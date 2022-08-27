ВСУ снова нанесли удар по Новой Каховке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной удар по Новой Каховке в Херсонской области. Об этом сообщил 27 августа глава военно-гражданской администрации (ВГА) района Владимир Леонтьев.

Он уточнил, что значительное число ракет было уничтожено ПВО.

«Да, опять ракетный удар. Значительное количество ракет уничтожено ПВО», — рассказал Леонтьев ТАСС.

22 августа ВФУ также производили обстрел Новой Каховки под Херсоном из РСЗО HIMARS. В этот же день появилась информация об уничтожении российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) восьми снарядов HIMARS в районе Каховки.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне специальной военной операции по защите Донбасса, проводимой РФ. О ее начале президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».