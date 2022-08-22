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ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области из HIMARS

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Фото: Global Look Press/AFLO
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Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в понедельник, 22 августа, начали обстрел Новой Каховки под Херсоном. Для этого они используют реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

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«Наносятся удары, ВСУ обстреливают Новую Каховку из HIMARS. Сегодня очень много обстреливали», — заявил Стремоусов в беседе с ТАСС.

Ранее в этот же день появилась информация об уничтожении российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) восьми снарядов HIMARS в районе Каховки.

19 августа ПВО отразили ракетную атаку на Каховскую ГЭС со стороны ВСУ.

До этого, 12 августа, Стремоусов сообщил, что ВФУ в очередной раз атаковали Новую Каховку, целясь по Каховской ГЭС. Обстрел станции велся из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

4 августа замглавы ВГА области сообщил, что украинские военные осуществили ракетную атаку на Херсон, сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО). Попаданий по мостам и прочей инфраструктуре нет. По его словам, целью атаки ВСУ мог стать Антоновский мост.

Херсонская область была освобождена в ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик, которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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