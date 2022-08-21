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Российские системы ПВО пресекли действия ударного БПЛА в Мелитополе

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Фото: РИА Новости
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Российские системы противовоздушной обороны пресекли действия ударного беспилотника (БПЛА) в Мелитополе. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

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«ПВО России пресекла действия ударного БПЛА в районе нового Мелитополя», — написал он в своем Telegram-канале.

Рогов отметил, что боевики киевского режима снова попытались нарушить мирную жизнь освобожденного от нацистов города, «пытаясь в бессильной злобе запугать мелитопольцев».

За последние несколько дней сообщалось о неоднократном срабатывании системы ПВО в различных местах. Так, 20 и 21 августа системы ПВО сработали в Севастополе.

Также в воскресенье стало известно, что в населенном пункте Новая Каховка Херсонской области не менее 10 раз сработала система ПВО.

До этого, 20 августа, Рогов заявил, что украинские военные пытались ударить по Мелитополю из тактического ракетного комплекса «Точка-У». В этот же день сообщалось, что российские комплексы ПВО сбили две ракеты, выпущенные по объектам гражданской инфраструктуры и жилым районам.

Накануне глава ВГА администрации Каховского района Владимир Леонтьев рассказал, что российские ПВО отразили ракетную атаку на Каховскую ГЭС в Херсонской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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