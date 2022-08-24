ВСУ нанесли артиллерийский удар по Каховской ГЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщил 24 августа глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.

«Посреди белого дня, Дня независимости Украины (отмечается в стране 24 августа. — Ред.), встречаем обстрелами со стороны Украины. Бьют артиллерией по ГЭС. Воздушная тревога продолжается», — цитирует его «РИА Новости».

Информация о пострадавших и причиненном в результате атаки ВСУ ущербе выясняется.

13 августа после ракетных ударов ВСУ по Каховской ГЭС руководство предприятия приняло решение отключить одну турбину станции. По словам замдиректора гидроэлектростанции по реконструкции Арсения Зеленского, шестой гидроагрегат станции был выведен из эксплуатации в целях безопасности, поскольку есть непосредственная опасность разлива масла из-за попадания и разлета осколков.

Арсений Зеленский также заявил, что повреждения, которые могут быть нанесены плотине гидроэлектростанции в результате обстрелов ВСУ, чреваты риском атомной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (АЭС). По словам замдиректора, ГЭС работает в аварийном режиме с первых дней боевых действий.

12 августа замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ в очередной раз атаковали Новую Каховку, целясь по Каховской ГЭС. Обстрел станции велся из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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