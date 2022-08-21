Системы ПВО сработали возле военного аэродрома в Севастополе

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали возле военного аэродрома в Севастополе. Об этом 21 августа сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории», — написал он в Telegram-канале.

Развожаев призвал население города сохранять спокойствие.

Также он попросил жителей снимать меньше видео работы ПВО и отказаться от их публикации в соцсетях.

Накануне вечером в Севастополе также сработала система ПВО.

Днем 20 августа сообщалось о попадании беспилотника в крышу штаба Черноморского флота. Дрон удалось сбить прямо над зданием, БПЛА упал на кровлю и загорелся. В результате происшествия серьезных повреждений нет, никто не пострадал.

18 августа Развожаев рассказал, что в районе аэропорта Бельбек в Севастополе системой ПВО был сбит беспилотник. В тот же день советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что системы противовоздушной обороны сработали в Керчи.

Также он отметил, что цель атак украинских беспилотников на полуостров — не военная, а психологическая. Заряд украинских БПЛА минимален, и нанести большой ущерб они не могут.

Депутат Госдумы от региона Михаил Шеремет заявил, что атака украинских беспилотников на Крым является агонией киевского режима. Он подчеркнул, что ситуация на полуострове находится под контролем властей и Вооруженных сил, поводов для беспокойства нет.