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Обстрелы Каховской ГЭС могут привести к катастрофе на Запорожской АЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Повреждения, которые могут быть нанесены плотине Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в результате обстрелов вооруженными силами Украины (ВСУ), чреваты риском атомной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом 13 августа заявил замдиректора гидроэлектростанции по реконструкции Арсений Зеленский.

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«При проблемах с плотиной Каховской ГЭС будут большие неприятности на Запорожской АЭС. [Это] может привести к развитию ядерной катастрофы», — сказал он журналистам.

По словам замдиректора, ГЭС работает в аварийном режиме с первых дней боевых действий.

«Это внештатная обстановка. Собственные нужды станции, резервные 6 кВ, потеряны, работаем в очень опасном режиме», — отметил Зеленский.

Он также сообщил, что одна турбина Каховской ГЭС отключена.

«На данный момент у нас в строю три гидроагрегата. До попадания в районе северного торца было четыре гидроагрегата. Но в связи с тем, что появилась опасность разлива масла в результате попадания и разлета осколков, шестой гидроагрегат для обеспечения безопасности станции был выведен из эксплуатации», — добавил он.

Накануне замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ снова атаковали Новую Каховку, целясь по Каховской ГЭС. Обстрел станции велся из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В то же время официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты HIMARS в районе Новой Каховки. ПВО также сбила четыре снаряда, выпущенных из РСЗО «Ольха» по Херсонской области.

Херсонская область была освобождена в ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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