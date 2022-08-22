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Российские ПВО уничтожили восемь снарядов РСЗО HIMARS в районе Каховки

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Фото: РИА Новости
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Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в районе Каховки Херсонской области. Об этом 22 августа сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Уничтожено в воздухе 13 снарядов реактивной системы залпового огня, в том числе восемь реактивных снарядов HIMARS, в районе Каховки Херсонской области», — сказал он.

Кроме того, сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах населенных пунктов Егоровка, Благодатное, Степное в Донецкой Народной Республики, Чкалово в Херсонской области и Двуречное в Харьковской области.

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В ведомстве добавили, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ высокоточным оружием в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области поразили пункт управления 102-й бригады территориальной обороны. Отметается, что уничтожено до 30 националистов и 14 единиц военной техники.

Накануне член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российские системы ПВО пресекли действия ударного БПЛА в Мелитополе.

За последние несколько дней сообщалось о неоднократном срабатывании системы ПВО в различных местах. Так, 20 и 21 августа системы ПВО сработали в Севастополе.

Также в воскресенье стало известно, что в населенном пункте Новая Каховка Херсонской области не менее 10 раз сработала система ПВО.

19 августа глава ВГА администрации Каховского района Владимир Леонтьев рассказал, что российские ПВО отразили ракетную атаку на Каховскую ГЭС в Херсонской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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