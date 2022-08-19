Союзные войска покинули промзону Соледара и вошли в город. Онлайн спецоперации 19 августа

Текстовая трансляция







Переход школ Донбасса на российские образовательные программы будет идти постепенно, его планируется завершить в пятилетний срок, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время педагогического совещания в ДНР, где он выступил по видеосвязи.



Президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине пакета военной помощи на $775 млн.



Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе, предположительно, сработала система ПВО, сбит беспилотник.



Объекты образовательных учреждений на Украине массово используются для размещения подразделений ВСУ, заявил Михаил Мизинцев.



Более 625 тыс. тонн продовольствия вывезено с Украины по морю на 25 судах, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации, генерал-полковник Михаил Мизинцев.



В МАГАТЭ заявили, что тесно взаимодействуют со всеми сторонами по вопросу отправки миссии агентства на Запорожскую АЭС в возможные кратчайшие сроки.



Владимир Зеленский должен приехать на саммит G20 в Индонезии, если там будет присутствовать президент России, считают в Совете национальной безопасности США.



Около 5 тыс. педагогов из ДНР прошли программы повышения квалификации по ФГОС в 2022 году, пишет ТАСС со ссылкой на Дениса Пушилина.



Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси приветствовал заявления России и Украины в поддержку миссии агентства на Запорожскую АЭС.



Все понимают, что сейчас важно единство людей, чтоб победить тех, кто завел человечество в тупик, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, говоря о российской спецоперации на Украине.



МАГАТЭ ведет активные консультации со всеми сторонами по поводу отправки миссии на Запорожскую АЭС как можно скорее, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.



Система противовоздушной обороны, предположительно, сработала над Евпаторией вечером, сообщил ТАСС со ссылкой на советника главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.



МЧС ДНР заявило, что ликвидировало пожар в поселке Веселое, который начался из-за «попадания взрывоопасного предмета» в нежилой дом.



Представитель германской партии «Союз-90» («зеленые») по вопросам внешней политики Юрген Триттин на фоне напряженной ситуации вокруг Запорожской АЭС выступил за скорейший допуск экспертов Международного агентства по атомной энергии на территорию АЭС.



В освобожденных районах Харьковской области создан совет министров, его возглавил бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко, сообщает пресс-служба администрации региона в Telegram.



Соединенные Штаты передают Украине в рамках нового пакета военной помощи уже вторую партию противорадиолокационных ракет HARM («Харм»), произведена их интеграция с имеющимися на вооружении Киева истребителями МиГ, сообщила в пятницу на специальном онлайн-брифинге для журналистов представитель американских оборонных кругов высокого ранга.



Министерство обороны США не располагает данными о возможной готовящейся встрече с участием представителей американских военных и посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова по проблематике контроля над вооружениями, заявил в пятницу РИА Новости официальный представитель Пентагона.



Пять военнослужащих ДНР погибли, еще семеро получили ранения за сутки в боях с подразделениями ВСУ, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин. — С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость пять защитников Донецкой Народной Республики погибли, семь получили ранения, - приводит в Telegram-канале его заявление пресс-служба Народной милиции ДНР. Басурин отметил, что за текущие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ шесть жилых домов получили повреждения.



Дело иностранных наемников, приговоренных к смертной казни в ДНР, было передано в Минюст, заявил Денис Пушилин.



Россия, Белоруссия и Сирия готовы прислать наблюдателей на трибунал над иностранными наемниками, который планируют провести в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.



Два мирных жителя Донецка погибли в результате обстрела со стороны ВС Украины, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.



Более 1 тыс. человек обратились в подразделения Госавтоинспекции в Мелитополе Запорожской области для получения водительских удостоверений российского образца и государственных регистрационных знаков транспортных средств с цифровым кодом «185», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.







Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).



ООН пока не может назвать сроки возможного визита инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС по итогам телефонного разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, заявил в пятницу на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.



Меры безопасности будут усилены на энергетических объектах Запорожской области после того, как 17 августа спецслужбы Украины взорвали опору высоковольтной линии электропередачи в Мелитополе, сообщил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.



США укрепляют нынешний авиапарк Украины, заявил высокопоставленный представитель Пентагона, отвечая на вопрос о перспективах поставок истребителей Киеву.



США считают, что Крым — это Украина, Вашингтон снабжает Киев разведданными для защиты всей «территории Украины», сообщил Пентагон.



США намерены вскоре выделить Украине новый пакет военной помощи в размере до $775 млн, заявили в Пентагоне. В него войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, 16 гаубиц калибра 105 мм и 36 тысяч снарядов к ним, а также 15 беспилотников Sky Eagle, ракеты HARM для борьбы с радарами, противотанковые комплексы TOW, тысячу Javelin, уточнили там.



Еще десять судов в настоящее время стоят под погрузкой в трех украинских портах в рамках соглашения о вывозе зерна, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.



Владимир Зеленский столкнулся с критикой граждан Украины после своего интервью, в котором тот рассказал, что намеренно не разглашал народу имеющиеся у него данные о возможном начале российской специальной военной операции, сообщила газета The Washington Post.



Макрон выразил желание провести еще один телефонный разговор с Владимиром Путиным, сообщают СМИ.



Кипр и Греция вместе с Германией выступили против против запрета на выдачу виз туристам из России, сообщает американское издание «Политико» со ссылкой на чиновников двух стран.







РФ распространила в СБ ООН письмо о провокациях Киева в отношении запорожской АЭС, сообщили в постпредстве.



Спецслужбы Украины организовали подрыв одной из опор высоковольтной линии электропередачи в Мелитополе с целью нарушить единую энергетическую систему региона, заблокировав переток электроэнергии с Запорожской АЭС, сообщил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.



Две фуры из Москвы привезут стройматериалы для восстановления оранжерей Донецкого ботанического сада в понедельник, в День государственного флага РФ. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе кампании «Зоодруг», которую проводит Общественная палата РФ.



Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил НАК «Нафтогаз Украины» приобрести долю в уставном капитале ООО «Славутичская ТЭС», сообщила в пятницу пресс-служба комитета на своем сайте.



Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает в ближайшие дни вновь обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным планы направления миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом сообщил в своем коммюнике в пятницу Елисейский дворец по итогам беседы двух лидеров.



Администрация США добивается того, чтобы Россия оставалась важным поставщиком продовольствия и удобрений на мировой рынок, несмотря на антироссийские санкции, сообщил в пятницу координатор американской санкционной политики в структуре Госдепартамента Джеймс О'Брайен.



Макрон разговоре с Путиным подчеркнул свою озабоченность ситуацией на Запорожской АЭС, сообщает ТАСС.



Три города в ДНР попали под артиллерийский огонь ВСУ, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.



Генсек ООН заявил, что в случае демилитаризации района вокруг ЗАЭС проблема объекта будет решена.



В Мелитополе заявили о предотвращении готовившегося спецслужбами Украины теракта.



Союзные силы ведут бои за населенные пункты Красногоровка и Тоненькое, взятие которых позволит «взять Авдеевку в клещи», заявил Эдуард Басурин.



Путин в разговоре с Макроном напомнил о приглашении Секретариата ООН и МККК в Еленовку, пишет ТАСС.



Жители освобожденных территорий Харьковской области в ближайшие дни начнут получать первые готовые российские паспорта - первые 10 паспортов получат жители города Купянска, сдавшие документы в начале августа, передает корреспондент РИА Новости со ссылкой на местную администрацию.



Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре подчеркнули важность скорейшего направления на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля по итогам беседы.



Обстрелы Каховской гидроэлектростанции создают сложности с доставкой продуктов, лекарств и товаров первой необходимости в районы Херсонской области, расположенные за Днепром, в том числе в сам Херсон, сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев.



Украина в 2014 году вывезла с территории Кременского района Луганской Народной Республики (ЛНР) все данные по жителям, что осложняет назначение социальных выплат, сообщила журналистам и. о. главы администрации муниципалитета Юлия Назаренко в пятницу.



Более 3,5 млн беженцев прибыли в Россию с территории Украины и Донбасса с февраля, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. «По последним данным, в РФ прибыло с февраля 3,5 млн беженцев, включая почти 560 тыс. детей», — цитирует агентство слова собеседника.



Спецслужбы Украины в последние годы активно формировали агентурную сеть среди работников Запорожской АЭС, спящих агентов на станции по-прежнему может быть много, заявил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.



Росгвардия за неделю обнаружила в Харьковской области 6 схронов с иностранным вооружением, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.



В Донецкой Народной республике с 12 по 18 августа погибли 127 представителей силовых структур и 29 мирных жителей, сообщается в пятницу в Telegram-канале аппарата омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.



Сотрудникам госпредприятия «Вода Донбасса» в Мариуполе начали выплачивать задолженность по зарплате за июнь и июль, заявили в пресс-службе правительства ДНР.



Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал абсурдом и неадекватным восприятием действительности заявления Владимира Зеленского о том, что Россия должна вывести войска для начала переговоров с Украиной.



Дальнейшее обеспечение экспорта продовольствия и удобрений из России и Украины крайне важно для успокоения рынков и снижения цен, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Он призвал мировое сообщество обеспечить «полный доступ к продовольствию и удобрениям из России и с Украины».



В ДНР 1 сентября начнут учиться почти 160 тыс. детей, 14,9 тыс. из них — первоклассники, заявила министр образования ДНР Ольга Колударова.







Александр Лукашенко заявил, что не собирается воевать с Украиной. «Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться», — сказал Лукашенко в пятницу во время поездки в Пружанский район. Его слова приводит белорусское госагентство БелТА.



Генеральный секретарь Антониу Гутерреш, прибывший в пятницу в Одессу, осмотрел судно, на котором будет вывезено зерно в рамках подписанной в Стамбуле «продуктовой сделки», пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Савиано Абреу.



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу прибыл в Одессу, где он продолжит переговоры с президентами Украины Владимиром Зеленским и Турции Тайипом Эрдоганом о поставках украинского зерна по Черному морю, пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.



Сотрудники Запорожской АЭС записали видеообращения с призывом прекратить обстрелы станции и не допустить катастрофы, говорится в сообщении военно-гражданской администрации Энергодара.



Более 1100 школ и дошкольных учреждений в Донецкой Народной республике готовы к началу учебного года, сообщила министр образования ДНР Ольга Колударова.



Три детских дома ДНР, воспитанники которых вместе с педагогами эвакуированы в Россию, весь новый учебный год проведут на территории Российской Федерации, заявила министр образования и науки ДНР Ольга Колударова в пятницу в ходе пленарного заседания Августовских педагогических студий в Мариуполе. — Благодарим Министерство просвещения Российской Федерации за принятое решение, что дети вместе с воспитателями весь учебный год проведут на территории РФ, — сказала Колударова.



Россия поддерживает контакт с США по теме Украины, однако Москва не хотела бы, чтобы Вашингтон стал стороной конфликта, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, ситуация складывается достаточно острая.



Военнослужащие Росгвардии обнаружили схрон с оружием националистов в Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР), заявили в пресс-службе ведомства.



Союзные войска 19 августа покинули промышленную зону Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР) и вошли в город. В настоящий момент под контролем находится уже несколько улиц, передает Народная милиция Луганской Народной республики (ЛНР).



Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не собирается нападать на Украину и у него нет намерения отправлять соотечественников на войну, сообщило агентство БелТА.



Обучение в школах ДНР, скорее всего, будет комбинированным: часть школ на территории Донецкой Народной республики начнут учебный процесс дистанционно по соображениям безопасности, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.



Италия сможет отказаться от поставок российского газа прежде, чем они прекратятся, считает бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони.



Минобороны РФ сообщило, что боевики «Кракена» показательно расстреляли 100 бежавших с поля боя украинских солдат под Харьковом.



Осенью в России может вырасти безработица, сейчас ее показатель находится на историческом минимуме, сообщил Минтруд.



Проведение Североатлантическим альянсом совместных ядерных миссий противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.







Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян заявил о нехватке отечественного оборудования, комплектующих, а также сырья для изготовления средств личной защиты пожарных и спасателей.



ФСБ объявила предостережения трем жителям столичного региона, которые перевели деньги украинскому фонду, который помогает Вооруженным силам страны.



Москва не хотела бы появления нового «железного занавеса», но его опускает Запад, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.



Москва в условиях санкций ведет работу по мобилизации внутренних резервов, но санкции не изменят курса России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.



ПВО РФ перехватила 12 снарядов РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты производства США, сообщили в Минобороны России.



Российские военные уничтожили гаубицу M777 производства США в районе населенного пункта Приморское Запорожской области, сообщили в Минобороны России.



Визит делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС может состояться в начале сентября, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.



Бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко в ближайшее время возглавит пророссийское правительство Харьковской области Украины.



В школы освобожденных территорий Украины (более 1,2 тыс. учебных заведений) направят почти 5 млн учебников, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.



Строители из КНДР могут быть привлечены к восстановлению Донбасса, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.



Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ускорении приватизации госсобственности на Украине, сообщил народный депутат Алексей Мовчан.



Черноморский флот (ЧФ) успешно выполняет все задачи, поставленные ему в рамках специальной военной операции, сообщил врио командующего Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов.