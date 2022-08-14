На Каховской ГЭС рассказали о последствиях обстрелов для всей энергосистемы

После обстрелов вооруженными формированиями Украины (ВФУ) помещений Каховской гидроэлектростанции на предприятии опасаются сбоя в работе энергосистемы, так как ГЭС напрямую связана с корректной работой Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), рассказал корреспондент «Известий» Иван Литомин в субботу, 13 августа.

«Последствия удара по машинному отделению Каховской ГЭС: здесь выбило стекла, осколки попали в резервуар с маслом; две турбины пришлось экстренно остановить, были предпосылки к возгоранию. Сейчас гидроэлектростанция работает в аварийном режиме. Еще пара ударов ее может просто вывести из строя», — рассказал журналист.

После ракетных ударов ВФУ по Каховской ГЭС руководство приняло решение отключить одну турбину станции. Это нештатная обстановка, и предприятие работает в опасном режиме, сказал замдиректора по реконструкции, исполняющий обязанности директора станции Арсений Зеленский.

«Конечно, боевые действия вблизи станции недопустимы. Это стратегический объект, который угрожает не только низовью Днепра, но и верховью, так как водозаборы Энергодарской атомной станции непосредственно запитываются с Каховского водохранилища», — пояснил он.

И.о. директора станции уточнил, что проблемы на ГЭС напрямую могут отразиться на работе Запорожской атомной электростанции. В случае разрушения плотины будут все условия для ядерной катастрофы, если АЭС не сможет забрать нужное количество воды для охлаждения реакторов, добавил он.

По словам охраняющего ГЭС российского военнослужащего, ВФУ обстреливают ГЭС иностранными ракетами.

«Удары ракетами иностранного производства происходят с помощью наведения зарубежных спутников в обход ВФУ, так как у них нет таких возможностей и систем, которые смогли бы так точно наводить данные ракеты. На месте были найдены обломки от такой ракеты. На них указаны цифры и наименования иностранного производства», — показал он осколок одной из ракет.

Ранее в этот день после обстрелов ВФУ Каховской ГЭС руководство решило остановить одну турбину станции. Как пояснил исполняющий обязанности директора станции, на данный момент в строю три гидроагрегата. До попадания ракет и осколков в районе северного торца было четыре.

12 августа замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВФУ снова атаковали Новую Каховку, целясь по Каховской ГЭС. Обстрел станции велся из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Херсонская область была освобождена в ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик, которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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