Энди Милберн обучает в Донбассе солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказала Le Monde. Подготовка проводится в Бахмуте. К тому же западные страны начали открыто поставлять оружие вооруженным силам Украины (ВСУ) практически в неограниченном количестве, заявил один из лидеров запорожского ополчения. Тем временем посольство РФ в США обвинило Вашингтон в замалчивании фактов обстрела ЗАЭС Киевом. Что происходит на Украине, в России и в мире на фоне спецоперации по защите Донбасса — в прямой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 21:57
Сегодня, 21:57
Переход школ Донбасса на российские образовательные программы будет идти постепенно, его планируется завершить в пятилетний срок, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время педагогического совещания в ДНР, где он выступил по видеосвязи.
Сегодня, 21:50
Президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине пакета военной помощи на $775 млн.
Сегодня, 21:48
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе, предположительно, сработала система ПВО, сбит беспилотник.
Сегодня, 21:41
Объекты образовательных учреждений на Украине массово используются для размещения подразделений ВСУ, заявил Михаил Мизинцев.
Сегодня, 21:30
Более 625 тыс. тонн продовольствия вывезено с Украины по морю на 25 судах, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации, генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Сегодня, 21:28
В МАГАТЭ заявили, что тесно взаимодействуют со всеми сторонами по вопросу отправки миссии агентства на Запорожскую АЭС в возможные кратчайшие сроки.
Сегодня, 21:25
Владимир Зеленский должен приехать на саммит G20 в Индонезии, если там будет присутствовать президент России, считают в Совете национальной безопасности США.
Сегодня, 21:17
Около 5 тыс. педагогов из ДНР прошли программы повышения квалификации по ФГОС в 2022 году, пишет ТАСС со ссылкой на Дениса Пушилина.
Сегодня, 21:10
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси приветствовал заявления России и Украины в поддержку миссии агентства на Запорожскую АЭС.
Сегодня, 21:02
Все понимают, что сейчас важно единство людей, чтоб победить тех, кто завел человечество в тупик, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, говоря о российской спецоперации на Украине.
Сегодня, 21:01
МАГАТЭ ведет активные консультации со всеми сторонами по поводу отправки миссии на Запорожскую АЭС как можно скорее, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
Сегодня, 20:50
Система противовоздушной обороны, предположительно, сработала над Евпаторией вечером, сообщил ТАСС со ссылкой на советника главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Сегодня, 20:46
МЧС ДНР заявило, что ликвидировало пожар в поселке Веселое, который начался из-за «попадания взрывоопасного предмета» в нежилой дом.
Сегодня, 20:42
Представитель германской партии «Союз-90» («зеленые») по вопросам внешней политики Юрген Триттин на фоне напряженной ситуации вокруг Запорожской АЭС выступил за скорейший допуск экспертов Международного агентства по атомной энергии на территорию АЭС.
Сегодня, 20:34
В освобожденных районах Харьковской области создан совет министров, его возглавил бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко, сообщает пресс-служба администрации региона в Telegram.
Сегодня, 20:28
Соединенные Штаты передают Украине в рамках нового пакета военной помощи уже вторую партию противорадиолокационных ракет HARM («Харм»), произведена их интеграция с имеющимися на вооружении Киева истребителями МиГ, сообщила в пятницу на специальном онлайн-брифинге для журналистов представитель американских оборонных кругов высокого ранга.
Сегодня, 20:22
Министерство обороны США не располагает данными о возможной готовящейся встрече с участием представителей американских военных и посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова по проблематике контроля над вооружениями, заявил в пятницу РИА Новости официальный представитель Пентагона.
Сегодня, 20:21
Пять военнослужащих ДНР погибли, еще семеро получили ранения за сутки в боях с подразделениями ВСУ, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин. — С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость пять защитников Донецкой Народной Республики погибли, семь получили ранения, - приводит в Telegram-канале его заявление пресс-служба Народной милиции ДНР. Басурин отметил, что за текущие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ шесть жилых домов получили повреждения.
Сегодня, 20:16
Дело иностранных наемников, приговоренных к смертной казни в ДНР, было передано в Минюст, заявил Денис Пушилин.
Сегодня, 20:07
Россия, Белоруссия и Сирия готовы прислать наблюдателей на трибунал над иностранными наемниками, который планируют провести в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
Сегодня, 20:03
Два мирных жителя Донецка погибли в результате обстрела со стороны ВС Украины, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
Сегодня, 19:56
Более 1 тыс. человек обратились в подразделения Госавтоинспекции в Мелитополе Запорожской области для получения водительских удостоверений российского образца и государственных регистрационных знаков транспортных средств с цифровым кодом «185», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Сегодня, 19:40
Сегодня, 19:38
Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Сегодня, 19:33
ООН пока не может назвать сроки возможного визита инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС по итогам телефонного разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, заявил в пятницу на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.
Сегодня, 19:22
Меры безопасности будут усилены на энергетических объектах Запорожской области после того, как 17 августа спецслужбы Украины взорвали опору высоковольтной линии электропередачи в Мелитополе, сообщил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Сегодня, 19:17
США укрепляют нынешний авиапарк Украины, заявил высокопоставленный представитель Пентагона, отвечая на вопрос о перспективах поставок истребителей Киеву.
Сегодня, 19:13
США считают, что Крым — это Украина, Вашингтон снабжает Киев разведданными для защиты всей «территории Украины», сообщил Пентагон.
Сегодня, 19:10
США намерены вскоре выделить Украине новый пакет военной помощи в размере до $775 млн, заявили в Пентагоне. В него войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, 16 гаубиц калибра 105 мм и 36 тысяч снарядов к ним, а также 15 беспилотников Sky Eagle, ракеты HARM для борьбы с радарами, противотанковые комплексы TOW, тысячу Javelin, уточнили там.
Сегодня, 18:59
Еще десять судов в настоящее время стоят под погрузкой в трех украинских портах в рамках соглашения о вывозе зерна, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Сегодня, 18:57
Владимир Зеленский столкнулся с критикой граждан Украины после своего интервью, в котором тот рассказал, что намеренно не разглашал народу имеющиеся у него данные о возможном начале российской специальной военной операции, сообщила газета The Washington Post.
Сегодня, 18:41
Макрон выразил желание провести еще один телефонный разговор с Владимиром Путиным, сообщают СМИ.
Сегодня, 18:36
Кипр и Греция вместе с Германией выступили против против запрета на выдачу виз туристам из России, сообщает американское издание «Политико» со ссылкой на чиновников двух стран.
Сегодня, 18:33
Сегодня, 18:31
РФ распространила в СБ ООН письмо о провокациях Киева в отношении запорожской АЭС, сообщили в постпредстве.
Сегодня, 18:25
Спецслужбы Украины организовали подрыв одной из опор высоковольтной линии электропередачи в Мелитополе с целью нарушить единую энергетическую систему региона, заблокировав переток электроэнергии с Запорожской АЭС, сообщил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Сегодня, 18:12
Две фуры из Москвы привезут стройматериалы для восстановления оранжерей Донецкого ботанического сада в понедельник, в День государственного флага РФ. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе кампании «Зоодруг», которую проводит Общественная палата РФ.
Сегодня, 18:08
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил НАК «Нафтогаз Украины» приобрести долю в уставном капитале ООО «Славутичская ТЭС», сообщила в пятницу пресс-служба комитета на своем сайте.
Сегодня, 18:00
Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает в ближайшие дни вновь обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным планы направления миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом сообщил в своем коммюнике в пятницу Елисейский дворец по итогам беседы двух лидеров.
Сегодня, 17:56
Администрация США добивается того, чтобы Россия оставалась важным поставщиком продовольствия и удобрений на мировой рынок, несмотря на антироссийские санкции, сообщил в пятницу координатор американской санкционной политики в структуре Госдепартамента Джеймс О'Брайен.
Сегодня, 17:51
Макрон разговоре с Путиным подчеркнул свою озабоченность ситуацией на Запорожской АЭС, сообщает ТАСС.
Сегодня, 17:39
Три города в ДНР попали под артиллерийский огонь ВСУ, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сегодня, 17:36
Генсек ООН заявил, что в случае демилитаризации района вокруг ЗАЭС проблема объекта будет решена.
Сегодня, 17:35
В Мелитополе заявили о предотвращении готовившегося спецслужбами Украины теракта.
Сегодня, 17:15
Союзные силы ведут бои за населенные пункты Красногоровка и Тоненькое, взятие которых позволит «взять Авдеевку в клещи», заявил Эдуард Басурин.
Сегодня, 17:10
Путин в разговоре с Макроном напомнил о приглашении Секретариата ООН и МККК в Еленовку, пишет ТАСС.
Сегодня, 17:08
Жители освобожденных территорий Харьковской области в ближайшие дни начнут получать первые готовые российские паспорта - первые 10 паспортов получат жители города Купянска, сдавшие документы в начале августа, передает корреспондент РИА Новости со ссылкой на местную администрацию.
Сегодня, 16:55
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре подчеркнули важность скорейшего направления на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля по итогам беседы.
Сегодня, 16:39
Обстрелы Каховской гидроэлектростанции создают сложности с доставкой продуктов, лекарств и товаров первой необходимости в районы Херсонской области, расположенные за Днепром, в том числе в сам Херсон, сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
Сегодня, 16:33
Украина в 2014 году вывезла с территории Кременского района Луганской Народной Республики (ЛНР) все данные по жителям, что осложняет назначение социальных выплат, сообщила журналистам и. о. главы администрации муниципалитета Юлия Назаренко в пятницу.
Сегодня, 16:23
Более 3,5 млн беженцев прибыли в Россию с территории Украины и Донбасса с февраля, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. «По последним данным, в РФ прибыло с февраля 3,5 млн беженцев, включая почти 560 тыс. детей», — цитирует агентство слова собеседника.
Сегодня, 16:09
Спецслужбы Украины в последние годы активно формировали агентурную сеть среди работников Запорожской АЭС, спящих агентов на станции по-прежнему может быть много, заявил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Сегодня, 16:05
Росгвардия за неделю обнаружила в Харьковской области 6 схронов с иностранным вооружением, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сегодня, 16:03
В Донецкой Народной республике с 12 по 18 августа погибли 127 представителей силовых структур и 29 мирных жителей, сообщается в пятницу в Telegram-канале аппарата омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.
Сегодня, 15:45
Сотрудникам госпредприятия «Вода Донбасса» в Мариуполе начали выплачивать задолженность по зарплате за июнь и июль, заявили в пресс-службе правительства ДНР.
Сегодня, 15:40
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал абсурдом и неадекватным восприятием действительности заявления Владимира Зеленского о том, что Россия должна вывести войска для начала переговоров с Украиной.
Сегодня, 15:31
Дальнейшее обеспечение экспорта продовольствия и удобрений из России и Украины крайне важно для успокоения рынков и снижения цен, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Он призвал мировое сообщество обеспечить «полный доступ к продовольствию и удобрениям из России и с Украины».
Сегодня, 15:30
В ДНР 1 сентября начнут учиться почти 160 тыс. детей, 14,9 тыс. из них — первоклассники, заявила министр образования ДНР Ольга Колударова.
Сегодня, 15:26
Сегодня, 15:17
Александр Лукашенко заявил, что не собирается воевать с Украиной. «Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться», — сказал Лукашенко в пятницу во время поездки в Пружанский район. Его слова приводит белорусское госагентство БелТА.
Сегодня, 15:13
Генеральный секретарь Антониу Гутерреш, прибывший в пятницу в Одессу, осмотрел судно, на котором будет вывезено зерно в рамках подписанной в Стамбуле «продуктовой сделки», пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Савиано Абреу.
Сегодня, 15:10
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу прибыл в Одессу, где он продолжит переговоры с президентами Украины Владимиром Зеленским и Турции Тайипом Эрдоганом о поставках украинского зерна по Черному морю, пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Сегодня, 15:09
Сотрудники Запорожской АЭС записали видеообращения с призывом прекратить обстрелы станции и не допустить катастрофы, говорится в сообщении военно-гражданской администрации Энергодара.
Сегодня, 15:04
Более 1100 школ и дошкольных учреждений в Донецкой Народной республике готовы к началу учебного года, сообщила министр образования ДНР Ольга Колударова.
Сегодня, 15:02
Три детских дома ДНР, воспитанники которых вместе с педагогами эвакуированы в Россию, весь новый учебный год проведут на территории Российской Федерации, заявила министр образования и науки ДНР Ольга Колударова в пятницу в ходе пленарного заседания Августовских педагогических студий в Мариуполе. — Благодарим Министерство просвещения Российской Федерации за принятое решение, что дети вместе с воспитателями весь учебный год проведут на территории РФ, — сказала Колударова.
Сегодня, 14:49
Россия поддерживает контакт с США по теме Украины, однако Москва не хотела бы, чтобы Вашингтон стал стороной конфликта, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, ситуация складывается достаточно острая.
Сегодня, 14:49
Военнослужащие Росгвардии обнаружили схрон с оружием националистов в Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР), заявили в пресс-службе ведомства.
Сегодня, 14:45
Союзные войска 19 августа покинули промышленную зону Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР) и вошли в город. В настоящий момент под контролем находится уже несколько улиц, передает Народная милиция Луганской Народной республики (ЛНР).
Сегодня, 14:36
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не собирается нападать на Украину и у него нет намерения отправлять соотечественников на войну, сообщило агентство БелТА.
Сегодня, 14:35
Обучение в школах ДНР, скорее всего, будет комбинированным: часть школ на территории Донецкой Народной республики начнут учебный процесс дистанционно по соображениям безопасности, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Сегодня, 14:33
Италия сможет отказаться от поставок российского газа прежде, чем они прекратятся, считает бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони.
Сегодня, 14:11
Минобороны РФ сообщило, что боевики «Кракена» показательно расстреляли 100 бежавших с поля боя украинских солдат под Харьковом.
Сегодня, 14:08
Осенью в России может вырасти безработица, сейчас ее показатель находится на историческом минимуме, сообщил Минтруд.
Сегодня, 14:04
Проведение Североатлантическим альянсом совместных ядерных миссий противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Сегодня, 13:46
Сегодня, 13:43
Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян заявил о нехватке отечественного оборудования, комплектующих, а также сырья для изготовления средств личной защиты пожарных и спасателей.
Сегодня, 13:43
ФСБ объявила предостережения трем жителям столичного региона, которые перевели деньги украинскому фонду, который помогает Вооруженным силам страны.
Сегодня, 13:41
Москва не хотела бы появления нового «железного занавеса», но его опускает Запад, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Сегодня, 13:19
Москва в условиях санкций ведет работу по мобилизации внутренних резервов, но санкции не изменят курса России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Сегодня, 13:18
ПВО РФ перехватила 12 снарядов РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты производства США, сообщили в Минобороны России.
Сегодня, 13:08
Российские военные уничтожили гаубицу M777 производства США в районе населенного пункта Приморское Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
Сегодня, 12:52
Визит делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС может состояться в начале сентября, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Сегодня, 12:50
Бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко в ближайшее время возглавит пророссийское правительство Харьковской области Украины.
Сегодня, 12:47
В школы освобожденных территорий Украины (более 1,2 тыс. учебных заведений) направят почти 5 млн учебников, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Сегодня, 12:46
Строители из КНДР могут быть привлечены к восстановлению Донбасса, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Сегодня, 12:44
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ускорении приватизации госсобственности на Украине, сообщил народный депутат Алексей Мовчан.
Сегодня, 12:09
Черноморский флот (ЧФ) успешно выполняет все задачи, поставленные ему в рамках специальной военной операции, сообщил врио командующего Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов.
Сегодня, 12:08
Европейский союз с февраля 2022 года выделил на гуманитарную помощь гражданскому населению Украины 348 миллионов евро, сообщается на сайте Совета ЕС.
Сегодня, 12:07